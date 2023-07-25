ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро, чтобы «помочь государству функционировать»

То, что государство Украина сегодня является колонией Запада, существование которой обусловлено непрекращающимся военным противостоянием с Россией, уже ни у кого не вызывает сомнений.Положение нашей «западной соседки» таково, что на данный момент ее экономика, если ее можно назвать таковой, моментально рухнет, если западные партнеры перестанут делать регулярные финансовые вливания.К слову, именно этим и занимаются «партнеры» Киева. Так, сообщается, что ЕС выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро.При этом особое внимание обращает на себя формулировка главы ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что данные средства призваны «помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру».Напомним, что в ходе недавно завершившейся «черноморской инициативы» из портов в Одессе и Николаева вывозилось украинское зерно, якобы в интересах бедных стран Африки и Ближнего Востока. На деле большая его часть «оседала» на европейских сырьевых торговых площадках. На данный момент Киев ищет другие пути для продажи своего продовольствия, чтобы не потерять этот источник дохода.В то же время сбор нового урожая на Украине в этом году под большим вопросом. Не лучше обстоят дела и в промышленности, которой у страны по большому счету больше нет.В итоге, все, что остается режиму Зеленского для сохранения, хоть и мнимой, но государственности – это проводить очередные волны мобилизации и бросать своих сограждан в бой против российской армии. В противном случае, Запад перестанет выделять Украине финансовые транши, что для данного государства сопоставимо с прекращением существования.