Появились кадры «небезопасных маневров» российских истребителей рядом с американским БПЛА в Сирии

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены "небезопасные маневры" выполненные истребителями Су-35С ВКС РФ в непосредственной близости от американского беспилотника MQ-9 Reaper. Такие термины используют в США.
На кадрах, снятых установленной на беспилотнике камерой, можно увидеть, как российские истребители максимально приблизились к курсировавшему в небе Сирии американскому разведывательно-ударному беспилотнику, после чего летчик одной из машин отстрелил тепловые ловушки, одна из которых попала в винт дрона, нанеся ему серьезные повреждения.
Командование американской армии поспешило выразить обеспокоенность в связи с "небезопасными маневрами" истребителей российских ВКС. Сообщается, что, несмотря на поврежденный винт, американский беспилотник удалось сохранить и вернуть на базу. Однако в Пентагоне теперь это расценивают как удар по дрону, не комментируя, что он вообще делал в воздушном пространстве суверенного государства.
Ранее российским военным летчикам в результате практически аналогичного маневра удалось, сбросив топливо на винты, "уронить" в Черное море американский БПЛА такого же типа. Подняв потерпевший крушение американский беспилотник, российские специалисты получили важнейшую информацию о радиоэлектронных узлах аппарата.
Тщательному изучению подвергся турельный оптико-электронный комплекс, комплекс поверхностной радиоэлектронной разведки, комплекс защищенной спутниковой связи, терминал системы обмена данными и ряд других секретных разработок американского аппарата.