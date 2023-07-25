Глава комитета Госдумы РФ по обороне: «Закон о военной службе с поправками написан под большую войну, под общую мобилизацию»

Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает

На сегодняшнем пленарном заседании депутаты нижней палаты Федерального Собрания России приняли в третьем, окончательном чтении очередной пакет поправок, касающихся призыва в ряды Вооруженных сил РФ как срочников, так и мобилизованных резервистов.Законопроект значительно расширил возможности военных комиссариатов в выборе методов вручения повесток о призыве на службу, по сути, введя уведомительный характер оповещения о призыве. Теперь повестки могут быть направлены по месту работы или учебы гражданина, заказным письмом по месту регистрации. В принципе, гражданин считается уведомленным о необходимости прийти в военкомат сразу после публикации соответствующей записи в специальном интернет-реестре.Ужесточаются меры и в отношении уклонистов, коими граждане, не явившиеся в военный комиссариат, становятся со следующего за вручением (уведомлением) дня после направления повестки одним из вышеназванных способов или размещения ее в электронном реестре, а также переданные лично. Данные на подлежащего призыву гражданина военкомы передают в местные органы МВД и ФСБ, сразу начинает действовать запрет на выезд из России и ряд других ограничений. Кроме того, сегодня же парламентарии подняли верхнюю планку призывного возраста до 30 лет, оставив нижнюю неизменной — в 18 лет.Один из авторов данных поправок, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе сегодняшнего заседания объяснил депутатам, зачем парламент рассматривает новые поправки в закон о воинской службе. Прежде всего, будет наведен порядок в системе военного учета, благодаря использованию современных электронных сервисов будет минимизировано физическое взаимодействие граждан и сотрудников военкоматов.— заявил с думской трибуны коллегам-депутатам Картаполов.Глава комитета ГД по обороне резко раскритиковал позицию некоторых парламентариев, ратующих за сохранение отсрочек определенным категориям граждан. В частности, он выступил против исключения из закона обязанности постановки на мобилизационный учет с возможностью призыва в ВС РФ отцов троих и более детей, или имеющих на попечении детей-инвалидов.По словам Картаполова, категорически нельзя плодить армию уклонистов, которые вместо защиты Родины во время прошлогодней частичной мобилизации стали «героями взятия Верхнего Ларса». Создавая бронь для различных категорий военнообязанных граждан России, продолжил депутат, защищая их, «мы придем к тому, что некого потом будет защищать».При этом слова Картаполова в самой Госдуме оценили по-разному.