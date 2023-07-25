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КСИР Ирана готовится ввести в свой арсенал баллистическую ракету «Хадж Касем», способную преодолеть ПРО Израиля

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КСИР Ирана готовится ввести в свой арсенал баллистическую ракету «Хадж Касем», способную преодолеть ПРО Израиля

Как сообщает официальный представитель министерства обороны Ирана, баллистическая ракета «Хадж Касем» будет доставлена Корпусу стражей исламской революции в День оборонной промышленности. Это уже далеко не первый случай плотного военного сотрудничества силового ведомства с современными оборонными предприятиями Ирана. Предыдущие поставки КСИР вооружения получают продолжение.


Афшин Надери Шариф, являющийся заместителем министра обороны Ирана по промышленным и исследовательским вопросам, сделал заявление во вторник в кулуарах церемонии, состоявшейся в Тегеране. Данное мероприятие было посвящено доставке крылатых ракет «Абу Махди» морского базирования военно-морским силам иранской армии и Корпусу стражей исламской революции.

Ракета Martyr Haj Qassem - это иранская баллистическая ракета, которая впервые была представлена 20 августа 2020 года. Она названа в честь высшего командующего иранскими силами по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, который был убит в результате удара беспилотника США по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа возле международного аэропорта Багдада в начале января 2020 года.

Дальность полета Haj Qassem составляет 1400 километров. Она способна нести боеголовку весом 500 кг. По мнению экспертов, ракета считается новым поколением Fateh-110 и способна преодолевать систему противоракетной обороны, в том числе ПРО Израиля.
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14 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:26
    +2
    Уххх... какая любопытная новость... может бахнут?)
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 20:49
      +2
      Цитата: Buyan
      Уххх... какая любопытная новость... может бахнут?)

    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 20:50
      -4
      Цитата: Buyan
      Уххх... какая любопытная новость... может бахнут?)

      Меня умиляют подобные обороты пропаганды, как заголовок к этой статье.
      Иранцы сделали ничем не обоснованное заявление, что эта ракета "способна преодолеть ПРО Израиля". А тут это теперь подается как неопровержимый факт. laughing
      А когда и где спрашивается она ее "преодолела", кроме как в заголовках, любопытно. И смешно.
      Слово Фарс, по ходу, не случайно пошло от их самоназвания.
      Это как байка о "Меркаве", какой то профан пустил слух, что у танка плохо с проходимостью, и что его создавали чуть ли не для бетонных полигонов, а теперь эта дурь льется из каждого утюга и подхватывается теми, кто хочет в это верить.
      Есть целая секта "унихбякааунаснеимеетаналогов", они сами придумывают байки, чисто облить дерьмецом, а потом сами начинают в них верить.
      Когда это обыватели, это еще ничего. Печально, когда подобные индюки носят погоны и не дай боже - планируют военные операции.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:27
    +5
    И это персы делают живя под санкциями!Не было бы санкций они у себя в регионе были бы почти доминирующим государством.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:03
      +2
      Цитата: Бережливый
      И это персы делают живя под санкциями!

      Ты не поверишь, кто технологии передал. Люди, которые еще под жесткими санкциями. Северная Корея
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:28
    +4
    Ну что же, Израиль должен почесать репу.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 20:39
      -3
      Цитата: Ulan.1812
      Ну что же, Израиль должен почесать репу.

      Предлагаете чесать репу каждый раз, когда Иран заявляет о разработке очередной вундервафли?
      Нюанс в том, что в отличии от журналистов и обывателей, израильское руководство доподлинно знает РЕАЛЬНОЕ положение вещей, что у Ирана есть, чего нет, насколько оно эффективно и как с этим бороться.
      И если реакции нет, то значит не на что реагировать.
      Все просто. На данном этапе развития, единственное чем Иран может реально угрожать Израилю, это ОМП.
      Остальное - буря в стакане.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 20:54
        +2
        Я сказал только то что сказал и не более.
      2. Баберметис
        Баберметис Сегодня, 21:24
        +2
        Цитата: А Нас Рать
        Цитата: Ulan.1812
        Ну что же, Израиль должен почесать репу.

        Предлагаете чесать репу каждый раз, когда Иран заявляет о разработке очередной вундервафли?
        Нюанс в том, что в отличии от журналистов и обывателей, израильское руководство доподлинно знает РЕАЛЬНОЕ положение вещей, что у Ирана есть, чего нет, насколько оно эффективно и как с этим бороться.
        И если реакции нет, то значит не на что реагировать.
        Все просто. На данном этапе развития, единственное чем Иран может реально угрожать Израилю, это ОМП.
        Остальное - буря в стакане.

        "Буря в стакане", это твой вывод, а мой вывод - ВПК ИР(г)И, работает с помощью КНР и все получается.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 21:41
          0
          Цитата: Баберметис
          ВПК ИР(г)И, работает с помощью КНР

          Пороавка, с помощью КНДР, а вот те уже с помощью КНР, но в урезанном формате. Китайцам нужен зависимый Ким, а не военный соперник. Китайцам одной войны с корейцами хватило.
          Так что Тегеран в этой цепочке - третья рука.
          КНР слишком много инвестировал в Израиль, и подвергать свои инвестиции риску, развивая иранский ВПК ему банально не выгодно.
  4. gorunov
    gorunov Сегодня, 20:35
    +2
    надо, надо, надо, надо, надо тестануть
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 20:45
    -6
    вот когда их будет тысяч 20, тогда израиль может и испугается. а сотян ракет вообще ничего не решает
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 21:31
      -1
      Ага, дырявый "железный кумпол" типа порешает lol
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 21:46
      0
      Цитата: Constantin N
      вот когда их будет тысяч 20

      То есть никогда. Цена БРСД стартует с десяти миллионов долларов. Иран ракеты такого класса производит по 10-15 штук в год. Тех же "Шихабов" у них за 10 лет производства - не более 200 штук.
      Имей Иран возможность производить их в нужном количестве, не пытался бы с маниакальным упорством создать ракетный плацдарм в Сирии. Это мелочь на 100 км они могут клепать тысячами, а такое - нет.