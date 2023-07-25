Военное обозрение
Войти Регистрация

Госдума РФ приняла поправку о запрете на выезд из России со дня направления военкоматом гражданину повестки

16
Госдума РФ приняла поправку о запрете на выезд из России со дня направления военкоматом гражданину повестки

Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании приняла ряд важных законодательных поправок, касающихся призыва военнообязанных граждан РФ на службу. В частности, вводится временный запрет на выезд из страны такого гражданина, причем как с момента получения повестки под личную роспись, так и со дня направления извещения военным комиссариатом по месту учебы или работы военнообязанного. Поправка предусматривает, что запрет на выезд из страны начнет действовать с момента появления повестки в специальном реестре.


Соответствующее решение принимается военным комиссаром и направляется гражданину, в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в области обеспечения безопасности РФ (ФСБ) и выполняющие функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (МВД).

В случае неявки без уважительной причины в военкомат гражданина после вручения ему повестки, либо направления ее по месту учебы или работы, а также размещении в реестре, в отношении уклониста начинают действовать и другие ограничительные меры. В частности, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого, ограничение права на управление транспортным средством, отказ на оформление кредитного договора.

Поправки, принятые депутатами ГД РФ, обязывают медицинские учреждения и общеобразовательные организации предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах. Учебные заведения обязаны предоставлять данные, необходимые для ведения воинского учета, в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ на граждан, обучающихся по очной форме.

В этом же пакете поправок, принятых в окончательном, третьем чтении, депутаты исключили ранее введенную норму, по которой в мобилизационный резерв можно было включать родителей троих и более детей. Такое нововведение было предложено главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, но законодатели его не одобрили.

Ранее, в апреле этого года, Госдума приняла, а Совфед РФ одобрил закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках. Кроме того, военные комиссариаты теперь могут направить повестку по почте заказным письмом. В электронном виде она считается врученной с момента размещения на информационном ресурсе, а в случае отправки почтой — в момент доставки по адресу прописки военнообязанного гражданина РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:07
    +9
    Получил повестку - за границу ни-ни, своровал половину бюджета страны - езжай со спокойной душой.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:12
      0
      Тогда предлагаю раздать повестки всем подряд, глядишь воришки и не смогут сделать ноги.)))

      А если серьезно, то ведь все эти законы были раньше, какого черта надо было все рушить вместе со страной, чтобы теперь с озабоченным видом делать вид законотворчествой деятельности.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 17:29
      0
      Призывной возраст подняли. Подняли.
      Возраст для военнообязанных подняли. Подняли.
      Теперь осталось поднять ещё раз возраст для выхода на пенсию (а к этому дело и идёт) и поблагодарить Госдуму за наше "счастливое" будущее. angry
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 17:09
    +4
    Готовят почву , чтобы нас диванных в настоящих превратить . Готовят Древо патриотизма к поливу новой кровью.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 17:18
      +1
      — Дорогие россияне! — продолжал Президент. — На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 2024 года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие. Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
    2. Комментарий был удален.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 17:09
    +6
    Отменить все загранпаспорта и запретить все виды авиасообщения, оставить только перелеты на частных Bombardier Global Express. У кого есть деньги на частный самолет - тому никакие паспорта не нужны и повестками подотрутся. Остальные пусть сидят дома и ждут вызова на фронт. И проблема решена

  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:10
    +3
    В последнее время многие законотворческие потуги содержат либо формулировка "в военное положения",либо" мобилизация".Думаете просто так,развлекаются? Думаю есть вероятность и введение военного положения и широкой мобилизации.Законы под это "подводят".
    Все ли по плану,как нас уверяют. what hi
    1. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 17:13
      0
      Не, широкой не будет, для широкой нужно снабжение менять , промку на рельсы войны ставить(а этого не происходит), Столько же возьмут , может меньше
      1. Слон
        Слон Сегодня, 17:31
        0
        Нет, калашей у нас на всех хватит. А вот высокотехеологичных образцов вооружений в достаточном количестве для фронта - вряд ли. Промышленность поставить на военные рельсы гораздо тяжелее для наших далеких от реального производства специалистов из финансово-экоромического блока правительства
  5. РусГр
    РусГр Сегодня, 17:10
    +3
    Скоро значит ждать мобилизации. Закончится уборочная,так последних мужиков по сëлам заберут.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 17:17
    0
    Извиняюсь, не по теме. Смотрю фото, видео военных ВС РФ и ВСУ и часто обращаю внимание на цвет формы. Моё мнение наша зеленка проигрывает серо-зеленой ВСУ по приметности на местности.
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 17:18
    +3
    Думаю осенью нас ждёт мобилизация, и десятки видео с Украины где насильно запихивают молодых военкомы не будет выглядеть так смешно как сейчас, у нас будет тоже самое. Готов в первую очередь идти в окопы если справа меня будет сидеть зять Шойгу, а слева сын Абрамовича, и ни как иначе, желающих уже меньше умирать в этой странной военной операции.
  8. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:20
    +2
    депутаты исключили ранее введенную норму, по которой в мобилизационный резерв можно было включать родителей троих и более детей. Такое нововведение было предложено главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым

    Вот мне интересно: этот генерал-депутат абсолютно уверен, что между ним и его избирателями (впрочем, он избирался по партийному списку ЕР, кто бы сомневался) всегда будет надёжная охрана?
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:22
    +2
    Цитата: РусГр
    Скоро значит ждать мобилизации. Закончится уборочная,так последних мужиков по сëлам заберут.

    Думаю,после "победных" выборов весной.До выборов забирать--хоть им на рейтинг наплевать,но недовольствия,бабьи бунты думаю неуместны.А после выборов -пожалуйста.Ведь "всенародная поддержка" президента и есть поддержка мобилизации.ТВ им в помощь,непонятливым расскажут как они сказочно счастливы. wassat hi
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:23
    0
    Кто захочет- тот удерет.Приняли бы закон насчеи"извращенцев" после Ларса и тому подобное... На это не пойдут. У самих "рыльце в пушку".
  11. Алт22
    Алт22 Сегодня, 17:24
    -1
    Готовится большая мобилизация, судя по всему.