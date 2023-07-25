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Иран усилил свой флот новой противокорабельной крылатой ракетой Abu Mahdi

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Иран усилил свой флот новой противокорабельной крылатой ракетой Abu Mahdi

ВМС Ирана пополнили свой арсенал новой высокоточной крылатой ракетой под названием Abu Mahdi. Ожидается, что внедрение этой ракеты в войска значительно повысит способность флота эффективно поражать корабли в регионе.


Иранские военные сообщают о том, что новая ПКР обладает передовыми характеристиками, включая способность противостоять средствам РЭБ, уклоняться от радиолокационных систем и прокладывать оптимальные траектории полета с помощью искусственного интеллекта.

В иранских СМИ новый продукт ВПК называется полностью самостоятельной разработкой. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, может развивать высокие скорости, поддерживать стабильную и точную траекторию хода, маневрируя при этом с преодолением естественных и искусственных препятствий на своем пути. Ее усовершенствованная система наведения в сочетании с увеличенной дальностью действия в 1000 км делает ее грозным оружием для морских операций

Как утверждается, ПКР способна справиться с задачей поражения крупных кораблей, таких как эсминцы и фрегаты, и является достойным ответом на активизацию военной деятельности США в регионе.

При этом фактические характеристики ракеты остаются неподтвержденными и подлежат тщательному изучению.
Использованы фотографии:
PressTV
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:35
    0
    Ракета оснащена турбореактивным двигателем

    Такой за 5...6 лет не склепаешь. Лет 10 нужно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:40
      0
      У Ирана развит обратный инжиниринг.Наверняка получили доступ к западным крылатым ракетам,таким как Томагавк,Storm Shadow,которыми били по Сирии в апреле 2018 года или ещё ранее в Ираке.У Ирана уже был свой серийный движок для той же КР Soumar.


      В 2015 году была представлена крылатая ракета большой дальности под названием “Сумар”. Конструкция очень напоминает Kh-55, который Иран приобрел у Украины в 2001 году.Из-за сходства СМИ предполагают, что ее дальность составляет от 2000 до 3000 км.
      2 февраля 2019 года Иран представил крылатую ракету "Ховейза", ракету класса "земля-земля" с заявленной дальностью более 1350 километров во время празднования 40-й годовщины исламской революции 1979 года.

      Согласно отчетам Украины в ООН в 2000 г. в Российскую Федерацию передана 581 Х-55СМ, а в 2001 г. – 6 таких ракет, что уже превышает официальное количество (577) ракет этого типа, остававшееся на территории Украины. В Российских отчетах за эти годы информация о подобном трансфере отсутствует. Украинской таможней зафиксировано прохождение 535 ракет в апреле и 40 в мае 2000 г., хотя ряд источников утверждает, что все 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55СМ были доставлено из Украины в Россию железнодорожным транспортом в конце 1999 г.


      В связи с этим уже в 2001 г. разразился крупный международный скандал, связанный с обвинениями в контрабанде ракет Х-55 из Украины в Китай и Иран. По версии следствия, на основании поддельного сертификата конечного пользователя ГК «Росвооружение», дочерним предприятием «Укрспецэкспорта» внешнеторговой фирмой «Прогресс» был подписан контракт PR-28-1/KE-2000 на поставку 20 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-55, Х-55СМ 1987 года выпуска. В рамках указанного контракта 6 ракет были отгружены в адрес заказчика с аэродрома Гостомель самолетом Ил-76ТД с казахстанской регистрацией, но в итоге оказались в Китае. Этим же бортом в начале 2000 г. согласно приложения к контракту в Иран были переправлены еще 6 таких ракет и комплекс наземного обслуживания для проверки Х-55 КНО-120.

      https://bmpd.livejournal.com/2316466.html

      Правительства Ирана и Китая единодушно отказались от обвинения в получении Х-55, хотя спустя несколько лет на вооружении обеих стран появились КРВБ собственного производства, сильно напоминающие контрабандные изделия. Первый испытательный пуск CJ-10, как стали называть аналог Х-55 в Китае, состоялся 10 августа 2004 г.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 22:04
        0
        А вот и КР Х-55.Как говорится найдите 10 отличий.


        КР Сюмар наземного базирования и потому с ускорителем.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:39
    0
    Дальность 1000 км и характеристики впечатляют. Хотя, кто сказал что заявленное будет соответствовать действительности...
    В любом случае, им такая чушка давно нужна была, матрасов по Ормузскому проливу гонять)))
  3. Normann
    Normann Сегодня, 21:51
    0
    В иранских СМИ новый продукт ВПК называется полностью самостоятельной разработкой.

    Вот уж самостоятельная разработка, такая серьезная конструктарская школа в Иране, или наработки Союза продолжают.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:57
      0
      Украина ещё в 2001 году контрабандой слила Ирану и Китаю советские КР Х-55СМ.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:04
        0
        За это кстати Кучма отправил войска в Ирак и стал снова рукопожатным
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:54
    0
    Движки из Украины получают или уже сами производят?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:00
      0
      Обратный инжиниринг в Иране сильно развит.Хотя до недавнего времени украинские движки шли на российские ПКР Х-35.А потом пошли на ПКР Нептун.