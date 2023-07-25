Беспилотники, применяемые в ходе СВО, покажут на саммите Россия — Африка

На фоне украинского конфликта такой вид вооружения как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приобретает всё большее значение. БПЛА самого разного типа используются с обеих сторон.
Как стало известно, на предстоящем в конце этого месяца саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, будут представлены и беспилотники, которые Россия использует в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Рособоронэкспорт», являющейся частью госкорпорации «Ростех».
Сообщается, что в ходе саммита пройдёт открытая экспозиция «Рособоронэкспорта» и некоторых других российских компаний, где будет продемонстрирована продукция как военного, так и гражданского назначения, которая наиболее востребована в африканских странах.
В «Рособоронэкспорте» назвали и некоторые БПЛА, которые будут показаны в ходе саммита. Среди них такие беспилотники как «Орион», «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Куб-Э» и другие. Кроме того, будут также представлены средства для борьбы с БПЛА – РБ-504П-Э, «Серп-ВС5» и «Сапфир».
Второй экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка за мир, безопасность и развитие» должен пройти в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года.