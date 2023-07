Сверхмалые подлодки DCS для ВМС США

Подлодка DCS первой серии

Новое поколение

Строительство и его результаты



Подлодка на воде

Со всеми преимуществами



СМПЛ Nemesis от MSubs - на ее основе создана DCS



Возможный облик будущей подлодки DCS Block II

Решение проблем

По заказу военно-морских сил и командования спецопераций США разрабатывается и строится новое поколение сверхмалых подводных лодок, предназначенных для перевозки боевых пловцов. Головная мини-субмарина нового проекта Dry Combat Submersible недавно прошла все необходимые испытания, и была принята в эксплуатацию. В ближайшее время эта лодка начнет решать реальные боевые задачи, а затем к ней присоединятся следующие корпуса. Кроме того, запланирована разработка модернизированного проекта.В настоящее время на вооружении ВМС США состоит несколько типов сверхмалых подлодок (СМПЛ), предназначенных для транспортировки боевых пловцов и обеспечения специальных операций. Они отличаются размерами, количеством перевозимых людей и грузов, ходовыми характеристиками и т.д. При этом не все наличные образцы в полной мере устраивают ВМС.Главными недостатками этих СМПЛ считают ограниченную вместимость и невысокие ходовые характеристики. Также большой проблемой является отсутствие герметичного обитаемого отсека. Невозможность размещения экипажа и десанта без гидрокостюмов и дыхательных аппаратов затрудняет их работу, а также серьезно ограничивает возможную продолжительность миссии.В очередной раз от этих недостатков и ограничений попытались избавиться в середине десятых годов. ВМС запустили программу Dry Combat Submersible («Боевая подлодка с сухим отсеком») и выработали требования к перспективной СМПЛ. Контракт на разработку проекта и последующее строительство подлодок получила компания Lockheed Martin, объединившая усилия с британской MSubs. По имеющимся данным, контракт предусматривал строительство трех подлодок.Три заказанные СМПЛ относят к первой серии, т.н. DCS Block I или DCS Now. В дальнейшем, по опыту разработки и испытаний такой техники, хотят разработать усовершенствованный проект. Сейчас он известен под условными обозначениями DCS Block II или DCS Next. Точные сроки реализации такого проекта пока не назывались.Разработка проекта DCS Block I и строительство головной подлодки заняли несколько лет и завершились к концу десятилетия. Не позднее весны 2020 г. первую СМПЛ отправили на ходовые испытания. В ближайшее время она должна была показать все свои возможности и преимущества перед наличными специальными подлодками.В 2020 г. сообщалось о старте строительства еще двух кораблей. Второе изделие DCS на тот момент находилось на стапелях британской компании MSubs, и продолжалась его сборка. Третий образец существовал только в виде части агрегатов. Так, корпусными конструкциями занималась компания-субподрядчик в Германии, и после завершения сборки их должны были отправить в Великобританию.Не позднее начала 2023 г. головная лодка DCS завершила испытания и получила высокие оценки. Началась подготовка к будущей эксплуатации. Как сообщают ВМС США, в мае она достигла начальной оперативной готовности. Теперь ее могут привлекать к некоторым мероприятиям, в т.ч. учениям. Кроме того, в ближайшем будущем ожидается выход на полную оперативную готовность.Следующие два изделия DCS Block I уже построены и находятся на завершающем этапе испытаний. Недавно объявили, что одну или две подлодки примут на вооружение до конца июля. Таким образом, ВМС начнут полноценное освоение новой техники, а Lockheed Martin сможет заняться разработкой модернизированного проекта.Сверхмалая подлодка DCS предназначается для проведения специальных операций, в связи с чем разработка и испытания проводились с соблюдением необходимой секретности. При этом проект для ВМС США разрабатывался на основе известной подлодки Nemesis от британской компании MSub. Родство двух проектов, отсутствие радикальных различий и немногочисленные официальные сведения о DCS позволяют составить общую картину.DCS Block I представляет собой подлодку длиной менее 12 м водоизмещением ок. 30 т. По всей видимости, она построена по одно- или полуторакорпусной схеме. Внутри прочного корпуса размещены основные системы и механизмы, а часть агрегатов находится за его пределами, под прикрытием легких кожухов. Внешне корпус имеет торпедообразную форму с поперечным сечением, близким к квадрату. Рубка на верхней части корпуса выполнена складной. Корпус обеспечивает погружение на глубину до 100 м.Подлодка имеет полностью электрическую энергоустановку. Ее основой являются литий-ионные батареи большой емкости и гребной электродвигатель. В подводном положении СМПЛ должна развивать скорость до 5 узлов. Дальность хода при этом превышает 60 морских миль.Состав приборного оснащения СМПЛ DCS неизвестен. Очевидно, что на корабле имеется полный набор средств навигации, управления, связи и т.д. Характерные элементы носовой части указывают на применение гидроакустической станции. Также возможно применение других приборов, в т.ч. модульной нагрузки для решения тех или иных задач.Подлодка DCS управляется экипажем из двух человек. В обитаемом отсеке могут разместиться восемь пассажиров – боевых пловцов со снаряжением и оружием . Вероятно, эргономика отсека определена с учетом необходимости длительного плавания. При выполнении боевой задачи пловцы скрытно покидают лодку и возвращаются на борт через имеющийся шлюз.Как и другие средства доставки боевых пловцов, СМПЛ типа DCS нуждается в носителе. Ее планируется закреплять на палубе совместимой большой подлодки и доставлять к месту проведения операции. Затем сверхмалый корабль с экипажем и десантом на борту должен расстыковываться, выполнять поставленные задачи и возвращаться на носитель. В качестве будущих носителей DCS рассматриваются строевые АПЛ основных типов.Цели проекта модернизации DCS Next / Block II пока достоверно неизвестны. По разным данным, запланировано совершенствование энергоустановки и/или систем управления. Также могут предусматриваться новые меры по обеспечению стыковки с носителем. Нельзя исключать, что после модернизации DCS станет носителем тех или иных подводных аппаратов – при сохранении исходной транспортной функции.Таким образом, ВМС США и крупнейший подрядчик разработали, испытали и довели до эксплуатации новый образец подводной техники специального назначения. В ближайшее время программа DCS дойдет до своего главного результата – в распоряжении флота и его спецподразделений появится небольшая флотилия новых сверхмалых подлодок с улучшенными характеристиками и возможностями.Программа DCS интересна, в первую очередь, тем, что благодаря ей ВМС смогли решить достаточно старую, но все еще актуальную проблему. Существующие средства доставки боевых пловцов имели характерный технический облик, в результате чего условия для экипажа и десанта оставляли желать лучшего и накладывали ограничения. Новые СМПЛ DCS лишены этих недостатков. Теперь речь идет о полноценной подлодке с герметичным обитаемым объемом и шлюзовой камерой.«Сухое» размещение людей и снаряжения даст очевидные преимущества. Боевые пловцы смогут с удобством добираться до места выполнения задач, не будут подвергаться риску переохлаждения в пути и т.д. При всем этом, DCS сохраняет невысокие ходовые характеристики, что сказывается на продолжительности плавания и предъявляет повышенные требования к эргономике.В ближайшее время ВМС США собираются получить три первые подлодки типа DCS. Судя по известным данным, этого не хватит для полного обновления имеющегося «флота» СМПЛ для боевых пловцов. Однако в будущем планируют построить еще несколько изделий DCS Next, которые увеличат долю современной техники. Впрочем, и первая серия из трех лодок, при грамотном ее использовании, даст ВМС необходимые возможности.В целом последние успехи программы DCS дают американскому флоту и командованию спецопераций повод для оптимизма. Их спецподразделения, после долгих лет ожидания, получат специальную технику с желаемыми возможностями. Однако формирование более крупной «флотилии» займет немало времени. Полный переход на «сухой» способ транспортировки пловцов будет еще более сложным и длительным – конечно, если он требуется и вообще возможен.