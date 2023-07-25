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Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по командным пунктам ВСУ

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Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по командным пунктам ВСУ

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях, согласно информации от российских военкоров, в течение прошедших суток не наблюдается каких-либо существенных изменений.


На Ореховском участке линии боевого соприкосновения российская армейская авиация продолжает успешно наносить удары по скоплениям бронетехники противника. В районе населенного пункта Гуляйполе наблюдается активизация украинских ДРГ.

На Времевском направлении боевики киевского режима в очередной раз попытались штурмовать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Старомайорское. Обеспечив дымовое прикрытие, взвод пехоты противника при поддержке одного танка и трех единиц легкой бронетехники предприняли попытку штурма российских укреплений. В результате танк подорвался на минном поле, а одна из ББМ была уничтожена вертолетами ВС РФ, после чего атака захлебнулась и противник с потерями был вынужден вернуться на исходные позиции.



Следуя своей обычной в последнее время тактике атак малыми группами, противник попытался еще раз атаковать в районе северо-западной окраины Старомайорского отрядом до 10 человек, однако в результате стрелкового боя понес потери и отступил. Еще две украинских ББМ были уничтожены ударами российской армейской авиации во время попытки эвакуации раненых и убитых.

ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника как на линии фронта, так и в оперативном тылу. В течение прошедших суток бомбардировочной авиацией было поражено 11 целей, в том числе командные пункты 47 омбр ВСУ в районе населенного пункта Орехов, а также четыре пункта временной дислокации подразделений украинских боевиков.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:53
    0
    В течение прошедших суток бомбардировочной авиацией было поражено 11 целей

    Это что, издевательство? Один полк в сутки = минимум 100 самолётовылетов.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:10
      +1
      Так и ВС РФ вон отбило атаку ВСУ силами меньше 10 человек. Большая часть которых все же отступила. Вот и ВКС так же. Разбомбила аж 1 блиндаж и 4 окопа.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:27
        -2
        Так можно не одну сотню лет воевать.
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:25
      +3
      Цитата: Румaтa
      В течение прошедших суток бомбардировочной авиацией было поражено 11 целей

      Это что, издевательство? Один полк в сутки = минимум 100 самолётовылетов.

      Не знаю сколько они там поразили, но подтверждаю, что сегодня самолеты целый день летают. Очень давно так интенсива не было. Интересно, что сегодня первый день за все время СВО, да и вообще на моей памяти, когда они взлетают по маршруту, по которому обычно идут на посадку, т.е над моим домом они всегда заходили на нее, а тут целый день взлеты.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:00
    +1
    Ну вот..Времеевский выступ стал уже направлением..Нет,понятно,что подставлять наших воинов под удары артиллерии всук нельзя и лучше отойти,сохранить людей..Но только не надо при этом говорить,что ничего не изменилось.Выложите карты полуторамесячной давности и сегодняшние
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:05
      +1
      Дмитрий, я так понимаю, Вы же сейчас не действия командования критикуете, а просто высказываете озабоченность текущим развитием событий:?) feel
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:28
        +1
        Верно!Душа болит..За все..Что их критиковать..Там своя "свадьба"...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:11
      +1
      dmi.pris 1 hi, ну так сколько было замечаний от людей про этот "выступ" вот учли. А так да "стояние на Угре" продолжается, но долго так вряд-ли будет.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:00
    +6
    Бейте нациков, за всех детей Донбасса......
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:13
      +3
      Цитата: Buyan
      Бейте нациков, за всех детей Донбасса......

      Только за детей, а за женщин, стариков, воинов?
      Только Донбасса, а Херсонской, Запорожской, Брянской...... областей РФ? А за сожжённых в Одессе, за пропавших в застенках СБУ?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:09
    +1
    Уже какую неделю НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН.
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:14
    +2
    Наступать малыми группами когда на тебя торчит тысячи стволов просто безумие. А еще есть вертолеты, Тосочки, Грады, Ураганы, авиация. Тяжело ВСУ будет выживать.
    Видимо Зеленский решил утилизировать нацию, ради мысли о Крыме
    Стоило только наехать на русскоязычных как началась война, и это касается любые страны.
    В Средней Азии с западом заигрывают, типа санкции против России
    Вот мне интересно кто в Нато возьмет страну с кучей долгов, им потом скажут вы выплатите за свою свободу. Типа давайте налаживайте демократию. Демократия опять куча недовольных будет.
    Украину в Нато не возьмут, это полигон просто для зарабатывания денег.
    Они хотят Донбасс и Крым и их там никто не ждет.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:23
    +1
    Как это НАТО бесит,первый раз они попали в мясорубку ,когда их не поддерживает воздушная кавалерия.Оказывается они не зря проводили учения по прорыву наших ПВО.Всех самолётов НАТО хватит только на три ударных волны без ядерного оружия конечно.Даже тактика израильских ВВС ,удар из мёртвой зоны не всегда приносит успех,то-ли ракеты собьют,то-ли носителя в землю вгонят,но они прилетаютв цель иногда,есть над чем работать..Рекорд С- 400 250 км ,по мнению НАТО .Не один ЗРК не сбивал на таком расстоянии боевой самолёт это кретичный параметр.Чтобы сразу не было третьей мировой ракеты НАТО должны быть до 300 км. .Укропилоты это подтверждают.Всё что происходит на Украине, ЕС проецирует на себя.США знает что будет,если схлеснуться с Россией на прямую и этот момент они будут оттягивать до последнего.Они знают,что русские знают что система ПРО фикция.Вот когда Бёрки появятся на севере Канады ,час х настал ,но они там ни когда не появятся ледоколов нет.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:24
    0
    Интересная " атака"-1 танк,3 БМП и 10 хо,хлов...