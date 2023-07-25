В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками

При потенциальном развертывании на Украине Leclerc может предложить множество преимуществ

В йеменском конфликте Leclerc продемонстрировал стойкость даже перед лицом современного вооружения

Однако, когда дело доходит до защиты, французский танк Leclerc считается превосходящим M1A1 Abrams.

В танковом сражении первый эффективный выстрел часто определяет исход боя, это преимущество становится значительным

Leclerc спроектирован с превосходными возможностями «стреляй и убегай», что позволяет ему вести стрельбу, перемещаться на новое место и избегать ответного огня