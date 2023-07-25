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Литва направила в ФРГ запрос о закупке танков Leopard 2 для собственной армии

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Литва направила в ФРГ запрос о закупке танков Leopard 2 для собственной армии

Минобороны Литвы планирует закупить танки для собственной армии, которая на данный момент их лишена.


Еще в марте 2023 года СМИ сообщили, что Вильнюс намерен приобрести 54 ОБТ, которые должен получить один из механизированных батальонов, перейдя в разряд танкового. По данным ресурса LRT, военное ведомство направило в ФРГ письмо-запрос о намерениях закупить Leopard 2.

Как пояснили в администрации президента страны, на приобретение танков будет выделено 2 млрд евро. На данный момент власти присматриваются к различным предложениям, не сковывая себя никакими обязательствами. На этой неделе с немецким производителем будет оформлен протокол о намерениях.

По оценкам Вильнюса, затраты на создание общевойсковой дивизии будут составлять около 200 млн евро в год. Придется организовывать и вспомогательные структуры. Как ожидается, временно такую поддержку могут оказать союзники по НАТО.

Как предполагается в командовании, танковый батальон органично впишется в литовские Силы быстрого реагирования, которые должны быть способны вступить в бой в течение 2 часов. Для их развертывания планируется расширить численность армии и соответствующую инфраструктуру.
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8 комментариев
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  1. KCA
    KCA Сегодня, 17:04
    +1
    Откуда у них 2 лярда ойро? Так это только на танки, а мастерские, а БРЭМ, а персонал, а ангары? В пятёрочку влетят, бутьджет потянет, или сиську у гейсовета сосать, по привычке?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: KCA
      Откуда у них 2 лярда ойро? Так это только на танки, а мастерские, а БРЭМ, а персонал, а ангары? В пятёрочку влетят, бутьджет потянет, или сиську у гейсовета сосать, по привычке?

      Не забывайте, что Россия до сих пор платит Литве за транзит в Калининград, да и есть ещё коммерческие фирмы из России и возможно из Белоруссии о которых нам не говорят, но которые до сих пор используют территорию и порты Литвы в своих целях.

      Так что поднимут им и нам плату и будем платить как миленькие, потому что в своё время отрезали Калининградскую область от большой земли и надеялись на то, что СССР будет существовать вечно.
      Результат такой политики сейчас мы расхлёбываем в полной мере.
    2. Акс Мэтт
      Акс Мэтт Сегодня, 17:29
      0
      "...или сиську у гейсовета сосать, по привычке?" И сиську тоже... laughing
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:10
    0
    Но эти танки придется тоже отдать Зеле
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: alexoff
      Но эти танки придется тоже отдать Зеле

      Леопард-2А8 если и будут заказаны, то Литва их получит в конце десятилетия.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:12
    0
    Как пояснили в администрации президента страны, на приобретение танков будет выделено 2 млрд евро.

    Ух, ты!!!
    А как же поговорка о том, что в кармане у латыша(не будем придираться) лишь...........?
    1. Комментарий был удален.
  4. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 17:23
    0
    А я бы на месте немчиков, поставил бы им "комплекты" половинок. Те, что после контрнаступов остаются каждый раз в салорейхе. В Литве мастера знатные по свариванию в одно целое таких конструкторов. По крайней мере. автомобильные. Скоро как раз батальон уже. И даже больше. good
  5. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:28
    0
    Силы быстрого реагирования, которые должны быть способны вступить в бой в течение 2 часов

    Если они родственники эстонцам, то словосочетание "силы быстрого реагирования" как бы на грани фантастики. А если учитывать, как эти "кошки" горят на цеевроппе, то этого батальона только на эти 2 часа и хватит...