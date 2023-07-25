Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по командным пунктам ВСУ

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях, согласно информации от российских военкоров, в течение прошедших суток не наблюдается каких-либо существенных изменений.
На Ореховском участке линии боевого соприкосновения российская армейская авиация продолжает успешно наносить удары по скоплениям бронетехники противника. В районе населенного пункта Гуляйполе наблюдается активизация украинских ДРГ.
На Времевском направлении боевики киевского режима в очередной раз попытались штурмовать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Старомайорское. Обеспечив дымовое прикрытие, взвод пехоты противника при поддержке одного танка и трех единиц легкой бронетехники предприняли попытку штурма российских укреплений. В результате танк подорвался на минном поле, а одна из ББМ была уничтожена вертолетами ВС РФ, после чего атака захлебнулась и противник с потерями был вынужден вернуться на исходные позиции.
Следуя своей обычной в последнее время тактике атак малыми группами, противник попытался еще раз атаковать в районе северо-западной окраины Старомайорского отрядом до 10 человек, однако в результате стрелкового боя понес потери и отступил. Еще две украинских ББМ были уничтожены ударами российской армейской авиации во время попытки эвакуации раненых и убитых.
ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника как на линии фронта, так и в оперативном тылу. В течение прошедших суток бомбардировочной авиацией было поражено 11 целей, в том числе командные пункты 47 омбр ВСУ в районе населенного пункта Орехов, а также четыре пункта временной дислокации подразделений украинских боевиков.