Американский адмирал в отставке: корабли НАТО могли бы начать сопровождать суда с украинским зерном

Американцы, ранее усилившие свою военную группировку в Персидском заливе якобы для противодействия Ирану, теперь ищут повод почаще бывать под боком у России в Чёрном море.
Из США звучат призывы сопровождать корабли с украинским зерном в Черном море военными кораблями НАТО. В частности, такое мнение высказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, который в свое время командовал вооруженными силами НАТО в Европе. По его словам, такое решение стоит принять после выхода России из зернового соглашения.
Говоря о том каким образом это может происходить, адмирал заявил, что можно объединять корабли с зерном в конвои до пяти судов, которые будут сопровождать два военных корабля.
Ставридис также считает, что натовская авиация должна проводить патрулирование, чтобы отслеживать передвижения Черноморского флота России. Он предложил разместить для этого несколько эскадрилий истребителей на базах НАТО в Турции, Румынии и Болгарии, признав, что позиция Турции может осложнить подобные операции.
Напомним, что Россия прекратила участие в черноморской зерновой сделке 17 июля.
Казалось бы, а зачем такие сложности, если можно всего лишь взять и выполнить обязательства в зерновой сделке перед Россией? Может быть, ответ состоит в том, что зерно здесь всё-таки не главное?..