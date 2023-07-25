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Беспилотники, применяемые в ходе СВО, покажут на саммите Россия — Африка

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Беспилотники, применяемые в ходе СВО, покажут на саммите Россия — Африка

На фоне украинского конфликта такой вид вооружения как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приобретает всё большее значение. БПЛА самого разного типа используются с обеих сторон.


Как стало известно, на предстоящем в конце этого месяца саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, будут представлены и беспилотники, которые Россия использует в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Рособоронэкспорт», являющейся частью госкорпорации «Ростех».

Сообщается, что в ходе саммита пройдёт открытая экспозиция «Рособоронэкспорта» и некоторых других российских компаний, где будет продемонстрирована продукция как военного, так и гражданского назначения, которая наиболее востребована в африканских странах.

В «Рособоронэкспорте» назвали и некоторые БПЛА, которые будут показаны в ходе саммита. Среди них такие беспилотники как «Орион», «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Куб-Э» и другие. Кроме того, будут также представлены средства для борьбы с БПЛА – РБ-504П-Э, «Серп-ВС5» и «Сапфир».

Второй экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка за мир, безопасность и развитие» должен пройти в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года.
Использованы фотографии:
Википедия/Андрей Русов
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:42
    -2
    В «Рособоронэкспорте»

    Каком нахрен экспорте??? Самим не хватает.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:47
    0
    Реклама двигатель прогресса.НАТО в шоке ,русские так перестроили ВПК под войну 21 века,единственный их козырь связь и принятие решений.Наш козырь,войсковое ПВО,ПВО армии плюс обезбашенные пилоты,которые кидают на головы врагов " политровки" с крылушками и не только это,главное войска ,наши герои.Поллитра по опорнику ,это впечатляет.И козлам на сайте,герой России работавший в режиме" зверя" ( 50 бронеобьектов)погибший на СВО ,бился не за ипотеку.Представте,солнечный Дагестан и Кольский п- ов он бился Россию.Вечная тебе память - капитан.