Литва направила в ФРГ запрос о закупке танков Leopard 2 для собственной армии

Минобороны Литвы планирует закупить танки для собственной армии, которая на данный момент их лишена.
Еще в марте 2023 года СМИ сообщили, что Вильнюс намерен приобрести 54 ОБТ, которые должен получить один из механизированных батальонов, перейдя в разряд танкового. По данным ресурса LRT, военное ведомство направило в ФРГ письмо-запрос о намерениях закупить Leopard 2.
Как пояснили в администрации президента страны, на приобретение танков будет выделено 2 млрд евро. На данный момент власти присматриваются к различным предложениям, не сковывая себя никакими обязательствами. На этой неделе с немецким производителем будет оформлен протокол о намерениях.
По оценкам Вильнюса, затраты на создание общевойсковой дивизии будут составлять около 200 млн евро в год. Придется организовывать и вспомогательные структуры. Как ожидается, временно такую поддержку могут оказать союзники по НАТО.
Как предполагается в командовании, танковый батальон органично впишется в литовские Силы быстрого реагирования, которые должны быть способны вступить в бой в течение 2 часов. Для их развертывания планируется расширить численность армии и соответствующую инфраструктуру.