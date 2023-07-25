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ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро, чтобы «помочь государству функционировать»

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ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро, чтобы «помочь государству функционировать»

То, что государство Украина сегодня является колонией Запада, существование которой обусловлено непрекращающимся военным противостоянием с Россией, уже ни у кого не вызывает сомнений.


Положение нашей «западной соседки» таково, что на данный момент ее экономика, если ее можно назвать таковой, моментально рухнет, если западные партнеры перестанут делать регулярные финансовые вливания.

К слову, именно этим и занимаются «партнеры» Киева. Так, сообщается, что ЕС выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро.

При этом особое внимание обращает на себя формулировка главы ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что данные средства призваны «помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру».

Напомним, что в ходе недавно завершившейся «черноморской инициативы» из портов в Одессе и Николаева вывозилось украинское зерно, якобы в интересах бедных стран Африки и Ближнего Востока. На деле большая его часть «оседала» на европейских сырьевых торговых площадках. На данный момент Киев ищет другие пути для продажи своего продовольствия, чтобы не потерять этот источник дохода.

В то же время сбор нового урожая на Украине в этом году под большим вопросом. Не лучше обстоят дела и в промышленности, которой у страны по большому счету больше нет.

В итоге, все, что остается режиму Зеленского для сохранения, хоть и мнимой, но государственности – это проводить очередные волны мобилизации и бросать своих сограждан в бой против российской армии. В противном случае, Запад перестанет выделять Украине финансовые транши, что для данного государства сопоставимо с прекращением существования.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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5 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:18
    +1
    Так, сообщается, что ЕС выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро.

    Это чисто по украински!
    Дайте! Да пожалуйста вам 1,5 млрд евро!
    И зачем работать хо хлам? На подачки то лучше жить.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Так, сообщается, что ЕС выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро.

      Это чисто по украински!
      Дайте! Да пожалуйста вам 1,5 млрд евро!
      И зачем работать хо хлам? На подачки то лучше жить.

      обидно одно,они на подачки,живут так же,как мы работая,а прибалтика,ещё лучше.....я имею ввиду,простой народ на переферии
  2. alystan
    alystan Сегодня, 17:23
    0
    При этом особое внимание обращает на себя формулировка главы ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что данные средства призваны «помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру».

    Правы некоторые европейские политики, в том числе и немецкие, "вопящие" о безразличии евроруководителей к проблемам в собственных странах.

    Фон дер Ляйен поднаторела в вопросе развала всего и вся, и просто так ничего не делает.
    Пусть продолжает гробить ЕС, хоть одно полезное дело с ее стороны.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    +1
    Очень странное вложение денег западом ,не рациональное.И что интересно биржи не реагируют.В 1995 вроде ,США дали кредит Мексике 40 млрд $,так доллар так весело рухнул к немецкой марке.
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:27
    +1
    К Так, сообщается, что ЕС выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро.
    ...скорей всего там и остался за долги