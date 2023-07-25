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Появились кадры «небезопасных маневров» российских истребителей рядом с американским БПЛА в Сирии

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Появились кадры «небезопасных маневров» российских истребителей рядом с американским БПЛА в Сирии

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены "небезопасные маневры" выполненные истребителями Су-35С ВКС РФ в непосредственной близости от американского беспилотника MQ-9 Reaper. Такие термины используют в США.


На кадрах, снятых установленной на беспилотнике камерой, можно увидеть, как российские истребители максимально приблизились к курсировавшему в небе Сирии американскому разведывательно-ударному беспилотнику, после чего летчик одной из машин отстрелил тепловые ловушки, одна из которых попала в винт дрона, нанеся ему серьезные повреждения.




Командование американской армии поспешило выразить обеспокоенность в связи с "небезопасными маневрами" истребителей российских ВКС. Сообщается, что, несмотря на поврежденный винт, американский беспилотник удалось сохранить и вернуть на базу. Однако в Пентагоне теперь это расценивают как удар по дрону, не комментируя, что он вообще делал в воздушном пространстве суверенного государства.

Ранее российским военным летчикам в результате практически аналогичного маневра удалось, сбросив топливо на винты, "уронить" в Черное море американский БПЛА такого же типа. Подняв потерпевший крушение американский беспилотник, российские специалисты получили важнейшую информацию о радиоэлектронных узлах аппарата.

Тщательному изучению подвергся турельный оптико-электронный комплекс, комплекс поверхностной радиоэлектронной разведки, комплекс защищенной спутниковой связи, терминал системы обмена данными и ряд других секретных разработок американского аппарата.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Lt. Col. Leslie Pratt
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3 комментария
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:17
    0
    И где там что-то попало куда-то? Жаль винт не отвалился. Тогда уж "Лучше быть, чем слыть!"
    Кроме "опасного зумонаведения" никакого приближения СУ-шки к американцу я не увидел.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:17
    +2
    Где "золотой дождь"? (feel)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:19
    +1
    Скорость МQ9,от 250 км/ч( режим ленивый) до 400 км/ч ( максимальный испуг).Су 35 совершенно фиолетово на их режимы.Сопровождение профессиональное ,а вот если пилот СУ 35 показал средний палец на камеру - это уже хулиганство.