То, что государство Украина сегодня является колонией Запада, существование которой обусловлено непрекращающимся военным противостоянием с Россией, уже ни у кого не вызывает сомнений.
Положение нашей «западной соседки» таково, что на данный момент ее экономика, если ее можно назвать таковой, моментально рухнет, если западные партнеры перестанут делать регулярные финансовые вливания.
К слову, именно этим и занимаются «партнеры» Киева. Так, сообщается, что ЕС выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро.
При этом особое внимание обращает на себя формулировка главы ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что данные средства призваны «помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру».
Напомним, что в ходе недавно завершившейся «черноморской инициативы» из портов в Одессе и Николаева вывозилось украинское зерно, якобы в интересах бедных стран Африки и Ближнего Востока. На деле большая его часть «оседала» на европейских сырьевых торговых площадках. На данный момент Киев ищет другие пути для продажи своего продовольствия, чтобы не потерять этот источник дохода.
В то же время сбор нового урожая на Украине в этом году под большим вопросом. Не лучше обстоят дела и в промышленности, которой у страны по большому счету больше нет.
В итоге, все, что остается режиму Зеленского для сохранения, хоть и мнимой, но государственности – это проводить очередные волны мобилизации и бросать своих сограждан в бой против российской армии. В противном случае, Запад перестанет выделять Украине финансовые транши, что для данного государства сопоставимо с прекращением существования.