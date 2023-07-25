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Сербия получила партию закупленных в США бронеавтомобилей HMMWV

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Сербия получила партию закупленных в США бронеавтомобилей HMMWV

Посольство США в Белграде заявило в социальных сетях о завершении поставки 66 из 118 ранее закупленных бронеавтомобилей AM General HMMWV. Остальные однотипные машины должны быть переданы сербским войскам в 2024.


Как указывается в издании Altair, поставки осуществляются по коммерческому договору. О сделке объявил 28 декабря 2021 года тогдашний министр обороны Небойша Стефанович. Он отметил, что за 66 HMMWV сербы будут платить из собственных средств. Автомобили присоединятся к парку из 40 HMMWV, ранее переданным США. В период с 2012 по 2017 год Вашингтон предоставил технику на сумму более $7,5 млн.

HMMWV используются как внутри страны, так и в миротворческих операциях за пределами Сербии. Они состоят на вооружении 72-й бригады спецопераций из Панчево и 31-го пехотного батальона из Заечара армейской бригады. Большинство сербских HMMWV прошли модернизацию на мощностях TRZ (Tehnički Remontni Zavod) в Чачаке. Они вооружены пулеметом Zastava M87 кал. 12,7x108 мм, то есть копией советского НСВ.

Видеозапись, обнародованная американским посольством, показывает военное подразделение в Панчево. Поставляемые туда автомобили исполнены в двух вариантах – легкобронированный четырехместный M1151 и небронированный М1152 (в передней кабине могут разместиться 2 человека, а в транспортном отсеке можно перевозить груз или максимум 8 пассажиров).

Как и ранее переданные автомобили, новые HMMWV также будут вооружены пулеметом M87.
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6 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:35
    +1
    Хорошая машина. "Лошадка" войны. Всегда нужен подобный транспорт. И боеприпасы подвезет. Раненого увезет. Вообще без подобных машин как без рук. Не везде же машину как Урал или Камаз гонять.Она еще и броню какую не такую имеет. Да и проходимая.В общем не лишняя от слова вообще.Приспособить на фронте для чего угодно можно.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 19:43
      -1
      Тигра бы купили, не????????????????
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:53
        +1
        А логистика? Вокруг - НАТО, кто запчасти для "Тигра" пропустит?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:38
    0
    А что тут комментировать? Продажность братушек общеизвестна.
    1. ln_ln
      ln_ln Сегодня, 19:48
      0
      И как туда.завезти военный груз???
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:54
    0
    Сербов на Балканах сдала (с) Брат 2
    Да они сами себя нате сдали