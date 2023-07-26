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В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения

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В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения

Японские власти рассчитывают на то, что дефицит баланса первичных доходов (а на сегодняшний день он достиг 9 млрд долларов) в 2025-м финансовом году окажется даже ниже запланированного. Такие данные следуют из заявления правительства страны. Как считают в кабмине Японии, данных результатов удастся достигнуть, прежде всего, за счёт увеличения налоговых поступлений. Правда, признают там, эффект от этих мер, вероятнее всего, станет ощутимым не ранее чем спустя год после реализации целей, изложенных правительством, ну а если быть точнее – не ранее 2026-го года.


Таким образом, именно к этому времени, по оценкам властей, профицит бюджета составит порядка 16,2 млрд долларов, и это при условии, что ВВП будет расти примерно на 2% в реальном выражении и приблизительно на 3% в номинальном.

Более того, согласно скорректированным оценкам, финансово-экономическое положение в Японии ухудшается, будучи одним из самых худших среди развитых стран по сочетанию реальных доходов, так называемой бытовой инфляции и уровня долга. На этом фоне японский премьер Фумио Кисида намерен срочно вмешаться в ситуацию, полагая, что увеличение расходов на оборону, а также государственных расходов на детей решит проблему.

В то же время, необходимо учесть и тот факт, что правительством в своих прогнозных показателях не были учтены планы по увеличению помощи детям со стороны государства, на чём настаивает глава японского исполнительного органа. Обеспечить финансирование на эти цели и является основной задачей, которую ещё только предстоит решить. Вполне вероятно, что средств в размере более 304 мрлд $, уже запланированных на эти цели на ближайшие 4 года, вплоть до 2027-го, может оказаться недостаточно.

По состоянию на 2022-й финансовый год Япония зарегистрировала рекордные налоговые поступления в казну в размере более 503 млрд долларов, в основном за счёт повышения налогов на прибыль предприятий на фоне послабления действовавших ранее ковидных ограничений.

Тем не менее, государству становится всё труднее и труднее удерживать сверхнизкую ключевую ставку, пытаясь таким образом поддерживать инфляцию на уровне 2%, при этом повышая ещё и заработные платы. Причиной всему – растущие цены на товары повседневного спроса.

В Японии впервые за долгое время было зафиксировано снижение реальных доходов, сказавшись тем самым и на покупательской способности населения.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:14
    +2
    Ничего, джаппы, раньше продавали машины во Владик с пробегом примерно 100 тыщ. км или даже меньше, а теперь будете до 200 накатывать - потерпите, теперь новые машины не станете так часто покупать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:31
      0
      Хм...Тут как бы палка о двуз концах.И это касается наших граждан,покупающиз эти авто во Владике...А по поводу снижения доходов?А что нам их доходы?Нет,конечно-есть тренд,который должен публиковаться во многих СМИ.О снижении доходов где угодно,только не у нас дома..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:35
        +1
        Ну так ведь авто с бОльшим пробегом и дешевле будет. Тоже определенный плюс. Другое дело что и износ увеличится.... Хотя по словам одного из перегонщиков-перекупов - их аукционные авто проходят строгий контроль и обслуживание перед продажей. Это же не у нас на авторынке покупать "эээ, слюшай, не битый, не крашен, саавсэм новий".
        Там то вся история авто полностью прозрачна. И без техосмотра пройденного на аукцион машину просто не возьмут.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 07:46
        +1
        В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения

        Зато япошки больше всех в мире вложились в амерский госдолг. Целых 1,3 трлн. зелени отвалили. yes
      3. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:51
        0
        Цитата: dmi.pris1
        О снижении доходов где угодно,только не у нас дома..

        Это не политкорректно.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 07:50
      +1
      раньше продавали машины во Владик с пробегом примерно 100 тыщ. км или даже меньше, а теперь будете до 200 накатывать

      В жапани машины меняют не по пробегу, а по году выпуска. Чем старше машина тем дороже её содержание, такая у них система для поддержки продаж новых авто.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:14
    +1
    и чё???? мне их пожалеть? wassat ...........................................................................
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:16
      0
      конечно. джаппам теперь меньше свободных денег придется тратить на покупки в автоматах девичьих трусов с запахом. laughing беда тот какая....
      зы ниразу не прикалываюсь - есть у них такие автоматы. джаппы они такие затейники с этим делом.... wassat
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:17
      +2
      Mouse hi, тут скорее автор ждёт обратной реакции, мол смотрите Япония не под санкциями, спец. операций не проводит а рядовой японец плохо жить стал!
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 07:20
        +4
        Цитата: Ропот 55
        рядовой японец плохо жить стал!

        мне от того не холодно, ни жарко.... я живу здесь и сейчас! hi
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:53
        +2
        Цитата: Ропот 55
        а рядовой японец плохо жить стал!

        А в какой стране победившего капитализма рядовой гражданин лучше жить стал?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    +5
    В Японии впервые за долгое время было зафиксировано снижение реальных доходов
    А не связано ли это с вовлечением Японии в анти российские санкции и увеличением расходов на армию? У тех кто начинает безоговорочно поддерживать политику Сша со временем начинаются проблемы - проверено опытным путем.
  4. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:27
    -2
    А сами японцы про то что они хуже жить стали догадываются? belay Что то сильно сомневаюсь. ну так в тур поездку съездят. Глянут как у других. И по старой японской традиции сразу полегчает. Отпустит так сказать laughing
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:02
    -2
    В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения

    Впервые?? Во лошары!! Пусть в наш кабмин обращаются. Там матерые профессионалы сидят. Научат, как это делается!
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:41
    0
    Вот совсем не интересно что у них там, совсем! А наши СМИ ежедневно показывают свою настоящую сущность - более половины инфо поля занято чужими новостями и событиями - пожары в греции, возня в вашингтоне, и постоянно сопровождается англоязычной "музыкой", плюс ещё западный спорт (кому он нужен и интересен?)