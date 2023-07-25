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Британская армия посадила противотанковые расчеты на электрические велосипеды

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Британская армия посадила противотанковые расчеты на электрические велосипеды

Командование британской армии в поисках способов повышения маневренности войск посадила свои противотанковые расчеты, вооруженные шведскими гранатометами Carl-Gustaf Mk4, на электрические велосипеды Stealth H-52 австралийского производства.


Stealth H-52, появившийся несколько лет назад, уже успел зарекомендовать себя в среде велосипедистов в качестве универсального проходимого электробайка. Он может как взбираться на горные склоны, так и проходить через лесной массив. Двигатель Brushless DC мощностью 6,2 кВт позволяет развивать максимальную скорость 80 км/ч и проехать на одном заряде аккумуляторов до 60 км.

Как полагают в британском командовании, использование этого велосипеда противотанковыми расчетами позволит беспрепятственно маневрировать на поле боя. Главным их преимуществом является повышенная мобильность. Электровелосипеды могут передвигаться по пересеченной местности с большей скоростью по сравнению с пехотой, предлагая возможности быстрого реагирования. К другим плюсам относятся скрытность и бесшумная эксплуатация.

Кроме того, указывается, что развертывание электробайков в войсках благотворно повлияет на экологию, уменьшив зависимость от ископаемого топлива.
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:28
    +2
    Может лучше на самокаты?? wink
    Самокатные противотанковые войска ! good
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:30
    0
    На фото идиот на двух колёсном Мегатроне,батарейки сядут - задница едет ,ноги нет.Биатлонист на велосипеде,сколько он будет тремор в руках успокаивать,после кросса.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:33
      0
      А зимой, по всей видимости к велику лыжи приделают и кабину поставят...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:36
        0
        На санки посадить - круче будет. yes
        ----------------------
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:31
    0
    омандование британской армии в поисках способов повышения маневренности войск посадила свои противотанковые расчеты, вооруженные шведскими гранатометами Carl-Gustaf Mk4, на электрические велосипеды Stealth H-52 австралийского производства.
    Жаль что не на боевые самокаты crying
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:32
    0
    Stealth H-52 может как взбираться на горные склоны, так и проходить через лесной массив.

    Про болота и топи бриты позабыли похоже...
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:35
    0
    Деградируют. В 50-х было круче!

    .........................................................
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:38
      0
      Ну что Вы прям идеи итальянцев подсказываете? laughing