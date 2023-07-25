Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка (ЛНР). Перешедший под их контроль населенный пункт находится на Краснолиманском направлении.
Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официально представляющий Минобороны РФ.
В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка
- заявил он.
Всего на Краснолиманском направлении подразделения ВС России продвинулись до четырех километров по линии фронта и до двух км в глубину оборонительных позиций ВСУ.
В то же время украинские военные продолжают пытаться контратаковать. Несколько таких попыток отражено нашими военнослужащими в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В частности, противник предпринял штурм наших позиций в Серебрянском лесничестве. Там российские десантники из 234-го полка под командованием полковника Васильева не только отразили удар врага, но и перешли в контратаку, продвинувшись на полтора километра вперед.
Четыре вражеских штурма отразили бойцы группировки «Восток» возле Старомайорского на Южно-Донецком направлении. При этом активно действовали российская авиация и артиллерия.
Под Новоивановкой Запорожской области наши военные нанесли существенный урон боевикам из 110-й бригады теробороны ВСУ. А в районе населенного пункта Дорожнянка на Запорожье подразделения ВС России пресекли деятельность трех ДРГ противника.