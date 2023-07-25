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Американский адмирал в отставке: корабли НАТО могли бы начать сопровождать суда с украинским зерном

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Американский адмирал в отставке: корабли НАТО могли бы начать сопровождать суда с украинским зерном

Американцы, ранее усилившие свою военную группировку в Персидском заливе якобы для противодействия Ирану, теперь ищут повод почаще бывать под боком у России в Чёрном море.


Из США звучат призывы сопровождать корабли с украинским зерном в Черном море военными кораблями НАТО. В частности, такое мнение высказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, который в свое время командовал вооруженными силами НАТО в Европе. По его словам, такое решение стоит принять после выхода России из зернового соглашения.

Говоря о том каким образом это может происходить, адмирал заявил, что можно объединять корабли с зерном в конвои до пяти судов, которые будут сопровождать два военных корабля.

Ставридис также считает, что натовская авиация должна проводить патрулирование, чтобы отслеживать передвижения Черноморского флота России. Он предложил разместить для этого несколько эскадрилий истребителей на базах НАТО в Турции, Румынии и Болгарии, признав, что позиция Турции может осложнить подобные операции.

Напомним, что Россия прекратила участие в черноморской зерновой сделке 17 июля.

Казалось бы, а зачем такие сложности, если можно всего лишь взять и выполнить обязательства в зерновой сделке перед Россией? Может быть, ответ состоит в том, что зерно здесь всё-таки не главное?..
Использованы фотографии:
Википедия/Paul Farley
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:58
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Американский адмирал в отставке: корабли НАТО могли бы начать сопровождать суда с украинским зерном

    могли бы , но не будут
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 17:01
      +6
      Будут -не будут, надо быстрее рушить портовую инфраструктуру, чтобы если и будут то было не зачем.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:35
        0
        Цитата: Аркадич
        Будут -не будут, надо быстрее рушить портовую инфраструктуру, чтобы если и будут то было не зачем.

        Найдут новый повод, - вывоз металлолома.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      могли бы , но не будут

      Мы с Вами мыслим почти синхронно)))
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 17:05
      +3
      Так пусть сопровождают с зерном! Так они же станут сопровождать в обе стороны. А зачем прикрывать корабль,идущий в Украину за зерном?
      1. Березин
        Березин Сегодня, 17:12
        +1
        Как раз наоборот. Им надо прикрывать корабли, идущие в порты Украины. Идущие не столько за зерном, сколько загруженные вооружением
      2. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 17:15
        +2
        Наверно чтобы на корабле не передумали! laughing
    4. кредо
      кредо Сегодня, 17:15
      +1
      Янки повышают ставки.
      Осталось понять чем и как ответит Россия.
      Наиболее приемлемый ответ со стороны России состоит в полном разрушении портовой инфраструктуры Украины на Чёрном море, чтобы у неё даже возможности не было принимать иностранные суда в своих портах.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:00
    +1
    А нашим надо чаще анонсировать боевые стрельбы проводимые в рамках учений Черноморского флота и ВВС России. Ну и продолжать бомбить порты загрузки.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:02
    0
    . корабли НАТО могли бы начать сопровождать суда с украинским зерном

    Могли бы, но не будут....)))
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:02
    +1
    Корабли НАТО в отставке могут сопровождать эти суда, заодно починив портовую инфраструктуру
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:04
    +1
    Интересно, а вот если украинские суда пойдут на дно, будут ли корабли НАТО их при этом сопровождать?
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky Сегодня, 17:12
      +1
      Тут бы сами корабли нато на дно не пошли. Теме же Бастионами все чермное море простреливается...
  7. Комментарий был удален.
  8. Leontrotsky
    Leontrotsky Сегодня, 17:09
    0
    На любой хитрожопый Натовский корабль найдется свой Оникс))) Заодно и должок за флагмана ЧФ отдадим)))
  9. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:13
    0
    что зерно здесь всё-таки не главное?..

    Знак вопроса тут лишнее, эти западные лицемеры кому надо промыли мозги, типа, что зерно идёт в голодающие страны, а по истечении года стало понятно, что основная цель этой сделки не накормить голодающие, а совсем другие цели, такие как накормить "голодающих" европы, а также поставка оружия.. Даже с дивана это видно, но наши руководители раз за разом продляли эту, так называемую сделку...
  10. lexa333
    lexa333 Сегодня, 17:14
    0
    Все мы умны когда выйдем в отставку.
  11. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:15
    +1
    Я всё никак не пойму.
    Америке какой гешефт с этой зерновой сделки, что готовы ради неё хоть на Третью мировую?
    Не, ну так-то ясно - что нам не в тему, то им хорошо. Украине какая-никакая подпитка деньгами, контрабанда оружия, возможное расширение присутствия (смерть причину найдёт - вот они и ищут).

    Это всё понятно, но должны же быть официальные какие-то отмазки! И они есть - "голодающая Африка" и весь мир, "Путин использует зерно как оружие!", "Европейская скотинка без украинского зерна некормленная стоит, в Испании падает производство хамона!"..
    Вот только не свистели бы про "голод" в мире и про то, как и чем они "накормили" Африку за время действия зерновой сделки. Ни одна африканская страна не связывает свой голод с окончанием зерновой сделки - они как не видели зерна, таr и не увидят. А жужжит громче всех зажравшаяся Америка и Европа, которой не хочется расставаться с накопленным жиром (Америка заставит, похудеют).

    В очередной раз Америка подтверждает одну и ту же истину. Если она говорит, что сделать что-то - это хорошо, то делать этого нельзя ни в коем случае!
    И они своей методичкой шаблонной настолько задолбали, что можно практически не думать. Делай не так, как Америка хочет и всё будет нормально.
    А если ещё и голову приложить - таких дел сделать можно! fellow
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:18
      0
      Гешефт - арабам и неграм нечего (точнее не на что) кушать, они едут в Европу, а европейцы едут в США. Сплошной профит!
  12. alystan
    alystan Сегодня, 17:33
    0
    Адмиралу видать делать нечего, мог бы и взяться за это дело.
    Было бы интересно посмотреть, что из этого получится...