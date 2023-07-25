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Глава комитета Госдумы РФ по обороне: «Закон о военной службе с поправками написан под большую войну, под общую мобилизацию»

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Глава комитета Госдумы РФ по обороне: «Закон о военной службе с поправками написан под большую войну, под общую мобилизацию»

На сегодняшнем пленарном заседании депутаты нижней палаты Федерального Собрания России приняли в третьем, окончательном чтении очередной пакет поправок, касающихся призыва в ряды Вооруженных сил РФ как срочников, так и мобилизованных резервистов.


Законопроект значительно расширил возможности военных комиссариатов в выборе методов вручения повесток о призыве на службу, по сути, введя уведомительный характер оповещения о призыве. Теперь повестки могут быть направлены по месту работы или учебы гражданина, заказным письмом по месту регистрации. В принципе, гражданин считается уведомленным о необходимости прийти в военкомат сразу после публикации соответствующей записи в специальном интернет-реестре.

Ужесточаются меры и в отношении уклонистов, коими граждане, не явившиеся в военный комиссариат, становятся со следующего за вручением (уведомлением) дня после направления повестки одним из вышеназванных способов или размещения ее в электронном реестре, а также переданные лично. Данные на подлежащего призыву гражданина военкомы передают в местные органы МВД и ФСБ, сразу начинает действовать запрет на выезд из России и ряд других ограничений. Кроме того, сегодня же парламентарии подняли верхнюю планку призывного возраста до 30 лет, оставив нижнюю неизменной — в 18 лет.

Один из авторов данных поправок, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе сегодняшнего заседания объяснил депутатам, зачем парламент рассматривает новые поправки в закон о воинской службе. Прежде всего, будет наведен порядок в системе военного учета, благодаря использованию современных электронных сервисов будет минимизировано физическое взаимодействие граждан и сотрудников военкоматов.

Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает

— заявил с думской трибуны коллегам-депутатам Картаполов.

Глава комитета ГД по обороне резко раскритиковал позицию некоторых парламентариев, ратующих за сохранение отсрочек определенным категориям граждан. В частности, он выступил против исключения из закона обязанности постановки на мобилизационный учет с возможностью призыва в ВС РФ отцов троих и более детей, или имеющих на попечении детей-инвалидов.

По словам Картаполова, категорически нельзя плодить армию уклонистов, которые вместо защиты Родины во время прошлогодней частичной мобилизации стали «героями взятия Верхнего Ларса». Создавая бронь для различных категорий военнообязанных граждан России, продолжил депутат, защищая их, «мы придем к тому, что некого потом будет защищать».


При этом слова Картаполова в самой Госдуме оценили по-разному.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Картаполов,_Андрей_Валериевич
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111 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 18:07
    +29
    Армию ипотечников плодили и парадов, а теперь армию уклонистов нельзя. Где деньги на 2ю армию мира, Зин, которые тратили эти годы? Картаполову и его детям конечно не воевать, вот и строчит законы.
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 18:11
      -4
      У него есть дочь, снайпером призовут.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 18:17
        +11
        Сами то верите, в люто, что пишите? Если только в Дубае на корпоративных мероприятиях по бутылкам стрелять
        1. kenig1
          kenig1 Сегодня, 18:22
          +9
          Вам понятие как иронизировать знакомо? Хотя о чем это я)))
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:50
            +7
            Вы бы смайлик ставили шуточный.А то люди в самом деле все на нервах,иронию не понимает.А в самом деле,почему бы сынкаиюм и дочкам наших рукамиводителей пример не показать.Глядишь,и верить начнем в светлое будущее..
            1. kenig1
              kenig1 Сегодня, 19:17
              -1
              Не подумал, что оппонент далек от армии, и не знает, что женщин в армию на боевые должности не призывают. hi
              1. УАЗ 452
                УАЗ 452 Сегодня, 19:25
                +1
                Не подумал, что оппонент далек от армии, и не знает, что женщин в армию на боевые должности не призывают. hi

                Сейчас не призывают, а после очередного закона, принятого нашей госдумой - начнут. Разумеется, дочери Картаполова и прочих его... коллег это не коснётся. Сыновей тоже не коснётся, и даже племянников. Призовут какого-нибудь проштрафившегося мэра маленького городка и депутата муниципального совета, и во всех СМИ об этом будут трубить месяцами, представляя как единство власти и народа. Ну или расскажут, что все сыновья уже отслужили на передовой, под чужой фамилией, и командиры, разумеется, всё подтвердят.
            2. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 19:20
              +3
              А в самом деле,почему бы сынкаиюм и дочкам наших рукамиводителей пример не показать.Глядишь,и верить начнем в светлое будущее..

              С такими руками водителями не будет светлого будущего. Вообще - не будет будущего ни у кого, кроме них самих.
            3. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 19:22
              0
              Цитата: dmi.pris1
              Вы бы смайлик ставили шуточный.А то люди в самом деле все на нервах,иронию не понимает.


              Такой, что ли?
              А рассказать про русский язык, где есть знаки препинания, где, если поменять порядок слов в предложении. меняется его смысл?
            4. Motorhead
              Motorhead Сегодня, 19:28
              +1
              А дочки и сыночки народных избранцев без дубаёв останутся? Шутите wink
            5. Doccor18
              Doccor18 Сегодня, 19:29
              +2
              Цитата: dmi.pris1
              Глядишь,и верить начнем в светлое будущее..

              От нас теперь уже и этого не требуется...
        2. K._2
          K._2 Сегодня, 18:24
          +9
          в ходе обсуждения депутат Андрей Алехин обратил внимание на то, что в редакции текущего закона сохраняется прежняя формулировка - отсрочка дается отцам "четверых и более" детей. Он отметил, что "военкоматы руководствуются законом", как и суды, но парламентарии предлагают давать отсрочку всем многодетным - то есть при наличии от трех детей в возрасте до 18 лет, а не до 16.

          Депутат Олег Нилов поддержал коллегу и отметил, что следует обратить внимание на другие категории граждан - например, тех, кто получил гражданство РФ за последние годы. В пример он привел уроженцев других стран, которые работают таксистами: "Смотрите, сколько таксистов по стране возит Пусть и они послужат".

          Однако глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов не согласился с расширением оснований для освобождения от мобилизации.


          Всё, что нужно знать о лице на фото выше. Он лично с абрамовичами будет заботиться о многодетных семьях, а джамшуты будут лапать и иметь русских баб, ну негров ещё хотят завести.
          1. K._2
            K._2 Сегодня, 19:12
            0
            Они там просто оторваны от реальности все, а что и пенсию платить не надо, если что

            Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с газетой «Ведомости» заявил, что призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет. «Служить в армии в России должны все.
            1. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 19:27
              +3
              Задачу по экономии средств пенсионного фонда нужно выполнять.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:26
        +16
        Цитата: kenig1
        У него есть дочь, снайпером призовут.

        В том-то и проблема, что нынешняя элитка и ее дитятки в отличии от поручиков Голицыных и корнетов Оболенских на фронт ни ногой. Пролюбили весь предмобилизационный период, начальный период СВО, а теперь законы строчат как из пулемёта, как побыстрее народу ласты завернуть. И все такие не виноватые. Ни одного крайнего не найдешь. А Стрелкова и Губарева подзакрыли, и не очень-то и понятно за что. А для повара вообще законов не существует.
        1. сайгон
          сайгон Сегодня, 19:14
          0
          Ну сударь славное дворянство Империи Российской во времена ПМВ не могло укомплектовать офицерский корпус . Как то не желали служить господа дворяне в офицерах и пошли на фронт прапорщики из студентов и выходцев из унтеров не выше штабс-капитанов можно было производить. Да и генералитет то в основе не из знати был . Знать она царя кормильца своего предала .
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 19:30
            0
            Параллели для сегодняшней страны и её знати очевидны. Тот же генерал-депутат Картаполов наверняка себя к новой знати причисляет, и тоже совершенно не рвётся на ЛБС. Гораздо комфортнее других туда гнать, простой люд.
      3. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 19:13
        +1
        снайпером? да та даже на маркитанку не потянет в обозе
    2. Eugen Alpine
      Eugen Alpine Сегодня, 18:24
      -9
      Ему может по возрасту и не воевать. Но и стоять на коленях и ждать пулю от натовского палача не хочется. Конечно поздно спохватились что и говорить, но справедливости ради виноваты и Советы с их 60-70, когда предатели впервые начали лезть во власть, и исторический материализм с незыблемой верой в крах капиталистической системы расслабивший людей. Сейчас мы пожинаем ошибки прошлого как и тысячи поколений до нас. Так уж устроено.
      1. KLM77
        KLM77 Сегодня, 18:55
        +4
        Тысячам поколений до нас тоже Советы помешали? Зря Советы вас читать и писать учили, лучше бы были безграмотным, как при царе. laughing
        1. TwilightElf
          TwilightElf Сегодня, 19:14
          +2
          ну да..как тогда было принято подыхать.за веру ЦАРЯ..и лишь потом..за отечество..если за первые два не успел сдохнуть)))))))))))
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 19:02
        +4
        При чём здесь Советы, когда война между РСФСР и УССР в дурном сне присниться не могла? И исторический материализм никак не помешал Сталину создать сверхдержаву. То, что свита Горбачева решила жить, торгуя тем, что отцы завоевали, так это не от Советов, а от частника, с которым не смогли справиться. Распродажа советского геополитического наследия шла с ещё большим масштабом и при Ельцине, а теперь - и при Путине.
      3. Александр Симонов_2
        Александр Симонов_2 Сегодня, 19:07
        +5
        То есть СССР виноват в том, что 30 лет занимались фигней, а не подготовкой? Вы в своем уме??? В 60-70 при СССР народ был уверен в совей армии и правительстве. Так что не пытайтесь валить с больной головы на здоровую!
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 19:09
      -6
      Цитата: K._2
      Картаполову и его детям конечно не воевать, вот и строчит законы.

      Картаполов командовал 58-й армией, и этим всё сказано!
      1. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 19:15
        +2
        какая прямо БОГАТАЯ на таланты отдельно взятая 58ая "армия")) вот только скорее тот случай когда от осинки-не родятся апельсинки
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 19:19
      +3
      В мое юношество всякий, кто не служил в армии, считался как бы увечным, и кличка ему была "белобилетник". Молодой человек считал за честь отслужить в армии. Тогда не было такого расслоения общества, как сейчас. И закон был ОДИН!
      А сейчас, когда жареный петух клюнул всех этих хапуг в одно место, они и спохватились! Кто же НАС будет защищать? Не сами же себя! Заметьте, не Родину защищать, а их ! Родина у них прикрытие, и она у них на втором плане! На первом - это они сами и их домочадцы! Вот и изобретают законы под себя любимых!
      Эх, не к добру все это.....
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:07
    +1
    Ну что делать, пойдём......
    --------------
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:13
      +7
      Куда мы денемся,даже на пенсии.Ну вот,депутат-генерал все сказал по существу..А то ходили вокруг да около с этой "спецоперацией"...А!Еще слова Главнокомандующего.."Очередной волны мобилизации не будет...".Он правда оговорил-в настоящий момент..
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 18:44
        +3
        Очередной не будет, будет тотальная, как и там...
      2. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 19:18
        +4
        ...пока я Президент. повышения пенсионного возраста не будет
        - прошу отнестись с пониманием..возраст повышается
        россия не имеет никакого отношения к содержанию ЧВК
        -за только последний год было потрачено на содержание чвк более 85 млрд
        продолжать ?
        хотя какой там,последний его перл, как он вагоны разгружал,правдане помнит что там было и с чем-наверновагон не разгружали а..по пути следования..экспроприировали)\точно так же его перлы про работу таксистом, про то что он был морпехом, юристом...и прочее))
        неужели еще не привыкли?
  3. Альф
    Альф Сегодня, 18:10
    +12
    гражданин считается уведомленным о необходимости прийти в военкомат сразу после публикации соответствующей записи в специальном интернет-реестре.

    А что, гражданин обязан каждый день проверять свой аккаунт в "специальном интернет-ресурсе" ? А кстати, а что это за спецресурс ? Какой у него адрес ?

    Одно слово-гений...
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:13
    +12
    Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает


    Видимо потому и попахивает, что политики не могут решить как бабло сохранить, поэтому мосты и логистика до сих пор жива
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:16
    +2
    Наше военно-политическое руководство (ВПР) всеми силами отодвигает момент начала полномасштабной войны. Знаете, мне иногда жаль наших местных комментаторов которые по своему неведению этого не понимают и обвиняют ВПР в излишней мягкости, а иногда и в трусости. Это неверно в корне. В ВПР всё просчитывают и анализируют. Ну а те кто хотел "а давайте шандарахнем" это получат. Не в интернете, но в реале.
    Есть крохотный шанс отсрочить большой конфликт - перевыборы в США - но этот шанс настолько мизерный...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:42
      +4
      И давно они стали просчитывать и анализировать?Вероятно с апреля 2014.....Только матерные слова к этому "анализу",особенно после 2 маяс2014-го
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 18:48
        -2
        И давно они стали просчитывать и анализировать?

        С окончания второй чеченской, если вам это так интересно.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:44
      +1
      А кто всё это начал, хотел бы я спросить?
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 18:53
        -3
        А кто всё это начал, хотел бы я спросить?

        Общественно-планетарный строй сложившийся и укрепившийся на планете и хорошо вам известный. Основанный на эксплуатации человеком, человека. Капитализм. К сожалению ничего лучшего не придумано, а поэтому так и будем убивать друг-друга ради будущих рынков сбыта
        Долбанная планета
    3. KLM77
      KLM77 Сегодня, 18:46
      +9
      Наше военно-политическое руководство (ВПР) всеми силами отодвигает момент начала полномасштабной войны.

      Т.е. они понимают, что полномасштабная война будет и таким образом готовятся? Заключают "зерновые сделки", завозят мигрантов, дают возможность вывезти капитал, "борются" с коррупцией и т.д., это мобилизация(подготовка) страны к войне такая?
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 19:05
        -4
        Т.е. они понимают, что полномасштабная война будет и таким образом готовятся? Заключают "зерновые сделки", завозят мигрантов, дают возможность вывезти капитал, "борются" с коррупцией и т.д., это мобилизация(подготовка) страны к войне такая?

        Конечно они все понимают. А вот вы попали в ловушку "предыдущего мышления". Объясню. Вы до сих пор предполагаете что война - какой бы она не была - будет локальной. 1-ая, 2-ая, Европа там и всё такое. Это не так. Предстоящая война будет планетарного размаха с применением всего вооружения что есть у сторон. Поэтому, бессмысленно идти поперек тренда, а именно, в условиях сокращающегося населения препятствовать ввозу мигрантов и прочих мерзостей. Кому-то дерьмо тоже выгребать надо.
        Так что не путайте мухи и котлеты. Один хрен - доиграемся до полномасштабного конфликта, а пока его ещё нет, кому-то инфраструктуру поддерживать надо.
      2. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 19:19
        +1
        вы забыли еще визит на Валаам.индульгенцию получали видимо ,правда странно,что не у Гундяши или папы римского))
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:00
      -5
      Gnefredov.Многие на сайте зациклились на ходе СВО,а на самом деле наши цели озвучены в конце 2021 г.Запад это понял,на сайте многие это не поняли.С 350 000 группировкой начать СВО,на это надо решиться.Пригожинские стратеги открыли как будто истину,они наступают значит не наступает ВСУ.СВО началось ,чтобы ВСУ не наступило.А если ВСУ наступило, то 100 % влезло бы НАТО на Украину ,с 100 % уверенностью из за Украины 100% третьей мировой не будет.Они это прекрасно понимают,отсюда и все эти пляски с ТЯО по Украине.Один только вопрос гложет,в нашей Победе над ВСУ не сомневаюсь,Запад остановиться до часа Х.Пока для них коридор отступления сохраняется.Пилотируемые самолёты над Чёрным морем и в Сирии не сбиваются.Наши ракеты вдруг стали просто не сбиваемыми,просто НАТО не надо было жить в параллельном мире.Мы нашли одну из их больных точек,Одесская область - не думаю что они убрали ПВО из под Одессы.Враньё всегда выходит наружу.Дальше нам всё равно легче не будет,кончатся украинцы пойдут поляки,но это же не повод для третьей мировой.Повод это удар по Жешуву и Варшаве,можно по Лондону,за компанию с Варшавой.США за лужей и как всегда будут за тех кто побеждает. hi
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 19:10
        -3
        Мой комментарий будет кратким и не будет нести смысла по мнению администрации сайта. Но он есть.
        good good good
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:18
    +8
    этот документ если будет обнародован, действительно может привести к войне? .. да мистер Холмс!!.. тогда готовьтесь к войне!!.. это жестокие слова мистер Холмс!!... Артур Конан Дойль
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:21
    +18
    А для знати законы писать будут?

    деток домой из враждебных гнёзд разврата будут возвращать?
    Поездки в Дубаи остановят
    может Депутатов комиссарами на фронт - поднимать людей в атаку.
    как в вов2

    или так и будет : в одном мире кровь, кишки, вера что не зря
    а в другом - фейерверки, шампанское, танцы на яхтах
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 19:21
      +2
      вы прямо как ребенок, суть закона проста и понятна. речи там о депутатах и прочих их детках нет, ибо на учете они не состоят в военкоматах, и в большинстве своем в рф и не находятся) кстати. менты они тоже на учете в военкомате не состоят)если вы не знали,(росгвардия и прочая) только когда вылетают со службы..либо уходят на пенсию-то обратно берутся на учет
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 19:38
      0
      Это все уже было.
      Артем Веселый. *Россия кровью умытая*. В самом начале описано.
  8. Funelick
    Funelick Сегодня, 18:23
    +4
    Я купил палатку в том году к этому случаю.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 18:28
      +3
      Я купил палатку в том году к этому случаю.

      Надеюсь военную?
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 19:15
        0
        Цитата: Normann
        Я купил палатку в том году к этому случаю.

        Надеюсь военную?

        Нет, торговую...
  9. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 18:23
    -6
    Не понимаю, в чем проблема. Всё, что необходимо - законодательно исключить любые возможности уклониться от призыва. Не тех надо ограничивать, кто повестку не получает, или не является в военкомат, а тех, кто не служил. В том числе в покупке средств передвижения, недвижимости, получении водительского удостоверения, регистрации на новом месте жительства, выезде за границу, словом, во всем, что не является критически необходимым для жизни. Не хочешь отдать долг Родине - живи на минималках. Я вообще не понимаю мальчиков-колокольчиков, которые боятся провести какой-то год в отрыве от мамкиной юбки.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:34
      +5
      Ну вот например призывники рискуют попасть на военные действия теперь это по вашему недостаточная причина опасаться ?
      1. Александр Симонов_2
        Александр Симонов_2 Сегодня, 19:10
        -2
        А в армию призывников для чего берут? А Присягу ты для чего даешь???? Чтобы год поесть и поспать и приехать 23 февраля свою мотошвейную сброю носить???
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 18:49
      -2
      Я вообще не понимаю мальчиков-колокольчиков, которые боятся провести какой-то год в отрыве от мамкиной юбки.


      Зачем? Выкинуть год молодой(!) жизни на покраску газонов и постройку загородных домов для начальства? Долг Родине отдать - той самой, у которой денег нет, но держитесь и жрите макарошки? Ну вот серьезно, для чего современному россиянину служить в армии?
  10. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 18:24
    +11
    Очевидно что детишек чинуш и толстых кошельков мобилизация не коснётся. Ну и насчёт "Защиты Родины" лукавят конечно. Насколько лукавят не знаю, но то что большинство чинуш и денежных мешков беспокоятся не о защите родины, а своих кошельков очевидно уже всем. Ещё показательны расправы над теми патриотами, кто действительно думает о Родине и людях.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:41
      +3
      Не трогать мосты через Днепр и продолжать торговать с врагом это тоже у них видимо "защита Родины"
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 19:36
        0
        Не трогать мосты через Днепр и продолжать торговать с врагом это тоже у них видимо "защита Родины"

        А вы не можете ограничить движение капитала. Оно будет про любому и невзирая на знамёна с той или иной стороны. Сам капиталистический мировой уклад так устроен.
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:25
    +17
    В 2022 году Российское гражданство получило 174 тысячи граждан Таджикистана.
    Интересно, как обстоят дела с мобилизацией этих граждан?
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 18:32
      +4
      Этих нельзя трогать, новые граждане - святое, откажутся от гражданства ещë, а старых - пожалуйста!
    2. tihon4uk
      tihon4uk Сегодня, 18:39
      +6
      Ни как, их завозят что бы нас с вами заменить на более покорное стадо
    3. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 19:25
      +2
      никак с таджиками вообще интересно все_ их нельзя призывать на службу в ВС РФ. типо засчитывается служба в таджикской армии) Между Россией и Таджикистаном существует соглашение о взаимном признании прохождения военной службы. Таким образом, если гражданин служит в армии одной из стран, второе государство тоже признает его уже отслужившим. Это означает что граждане, отслужившие в армии в Таджикистане, признаются в России военным резервом Таджикистана) и никакого отношения к воинскому учету в россии не имеют).
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:26
    +5
    хотелось бы уточнить
    как они там распознают - большая война или нет

    вводные данные - армия 1млн 80 тыс + несколько сот тысяч набор Лднр , добровольцы, резервисты
    потом получилось что нужно было подтягивать ахмат, росгвардию, вагнер, аврально добирать по контракту
    ну и вишенкой на торте мобилизация 300 тыс

    я тут под 2 млн насчитал, это какой уровень?
  13. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:26
    +11
    он выступил против исключения из закона обязанности постановки на мобилизационный учет с возможностью призыва в ВС РФ отцов троих и более детей

    Он точно дятел. Интересно - а кто будет семью содержать, ежели главу семейства забреют-то?? У моего сына двое детей - и то еле справляется. А без него - совсем труба будет. А тут - трое и больше. Это ж мрак сплошной в семье настанет.. Какая тут служба?

    И как всегда у нас - заберут простой люд, сыночки типа элиты - как раньше клали с прибором на армию, так и теперь положат. Коли такой борец за справедливость - нехай верхи сначала призовёт. Им-то точно есть что защищать. А тогда - глядишь и мы подтянемся глядя на них...
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 19:06
      +1
      Кстати, нельзя забирать компьютерных специалистов и даже, вроде, адвокатов. И Картаполов их что-то не упомянул.
  14. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:26
    +9
    он выступил против исключения из закона обязанности постановки на мобилизационный учет с возможностью призыва в ВС РФ отцов троих и более детей, или имеющих на попечении детей-инвалидов.

    А что он предложил взамен? Кто и как этих детей будет обеспечивать, если отца заберут в армию? И уж в категорию "уклонистов" их никак записать нельзя.
  15. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:26
    +19
    Очередная реализация упырского подхода в отношении прав собственных граждан. Когда государству надо что-то от пешек,оно использует максимум инструментов уклонения от этого, а когда наоборот - максимально развивает разветвленные инструменты закабаления , теперь еще и "по умолчанию".
    Раньше вы были "по умолчанию" обязаны, теперь же вы становитесь "по умолчанию" еще и "на счетчике".

    Каждый раз когда у нас в СМИ потешаются над тем, как "хохла" ловят в булочной или в автобусах , я всегда мысленно отношусь к этому так - "сегодня у хохла, завтра у нас". Потому что плоть от плоти , и им кажется что "не,мы-то другие" ,и нам кажется так же, но по факту все это те же унылые порождения холопско-крепостнической ментальности , в которой людей можно ставить в какие угодно позы ради чего-то там , и на любое мычание из толпы всегда достают плетку .

    Собственно, казалось бы - ну что плохого,чего я так ругаюсь ? Подтягивают основательно покосившуюся мобхату , которая в запустении годов с 90х. Вроде ж это должно быть позитивно итд ?
    Все так - но тут вопрос не в том ,что "подтягивают", а в том КАК подтягивают. Ущемление прав и свобод - это самый примитивный организационный механизм , и все чаще прибегая к выбору таковых , мы показываем хроническую деградацию интеллектуальных способностей наших элит, их неспособность изучать и применять опыт более изящных решений,их неспособность жить и работать в 21 веке.
  16. spirit
    spirit Сегодня, 18:29
    +15
    «мы придем к тому, что некого потом будет защищать»

    Браво!!!Жены и любовницы зам министров обороны, аплодируют и пускают скупую слезу, попивая, дом периньон в Париже глядя на эти высказыванияcrying
  17. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:32
    +7
    кстати поймал себя на мысли что "большая война"
    это из разряда "хлопок, отрицательный рост, частичная мобилизация"

    какой запасной выход, чтобы в любую другую "уже небольшую" войну, делать вид что всё нормально
    т.е отдельной категории лиц это не касается
  18. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 18:32
    -3
    хорошо что бронь с айтишников не сняли
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:38
      +3
      А что хорошего? Интернет магазины включат себя в реестр интернет компаний, а реальные айтишники- надо ещё разобраться какие проекты и для каких стран они разрабатывают
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 19:09
        0
        не все же в интернет магазинах работают
    2. bk0010
      bk0010 Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      хорошо что бронь с айтишников не сняли
      А у них и не было: есть перечень придворных компаний, у них да - и бронь, и ипотека льготная. А остальные - так, погулять вышли.
  19. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 18:33
    +1
    Ужесточаются меры и в отношении уклонистов, коими граждане, не явившиеся в военный комиссариат, становятся со следующего за вручением (уведомлением) дня после направления повестки одним из вышеназванных способов или размещения ее в электронном реестре, а также переданные лично.

    Фигня полная! Согласно этому закону пересажают половину призывников!
    Пример- вручают мне первого августа повестку с предписанием прибыть в военкомат 15! Со второго августа,следующий день после вручения повестки,против меня начинают принимать меры! Или автор опять всё перепутал в изложении закона.
  20. Слон
    Слон Сегодня, 18:39
    +3
    По каким таким причинам думские не рассматривают проблему наличия второго гражданства в привязке к мобилизации!? )
  21. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:39
    +9
    по сути это уже крепостное право через военную реформу.

    кстати до 18 века все дворяне обязаны были служить
    до 17 века, первые на коня садились и лишь за ними дворовые и боевые холопы,

    какая сейчас обязанность перед страной у новоявленной знати?
    очень любят взывать к долгу, у них то какой долг, перед кем- перед детьми похоже и своими накоплениями
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 19:34
      +1
      феодализм - это когда у тебя деньги есть, но ты обязан сеньора защищать. Капитализм - это когда у тебя деньги есть, и ты никому ничего не должен
  22. KLM77
    KLM77 Сегодня, 18:40
    +3
    Пора переименовывать "народных" в соответствии с известной песней Шнура, ничего для народа эти "слуги" не делают!
    З.Ы: Родину защищать готов, но вот этих ...
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:00
      0
      Я смотрю на происходящее в стране и у меня возникает ощущение, что страну оккупировали, а нам просто об этом не сочли нужным объявить. По крайней мере, слова и действия этого господина, который типа народный избранник (Ау! Кто из читателей сайта его избирал? Откликнитесь!) выглядят логичными и в принципе рациональными, если их оценивать в парадигме колониальной/оккупационной администрации и покорённого народа. Ну не могут парламентарии, избранные народом, и подотчётные народу, сегодня обосновывать необходимость поднять призывной возраст с 19 до 21 года, а уже через полгода заявить, что просьбам молодёжи поднимут только верхний предел, а просьбы эти никому показывать не считают нужным. В любой общественной формации, хотя бы притворяющейся демократической, для любого государственного деятеля - это политическая смерть. Похоже, уже даже никто не считает нужным притворяться. Ну что ж... По крайней мере полтора века прожили без Крепостного права. Пора и честь знать - барщина и рекрутчина нас заждались, как и розги на конюшне.
  23. alystan
    alystan Сегодня, 18:40
    +11
    Главе комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову всего 59 лет от роду.
    Ну и пошел бы, если не на фронт, то хотя бы в ГШ. В пользу этого говорит то, что он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (1985), Военную академию им. М.В.Фрунзе (1993), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ (2007).
    Пользу может побольше бы принес, чем только языком молоть.
    Это сколько же на него государство потратилось, а он будто балерон в самом расцвете сил уволился из армии и в политику подался. Да и в политике особенной отдачи от него скорее всего нет, как и от большинства депутатского корпуса.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 19:15
      +2
      Главе комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову всего 59 лет от роду.
      Ну и пошел бы, если не на фронт, то хотя бы в ГШ.


      Какой фронт? Он в своё время и от Афгана где-то отсиделся и от Чечни.
  24. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 18:42
    +7
    Картаполов всего лишь признается что нормальную армию создать не получилось. Куда были потрачены ресурсы за 20 лет , непонятно
  25. Комментарий был удален.
  26. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:46
    +5
    Если кто-то не заметил

    главный в Думе по военной политике и военным законам
    говорит про большую войну с огромной мобилизацией

    человек говорит, представляя страну с первым ядерным арсеналом в мире
    где в доктрине прописано его использование на раз-два

    что из этого вытекает

    да что они вначале народ положат, боясь перейти красные линии
    а потом, будучи загнанными в угол, нажмут на кнопку, но это не точно что нажмут
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 18:56
      -6
      ядерного оружия слишком мало,чтобы войны избежать. СССР имел оружия чтобы именно уничтожить врага. А мы в нынешней России оставили столько, чтобы только напугать. Да вот только никто не испугался.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 19:09
        0
        У России ЯО достаточно, чтобы уничтожить весь мир несколько раз. Сколько же ещё надо, чтоб мир таки забоялся?
        1. TwilightElf
          TwilightElf Сегодня, 19:32
          +2
          ) в свете последних открытий..даже пример с недостачей с формой, которая как бы была более полутора млн комплектов))) и исчезла...., вы правда так уверены ?) что оно есть? ну так один строитель тоже уверял что в армии более 71% новейшей техники .
          1. военком Котёнок
            военком Котёнок Сегодня, 19:54
            0
            Ядерные арсеналы до недовнего времени вдумчиво и заинтересованно инспектировались по международным договорам об СНВ. Воровать проще то, что вдумчиво не инспектируется, как то форма и бюджеты под расплывчатые показатели.
        2. bk0010
          bk0010 Сегодня, 19:52
          0
          Цитата: военком Котёнок
          У России ЯО достаточно, чтобы уничтожить весь мир несколько раз.
          И близко не достаточно, всего-то 1550 зарядов, из которых больше мегатонны - единицы.
  27. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 18:47
    +4
    А для чего создавали ЯО? Чтобы как в ВОВ полегли миллионы мужиков? Какая от него польза? Со стороны всё это кажется ликвидация мужского населения России и Украины, даже не пытаются уничтожить мосты через Днепр, мы что собираемся воевать до последнего хохла? Наших сколько погибнет? Кого убьют последним Зеленского? Может начать наоборот, с ежеминутной охоты на элиту Украины, уничтожением Украины как государства, а не введения сво с надеждой что удастся устроить очередной договорняк, чтобы наши олигархам вернули наворованное за 30 лет у страны и конфискованное западом, доиграется так власть
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:49
      +5
      После путча пригожина видимо ничего не опасаются...
      1. Shamil88
        Shamil88 Сегодня, 18:59
        +6
        Весь этот путч кажется был договорняк с Пригожиным, шоу, чтобы выявить всех кто был готов пойти против дедушки, против жидоолигрхата что правят страной, выявили и зачистили, сняли всех неугодных генералов, позиция Шойгу и ГШ стали ещё сильнее, дочурка Шойгу вот вчера буквально дедуле с Лукашенком музей показывала в Кронштадте, они живут в другой России давно.
    2. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 19:43
      0
      польза от него только одна- в качестве противодействия того у кого оно тоже есть. и только. Т.е если вы по нам им, то и мы по вам.Причем не факт что мы-успеем. Вот в чем прикол. чисто просто сдерживающий фактор и не более того.
  28. bandabas
    bandabas Сегодня, 18:47
    +5
    Скажем прямо. На данный момент ему сказали открыть рот. Что он прекрасно и делает. Ранее этого "женераля". присосавшегося к кормушке ничего не волновало. Обычный "едрос".
  29. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:53
    +5
    Сотой части утерянных Набиулиной миллиардов хватило бы для создания оружия, которое сделает всеобщую мобилизацию ненужной.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 19:05
      +2
      Сотой части утерянных Набиулиной миллиардов хватило бы для создания оружия, которое сделает всеобщую мобилизацию ненужной.

      А на деньги затраченные на Посейдон ещё одну,о чем тут не раз писал Климов.Как там Янки? сильно трясутся от страха перед ядерной торпедой?На эти деньги можно было всю армию теплаками и ночниками снабдить по два раза. Глядишь желание Чубов идти в наступления в этом случае резко бы упало.но увы...
    2. turbina2367
      turbina2367 Сегодня, 19:13
      +3
      Этих миллиардов вряд-ли хватило бы, а вот три триллиона долларов, вывезенных нашей "элитой" за рубеж за четверть века путинской власти, хватило бы точно!!
  30. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:58
    +3
    Цитата: Nastia Makarova
    хорошо что бронь с айтишников не сняли

    Это вопрос времени.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 19:05
      0
      ну если всеобщая только будет, менеджеров поболее
  31. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:00
    +7
    А Картаполов сам на фронт не желает поехать? Или ему комфортно с только с трибуны вещать?
  32. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:01
    +2
    Цитата: михаилл
    В 2022 году Российское гражданство получило 174 тысячи граждан Таджикистана.
    Интересно, как обстоят дела с мобилизацией этих граждан?


    а кто заменит местных ушедших на фронт? и рождаемость повысит

    да и электорат вообще суперский - явка на выборах будет максимальной

    рокировка на самом деле со стороны власти очень удачная
  33. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:05
    +1
    Обычный день начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
    P.S. А отсрочку работникам банковской и айти сферы тоже убрали?
    не явившиеся в военный комиссариат, становятся со следующего за вручением (уведомлением) дня

    А если человек на вахте (а таких треть в провинции. Как раз где основной план по призыву делается).
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:35
      +1
      P.S. А отсрочку работникам банковской и айти сферы тоже убрали?
      А кто тогда будет у мобилизованных имущество за долги отжимать, пока те воюют?
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 19:58
        0
        А кто тогда будет у мобилизованных имущество за долги отжимать, пока те воюют?

        Приставы , при поддержке росгвардии
  34. ТОР2
    ТОР2 Сегодня, 19:10
    0
    Люди которые писали этот закон понятия не имеют, что такое документооборот. Повестка - это документ и двигаться он должен в соответствии с базовыми принципами. Не удивлюсь, если завтра они дорожные знаки в интернете разместят! Типа нечего архаизм на обочине разводить.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:38
      0
      Люди которые писали этот закон понятия не имеют, что такое документооборот.
      Тю, какой то документооборот. У нас вон конституцию на раз-два меняют когда это кому то нужно. А уж документооборот и вовсе могут упразнить, как анахронизм. Вот такой упырь кнопочку нажмет, и все милион ему жизнь свою станет должен.
  35. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:13
    +4
    Цитата: alystan
    Это сколько же на него государство потратилось, а он будто балерон в самом расцвете сил уволился из армии и в политику подался. Да и в политике особенной отдачи от него скорее всего нет, как и от большинства депутатского корпуса.


    наглядный пример его политической твёрдости как человека с яйцами, верного своему слову

    когда в прессе начали муссироваться слухи об электронных повестках
    к нему как главе комитета по обороне гд обратились журналисты с вопросом по этому поводу

    этот четкий пацанчик сказал, что ни о каких повестках речи не идёт

    спустя несколько дней его комитет, который он, повторюсь, возглавляет
    рожает законопроект об электронных повестках, который автоматом одобряется в гд

    всё финиш, ни чести офицера, ни ответсветнности высокопоставленного депутата за слова,
    ни стыда что перед камерами тряс щеками отрицая

    классический переобувальщик - лицемер
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:40
      +1
      Честь, стыд, ответственность и должность депутат - понятия взаимоисключающие.
  36. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:14
    +2
    Мне просто любопытно, как там решён вопрос с гражданами России призывного возраста, поучающие образование (проживающие по непонятным причинам) в странах, находящихся в «группе поддержки» американских санкций и санкций ЕС?
    Любопытен также вопрос о последующем занятии государственных постов разного ранга и постов в государственных корпорациях такими гражданами...
    Чтобы потом ВНЕЗАПНО не выяснилось, что в СовБезе РФ отсутствуют люди, имевшие на протяжении своей жизни НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ участие в военной службе...
  37. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:26
    +1
    Цитата: vovochkarzhevsky
    А Картаполов сам на фронт не желает поехать? Или ему комфортно с только с трибуны вещать?


    ха
    он из армии ушел генералом в 57 лет(сейчас 59),
    ему бы сейчас только в путь Родине служить , бить врага, спасать пацанов
    но там хаймерсы летают

    интересно почему он ушел с хлебной генеральской должности
    и кто ему протекцию в Гд составил, видать какая та фигура на шахматной доске
    которую играют

    кстати из Гд на сво ушли единицы,
    а этот с гурулёвым всё никак рюкзаки не соберут, присяга, кадровые военные все дела,
    но что то их удерживает.
    казалось стране нужны герои именно сверху, а то получается что это должны делать слесаря и сварщики

    как то так
  38. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:29
    +1
    Цитата: Nastia Makarova
    ну если всеобщая только будет, менеджеров поболее

    У них стоит задача-побольше утилизировать людей.
    Вот и делают все (законы, штрафы), для повышение смертности населения.
    И эта мода (виноваты США и Украина) не прокатит..
    Все идёт к тому , что им просто ненакого будет все валить.
  39. Million
    Million Сегодня, 19:47
    +1
    Они бы сначала войну предателям во власти объявили,а потом уже внешним врагом занимались.
  40. север 2
    север 2 Сегодня, 19:57
    0
    может быть не совсем в туму. Вчера была статья ,почему ,мол, на Украине Россия не организовало партизанское движение. Ну ,допустим, организовало бы и командир партизанского отряда видя как по мостам на Украине движется поезда и везут военную технику убивать русских солдат, приказал бы приказал бы подорвать эти мосты . И что , за это командира партизан под суд? А как к этому относятся нынешние мобилизованные солдаты и их командиры , видя , что по этим мостам движется вражеская техника , но мосты нельзя уничтожать ?
  41. koksalek
    koksalek Сегодня, 20:02
    0
    уже непонятно кто над кем посмеивается, герои верхнего Ларса над оставшимися или наоборот