В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения

Японские власти рассчитывают на то, что дефицит баланса первичных доходов (а на сегодняшний день он достиг 9 млрд долларов) в 2025-м финансовом году окажется даже ниже запланированного. Такие данные следуют из заявления правительства страны. Как считают в кабмине Японии, данных результатов удастся достигнуть, прежде всего, за счёт увеличения налоговых поступлений. Правда, признают там, эффект от этих мер, вероятнее всего, станет ощутимым не ранее чем спустя год после реализации целей, изложенных правительством, ну а если быть точнее – не ранее 2026-го года.Таким образом, именно к этому времени, по оценкам властей, профицит бюджета составит порядка 16,2 млрд долларов, и это при условии, что ВВП будет расти примерно на 2% в реальном выражении и приблизительно на 3% в номинальном.Более того, согласно скорректированным оценкам, финансово-экономическое положение в Японии ухудшается, будучи одним из самых худших среди развитых стран по сочетанию реальных доходов, так называемой бытовой инфляции и уровня долга. На этом фоне японский премьер Фумио Кисида намерен срочно вмешаться в ситуацию, полагая, что увеличение расходов на оборону, а также государственных расходов на детей решит проблему.В то же время, необходимо учесть и тот факт, что правительством в своих прогнозных показателях не были учтены планы по увеличению помощи детям со стороны государства, на чём настаивает глава японского исполнительного органа. Обеспечить финансирование на эти цели и является основной задачей, которую ещё только предстоит решить. Вполне вероятно, что средств в размере более 304 мрлд $, уже запланированных на эти цели на ближайшие 4 года, вплоть до 2027-го, может оказаться недостаточно.По состоянию на 2022-й финансовый год Япония зарегистрировала рекордные налоговые поступления в казну в размере более 503 млрд долларов, в основном за счёт повышения налогов на прибыль предприятий на фоне послабления действовавших ранее ковидных ограничений.Тем не менее, государству становится всё труднее и труднее удерживать сверхнизкую ключевую ставку, пытаясь таким образом поддерживать инфляцию на уровне 2%, при этом повышая ещё и заработные платы. Причиной всему – растущие цены на товары повседневного спроса.В Японии впервые за долгое время было зафиксировано снижение реальных доходов, сказавшись тем самым и на покупательской способности населения.