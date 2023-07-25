Некоторые единицы этой легкой гаубицы-ветерана все еще находятся на вооружении [испанской] полевой артиллерии армии и морской пехоты, а другие были выведены много лет назад и заменены более современной легкой пушкой того же калибра.

Запад оказывает активную помощь ВСУ, передавая не только современные образцы техники, но и серьезно устаревшие системы. Так, на вооружении войск киевского режима была замечена 105-мм гаубица OTO Melara Mod 56. Ранее она была закуплена испанской армией у итальянского производителя, а затем после начала проведения СВО передана ВСУ.Как отмечается в издании Infodefensa, с начала 2023 года киевскому режиму Минобороны Испании передало батарею из 8 буксируемых гаубиц 105/14 OTO Melara M-56:В конце прошлого года около 20 военнослужащих ВСУ прошли необходимую подготовку по обращению с М-46.105/14 M-56 – это буксируемая легкая гаубица производства OTO Melara, весом 1,33 тонны, скорострельностью 6 выстрелов в минуту и дальностью огня в 14 км. Данное изделие было разработано в 1950-е годы для нужд итальянских горных стрелков и использует типовые боеприпасы НАТО. Гаубицу можно разложить на 12 частей, что облегчает ее транспортировку.