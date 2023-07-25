Польша закупила самолеты дальнего радиолокационного дозора Saab 340

Минобороны Польши подписало соглашение о закупке подержанных самолетов дальнего радиолокационного дозора Saab 340. Об этом сообщил в социальных сетях глава военного ведомства Мариуш Блащак.
Информация о стремлении Варшавы приобрести два бывших в употреблении самолета раннего предупреждения появилась весной этого года, вскоре после скандала, вспыхнувшего в связи с обнаружением под Быдгощем обломков крылатой ракеты, прилетевшей со стороны Украины.
Самолеты ДРЛО Saab 340 были изготовлены для ВВС Швеции во второй половине 1990-х годов. В июне 2022 года Стокгольм приобрел их преемников, Saab GlobalEye, чтобы заменить их в соотношении 1:1. На этом фоне у шведов в ближайшее время появятся два «лишних» старых самолета этого класса. Для Польши это возможность обзавестись уже готовыми к эксплуатации машинами ДРЛО.
Сумма сделки и сроки поставки остаются неизвестными.
Как указывается в издании Defence24, также существует вероятность того, что эти машины являются экземплярами, снятыми с эксплуатации в ОАЭ. ВВС этой страны заказали два Saab 340 в 2009 году, ввели их в строй 2 года спустя, а затем вывели из эксплуатации в 2020 году, когда в ОАЭ прибыли первые экземпляры их преемников – самолеты Saab GlobalEye.
Появление Saab 340 станет важным подкреплением для ВВС. Даже несколько старых самолетов дают возможность обнаруживать цели, летящие на низком потолке (например, крылатые ракеты) на расстоянии нескольких сотен км, в то время как для наземного радара эта дальность составляет менее 50 км (для объекта, летящего на высоте 100 м), и это в хороших условиях
- указывается в издании, поясняя, что на данный момент Польша вообще не владеет самолетами ДРЛО, как и разведчиками, машинами морского патрулирования и топливозаправщиками.