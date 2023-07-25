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На вооружении ВСУ замечена поставленная Испанией гаубица OTO Melara Mod 56

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На вооружении ВСУ замечена поставленная Испанией гаубица OTO Melara Mod 56

Запад оказывает активную помощь ВСУ, передавая не только современные образцы техники, но и серьезно устаревшие системы. Так, на вооружении войск киевского режима была замечена 105-мм гаубица OTO Melara Mod 56. Ранее она была закуплена испанской армией у итальянского производителя, а затем после начала проведения СВО передана ВСУ.


Как отмечается в издании Infodefensa, с начала 2023 года киевскому режиму Минобороны Испании передало батарею из 8 буксируемых гаубиц 105/14 OTO Melara M-56:

Некоторые единицы этой легкой гаубицы-ветерана все еще находятся на вооружении [испанской] полевой артиллерии армии и морской пехоты, а другие были выведены много лет назад и заменены более современной легкой пушкой того же калибра.

В конце прошлого года около 20 военнослужащих ВСУ прошли необходимую подготовку по обращению с М-46.

105/14 M-56 – это буксируемая легкая гаубица производства OTO Melara, весом 1,33 тонны, скорострельностью 6 выстрелов в минуту и дальностью огня в 14 км. Данное изделие было разработано в 1950-е годы для нужд итальянских горных стрелков и использует типовые боеприпасы НАТО. Гаубицу можно разложить на 12 частей, что облегчает ее транспортировку.
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7 комментариев
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  1. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 20:46
    -1
    можно смеяться над х.о.х.лами и их устаревшей древней техникой, но и такая техника лучше одного калаша. А европейцы таки вдвойне рады: можно списать ненужную технику, а за нее еще и спасибо скажут
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 21:23
      -1
      можно смеяться над х.о.х.лами и их устаревшей древней техникой

      Ни чего смешного 6 выстрелов в минуту дальность 14 км. да и калибр не плохой 105 мм. вполне себе не плохой экземпляр хоть и устаревший.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 21:28
        -1
        Тоже не понимаю.У нас стоят на вооружении орудия,разработанные в 50-60 годах..Ну,калибром поболее и дальностью.Это итальянское горное орудие вполне годное и стреляет не шариками от пинг-понга.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:52
    +3
    Ну куда они лезут, что им всё неймётся. Надеюсь им это аукнется.
    Вон греки стонут из-за пожаров. А может это Бог их наказал за предательство православных.
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 21:12
      0
      Ну куда они лезут, что им всё неймётся. Надеюсь им это аукнется.
      Вон греки стонут из-за пожаров. А может это Бог их наказал за предательство православных.
      Турков повторно труханоло на 6 баллов, у греков пожары. Любопытно что будет с любителями Земли Обетованной request https://www.rbc.ru/society/25/07/2023/64bf868b9a79477117309a29
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:09
    +2
    Ничего удивительного горная гаубица для козлов из украинской низменности. Не удивлюсь тому что вышеозначенное орудие состоит на вооружении какой-нибудь горно-штурмовой бригады ВСУ. Но что стоит отметить так то, что у испанцев 105-мм гаубица OTO Melara Mod 56 на хранении находилась не менее 40-ка лет, а вот представители украинской армии образцы советского вооружения и техники которые гораздо новее и лучше по ТТХ с момента распада СССР 1993-го года умудрились распродать в течении 10-ти с небольшим лет включая штатные боеприпасы good drinks hi
  4. Клон
    Клон Сегодня, 21:24
    +1
    Мама родная... belay А сколько же времени потребуется, что бы это все переплавить??? Времен Наполеона еще ничего не было замечено из числа артиллерии?