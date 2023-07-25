Госдума РФ приняла поправку о запрете на выезд из России со дня направления военкоматом гражданину повестки

Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании приняла ряд важных законодательных поправок, касающихся призыва военнообязанных граждан РФ на службу. В частности, вводится временный запрет на выезд из страны такого гражданина, причем как с момента получения повестки под личную роспись, так и со дня направления извещения военным комиссариатом по месту учебы или работы военнообязанного. Поправка предусматривает, что запрет на выезд из страны начнет действовать с момента появления повестки в специальном реестре.Соответствующее решение принимается военным комиссаром и направляется гражданину, в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в области обеспечения безопасности РФ (ФСБ) и выполняющие функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (МВД).В случае неявки без уважительной причины в военкомат гражданина после вручения ему повестки, либо направления ее по месту учебы или работы, а также размещении в реестре, в отношении уклониста начинают действовать и другие ограничительные меры. В частности, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого, ограничение права на управление транспортным средством, отказ на оформление кредитного договора.Поправки, принятые депутатами ГД РФ, обязывают медицинские учреждения и общеобразовательные организации предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах. Учебные заведения обязаны предоставлять данные, необходимые для ведения воинского учета, в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ на граждан, обучающихся по очной форме.В этом же пакете поправок, принятых в окончательном, третьем чтении, депутаты исключили ранее введенную норму, по которой в мобилизационный резерв можно было включать родителей троих и более детей. Такое нововведение было предложено главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, но законодатели его не одобрили.Ранее, в апреле этого года, Госдума приняла, а Совфед РФ одобрил закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках. Кроме того, военные комиссариаты теперь могут направить повестку по почте заказным письмом. В электронном виде она считается врученной с момента размещения на информационном ресурсе, а в случае отправки почтой — в момент доставки по адресу прописки военнообязанного гражданина РФ.