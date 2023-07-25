Сербия получила партию закупленных в США бронеавтомобилей HMMWV

Посольство США в Белграде заявило в социальных сетях о завершении поставки 66 из 118 ранее закупленных бронеавтомобилей AM General HMMWV. Остальные однотипные машины должны быть переданы сербским войскам в 2024.Как указывается в издании Altair, поставки осуществляются по коммерческому договору. О сделке объявил 28 декабря 2021 года тогдашний министр обороны Небойша Стефанович. Он отметил, что за 66 HMMWV сербы будут платить из собственных средств. Автомобили присоединятся к парку из 40 HMMWV, ранее переданным США. В период с 2012 по 2017 год Вашингтон предоставил технику на сумму более $7,5 млн.HMMWV используются как внутри страны, так и в миротворческих операциях за пределами Сербии. Они состоят на вооружении 72-й бригады спецопераций из Панчево и 31-го пехотного батальона из Заечара армейской бригады. Большинство сербских HMMWV прошли модернизацию на мощностях TRZ (Tehnički Remontni Zavod) в Чачаке. Они вооружены пулеметом Zastava M87 кал. 12,7x108 мм, то есть копией советского НСВ.Видеозапись, обнародованная американским посольством, показывает военное подразделение в Панчево. Поставляемые туда автомобили исполнены в двух вариантах – легкобронированный четырехместный M1151 и небронированный М1152 (в передней кабине могут разместиться 2 человека, а в транспортном отсеке можно перевозить груз или максимум 8 пассажиров).Как и ранее переданные автомобили, новые HMMWV также будут вооружены пулеметом M87.