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В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками

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В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками

В западной прессе задумались на предмет боевой эффективности французского танка Leclerc в случае его присутствия на украинском ТВД.


При потенциальном развертывании на Украине Leclerc может предложить множество преимуществ

- считают в издании World Defence News.

Как указывается, свой первый боевой опыт машина получила на Ближнем Востоке в сражениях против повстанцев-хуситов в Йемене, боровшихся с коалицией сил во главе с ОАЭ.

В йеменском конфликте Leclerc продемонстрировал стойкость даже перед лицом современного вооружения

- говорится в издания.

Как утверждается, в одном случае ОБТ был поражен ПТУР, вероятно 9M113 [российский «Конкурс»] или ее иранским вариантом. В результате атаки мехвод погиб, а командир танка получил ранения. Однако танк сохранял боеготовность. В другом случае танк Leclerc получил минимальные повреждения от противотанковой мины.

Со слов автора, в скором времени на вооружении ВСУ появятся американские M1A1 Abrams:

Однако, когда дело доходит до защиты, французский танк Leclerc считается превосходящим M1A1 Abrams.




Как полагает автор, в случае противостояния с современными российскими танками (Т-90М, Т-80БВМ) Leclerc имеет целый ряд потенциальных преимуществ.

Высокотехнологичная СУО «француза» превосходит аналогичную систему у Т-90, увеличивая показатели ситуационной осведомленности. 120-мм пушка Leclerc допускает применение более широкого спектра боеприпасов (большая номенклатура БОПС разрабатывалась разными странами НАТО). СУО и снаряды совместно обеспечивают большую дальность стрельбы.

В танковом сражении первый эффективный выстрел часто определяет исход боя, это преимущество становится значительным

- считает автор.

С его слов, автомат заряжания «француза» выгодно отличается высокой надежностью с скорострельностью. Модульная броня может быть заменена и модернизирована в зависимости от ожидаемых угроз. Это делает его адаптируемым к различным сценариям боя. Хотя Т-90 обладает сильными защитными средствами, такими как композитная броня и система «Штора», модульность брони Leclerc можно рассматривать как преимущество с точки зрения оперативной гибкости.

Leclerc спроектирован с превосходными возможностями «стреляй и убегай», что позволяет ему вести стрельбу, перемещаться на новое место и избегать ответного огня

- отмечается в издании, называя преимущества французской машины в сравнении с российской техникой.

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16 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:55
    +4
    В других статьях. Саудиты очень берегут Леклерки, а пускают в ход Абрамсы. Так что технологичность Леклерков, в полне себе под сомнением. Тем более там Хуситы, почти без танков. А тут Русская армия и танков прилично
    1. Scipio
      Scipio Сегодня, 21:58
      +5
      Читал, что очень капризная машина. А так, присылайте в украину и посмотрим, что может ваш эклер
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 22:26
        0
        Он вероятно как все французы, просит с утра булочку feel
    2. shikin
      shikin Сегодня, 22:20
      +3
      Да и вообще - с чего они взяли, что будут с Т-90 воевать? Пусть сравнивают свое СУО, к примеру, с Ка-52, который их с 5-10 км будет бить, если сунутся на передовую. Ну, или с Корнетом на багги.
      Тут решает не СУО, а воздушная разведка.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 22:29
        0
        Цитата: shikin
        с Ка-52, который их с 5-10 км будет бить, если сунутся на передовую.

        Вродебе Мы тактику сменили. Цэ восемь, практически не используем. Недавно из Ростова. Видел с каким вооружением Аллигаторы выходят на охоту. Там дуры на пилонах в районе 15-20 км
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 21:55
    +3
    Наверно потому, что он такой хороший, его и нет на Украине. что бы не позорится.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 21:56
    +1
    Вот только на передовую их никто не отправляет, как и абрамсы - вопрос, а может не все так хорошо? Горят все - и наши и не наши.
    Если это такой чудо танк, который превосходит все наши аналоги, тогда почему он не вынесет все наши ОБТ?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:07
    +2
    Ха, ха, на Абрамсах заранее крест ставят, т. е. не та вундервафля laughing
    Леклерк... это неуловимый ковбой Джо, за которым, пока, никто не гонял я, по настоящему.
  5. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 22:07
    +11
    Мне кажется, что основное его преимущество - это возможность находиться в двух тысячах километров от российских танков!))
  6. ln_ln
    ln_ln Сегодня, 22:08
    0
    В действительности французская концепция похожа на нашу. Это вылилось в неизолированную боеукладку в корпусе и в обниженные броневые детали лба башни, плотноупакованное МТО...
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:10
    +4
    Системе дистанционного минирования "Земледелие" начхать на то какие преимущества лягушатники придумывают леклеру.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 22:22
    +4
    Я могу назвать основное преимущество Т-90 перед лягушатником. Леклерков выпущено - штук 700. Т-90 всех модификаций - уж точно за пару тыщ изрядно зашкалило и производство вовсю продолжается. На этом - разбор понтов можно и закончить.
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 22:23
    +1
    Особенно с мигалками хорошо выглядит....туда ему и дорога, прямиком на переплавку.
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 22:25
    0
    Чего гадать, лучше хуже, везите, проверим!
  11. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 22:29
    0
    Как полагает автор, в случае противостояния с современными российскими танками (Т-90М, Т-80БВМ) Leclerc имеет целый ряд потенциальных преимуществ.


  12. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 22:30
    0
    Да что писать то... посылайте. Очередной новый танк в Кубинке будет drinks