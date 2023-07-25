Военное обозрение
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Польша закупила самолеты дальнего радиолокационного дозора Saab 340

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Польша закупила самолеты дальнего радиолокационного дозора Saab 340

Минобороны Польши подписало соглашение о закупке подержанных самолетов дальнего радиолокационного дозора Saab 340. Об этом сообщил в социальных сетях глава военного ведомства Мариуш Блащак.


Информация о стремлении Варшавы приобрести два бывших в употреблении самолета раннего предупреждения появилась весной этого года, вскоре после скандала, вспыхнувшего в связи с обнаружением под Быдгощем обломков крылатой ракеты, прилетевшей со стороны Украины.

Самолеты ДРЛО Saab 340 были изготовлены для ВВС Швеции во второй половине 1990-х годов. В июне 2022 года Стокгольм приобрел их преемников, Saab GlobalEye, чтобы заменить их в соотношении 1:1. На этом фоне у шведов в ближайшее время появятся два «лишних» старых самолета этого класса. Для Польши это возможность обзавестись уже готовыми к эксплуатации машинами ДРЛО.

Сумма сделки и сроки поставки остаются неизвестными.

Как указывается в издании Defence24, также существует вероятность того, что эти машины являются экземплярами, снятыми с эксплуатации в ОАЭ. ВВС этой страны заказали два Saab 340 в 2009 году, ввели их в строй 2 года спустя, а затем вывели из эксплуатации в 2020 году, когда в ОАЭ прибыли первые экземпляры их преемников – самолеты Saab GlobalEye.

Появление Saab 340 станет важным подкреплением для ВВС. Даже несколько старых самолетов дают возможность обнаруживать цели, летящие на низком потолке (например, крылатые ракеты) на расстоянии нескольких сотен км, в то время как для наземного радара эта дальность составляет менее 50 км (для объекта, летящего на высоте 100 м), и это в хороших условиях

- указывается в издании, поясняя, что на данный момент Польша вообще не владеет самолетами ДРЛО, как и разведчиками, машинами морского патрулирования и топливозаправщиками.

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15 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:25
    +3
    Это конечно интересно, но лично меня больше интересует, как с этим обстоит дело у нас.
    А-100 строится?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:30
      +3
      Цитата: Ulan.1812
      А-100 строится?

      Пока суд да дело нужно запускать привязные аэростаты в оперативном тылу, как раньше было на Северах. Его сбить (оболочку) много дороже, чем он стоит, а аппаратура спустится на парашюте.
      Военное обозрение Авиация
      Современные отечественные аэростаты военного назначения
      15 февраля 2023
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 20:35
        +4
        Его сбить (оболочку) много дороже, чем он стоит, а аппаратура спустится на парашюте.
        И как вы предлагаете на воздушных шариках бабло пилить? А у нас без воровского попила ни одно дело идти не может.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 21:36
          0
          Цитата: A2AD
          И как вы предлагаете на воздушных шариках бабло пилить?

          Элементарно, шоб вы не сумлевались.
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 20:44
        +1
        Цитата: Румaтa
        Пока суд да дело нужно запускать привязные аэростаты в оперативном тылу

        Аэростаты- это палиатив. Нужны дирижабли ДЛРО.
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 20:56
          +1
          Цитата: михаилл
          Цитата: Румaтa
          Пока суд да дело нужно запускать привязные аэростаты в оперативном тылу

          Аэростаты- это палиатив. Нужны дирижабли ДЛРО.

          Тоже верно. Нужно использовать всё что полезно для армии.
        2. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 21:38
          0
          Цитата: михаилл
          Аэростаты- это палиатив. Нужны дирижабли ДЛРО.

          Всё нужно и побыстрее.
      3. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 20:59
        +1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Ulan.1812
        А-100 строится?

        Пока суд да дело нужно запускать привязные аэростаты в оперативном тылу, как раньше было на Северах. Его сбить (оболочку) много дороже, чем он стоит, а аппаратура спустится на парашюте.
        Военное обозрение Авиация
        Современные отечественные аэростаты военного назначения
        15 февраля 2023

        Тоже об этом думал. Почему бы и нет. Пробовать нужно. Если окажется эффективно то нужно использовать.
        Главное достоинство аэростатов и дирижаблей- они могут висеть в воздухе сколь угодно долго и относительно дешевы.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:56
      +4
      Вероятно, ИЛ-76 с симпатичным блином над фюзеляжем нам покажут где-нибудь на параде, и даже расскажут, что он применяется в ходе СВО. Но вот где для реального его превращения в работоспособный комплекс оборудования возьмут аппаратуру? Это было сложно раньше, а в условиях санкций - просто невозможно. Если у нас не могут освоить производство своих автоматических коробок передач, подушек безопасности - технологий, известных уже десятилетия, и где ожидаются многомиллионные тиражи производства, соответствующие доходы, то быстро освоить оборудование на основе технологий последних лет, образцы которого получить существенно сложнее, чем пойти и раскурочить любой импортный автомобиль, а потребность ожидается в несколько десятков изделий, причём капризность и непредсказуемость нашего министерства обороны как заказчика, общеизвестна. Так что ответ - строится, но реальной, боеспособной системы разведки и целеуказания мы не получим в обозримом будущем. На эту невойну он точно не успеет. Проще ещё сотен тысяч несколько народу мобилизовать.
      PS Дискуссия о преимуществах самолётов, аэростатов либо дирижаблей ДПЛО важны и интересны, но сейчас и в ближайшее время просто нечего поднимать ни самолётом, ни дирижаблем - просто нет начинки.
      1. К_4
        К_4 Сегодня, 20:59
        +4
        Пардон, а кто будет осваивать? Из народа уже несколько десятков лет делают потребителей, а не созидателей. Уже до смешного доходит, что технику ремонтировать некому, молодежь тупо даже пояльник держать не может, да и не хочет. Сплошные курьеры, юристы и тиктокеры.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 21:25
          0
          А чё вы до юристов докопались? Травма детства, покусал? Вот я юрист, но и паяльник держал и паял ещё школьником, а также молоток, лобзик, топор и т.д.
      2. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 21:25
        +1
        У нас в данной ситуации только один выход - валить ихние самолеты своими ракетами.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 21:40
          +1
          Цитата: Аркадий007
          валить ихние самолеты своими ракетами.

          Они или над нейтральными водами или над странами НАТЫ.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:22
    +1
    Нашим остаётся только завидовать.
    Благодаря активному внедрению аутсорсинга в войска, под руководством Медведева и Сердюкова, мы сейчас не способны делать такие самолеты.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:36
    0
    Хотят Пригожина увидеть? Или ждут когда Вагнера на экскурсию поедут?)))