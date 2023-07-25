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Минобороны РФ: российские военные освободили населенный пункт Сергеевка (ЛНР)

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Минобороны РФ: российские военные освободили населенный пункт Сергеевка (ЛНР)

Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка (ЛНР). Перешедший под их контроль населенный пункт находится на Краснолиманском направлении.


Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официально представляющий Минобороны РФ.

В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка

- заявил он.

Всего на Краснолиманском направлении подразделения ВС России продвинулись до четырех километров по линии фронта и до двух км в глубину оборонительных позиций ВСУ.

В то же время украинские военные продолжают пытаться контратаковать. Несколько таких попыток отражено нашими военнослужащими в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В частности, противник предпринял штурм наших позиций в Серебрянском лесничестве. Там российские десантники из 234-го полка под командованием полковника Васильева не только отразили удар врага, но и перешли в контратаку, продвинувшись на полтора километра вперед.

Четыре вражеских штурма отразили бойцы группировки «Восток» возле Старомайорского на Южно-Донецком направлении. При этом активно действовали российская авиация и артиллерия.

Под Новоивановкой Запорожской области наши военные нанесли существенный урон боевикам из 110-й бригады теробороны ВСУ. А в районе населенного пункта Дорожнянка на Запорожье подразделения ВС России пресекли деятельность трех ДРГ противника.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 18:44
    -2
    Прошу прощения, что не в тему. Но будьте бдительны!
    Вот это ресурс!
    Тут модераторы - это что-то!
    В одной из тем про нехорошую физиономию (Силуанов) , высказался, что было-бы неплохо по этой самой "----ть! "(именно так и написАл) Так за это самое мне модераторы - недоучки-малолетки, проще говоря жертвы ЕГЭ, влупили предупреждение! Где-то МАТ увидели!!! (ну не идиоты???) Вот такой сегодня уровень сегодняшнего ВО. Далеко пойдёте, кря кря....!!! Да плевать я хотел на ваше желтушное недоразумение!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 19:04
      0
      совсем плохо с головой?..........
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 19:08
      +2
      У меня пять было..., не переживайте лупите правду матку...
      1. ORE
        ORE Сегодня, 19:20
        +2
        У меня втрое предупреждение было за выражение Лаврова, Д.Б. Счас наверно третье впарят.
  4. Дес
    Дес Сегодня, 19:32
    0
    На фотографии у бойца автомат на предохранителе и с насадкой холостой стрельбы.