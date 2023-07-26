Планшет управления артиллерией «Крапива» (Украина)



Украинские артиллеристы с системой "Кропива"

Последовательное развитие

Актуальный опыт

Программные возможности



Пример пользовательского интерфейса в режиме выбора цели

Сетецентрическая концепция



Интеграция планшета "Крапива" в общие контуры управления

Идея и ее воплощение

Эффективность современного артиллерийского комплекса определяется используемой системой управления огнем и ее возможностями. В этой сфере активно разрабатываются и внедряются новые программно-аппаратные комплексы, способные обрабатывать поступающую информацию и выдавать данные для стрельбы. Любопытным примером подобного средства является украинская система «Кропива», получившая широкое распространение.В 2014 г., начав войну в Донбассе, украинская армия столкнулась с массой проблем и выявила разнообразные недочеты в подготовке. В частности, оказалось, что артиллерийские подразделения не располагают необходимыми картами зоны боевых действий нужного качества и в требуемых количествах. Начался поиск подходящих решений.Уже летом 2014-го волонтерская организация «Армия SOS» предложила программу для планшетных компьютеров «Кропива» (укр. «Крапива»). Изначально это был простой пакет карт Донбасса без каких-либо дополнительных возможностей. Этот продукт, в т.ч. вместе с аппаратным обеспечением, распространяли в артиллерийских частях карателей.Осенью того же года была разработана улучшенная версия программы. В нее добавили возможность выполнения различных расчетов, а также компонент связи. Теперь пользователи могли обмениваться данными, как через интернет, так и при помощи различных радиостанций. С этого началось развитие «Крапивы» как полноценного средства управления огнем, а не простой замены карт.Появление новых функций поспособствовало более широкому распространению системы. Позже сообщалось о тысячах гаджетов, оснащенных этой программой. При этом украинские артиллеристы не успели использовать весь потенциал «Кропивы». В сентябре 2014 г. было заключено первое Минское соглашение, вследствие чего интенсивность боевых действий резко упала. Впрочем, украинские расчеты продолжали вести огонь по городам Донбасса, но в меньших объемах. По всей видимости, при организации таких обстрелов использовались и планшеты / смартфоны с системой управления.Крайне интересные события произошли в августе 2018 г. Волонтерская организация-разработчик полностью передала систему «Крапива» в распоряжение министерства обороны. Военным отдали все исходные коды, документацию и т.д. Дальнейшее развитие программного продукта осуществлялось уже соответствующими организациями армии. Вероятно, к этим процессам привлекались и иностранные специалисты.К началу 2022 г. планшеты с «Крапивой» сохранили широкое распространение в украинской артиллерии и оставались главным средством своего рода. Такими средствами были укомплектованы подразделения с разным вооружением советского производства. Предполагалось, что возможность быстрых расчетов и сетевой работы позволит более полно использовать потенциал орудий.Уже в первые месяцы боевых действий киевский режим понес большие потери в артиллерии и сопутствующих средствах. В связи с этим иностранные государства начали поставки орудий и иных изделий. Для использования вооружений и боеприпасов натовских стандартов «Крапиву» обновили, добавив в нее соответствующие данные. Кроме того, последние версии программы могут взаимодействовать с иностранными средствами разведки – БПЛА, РЛС и т.д.«Интеграция» иностранных образцов принимает любопытные формы. Так, в июне хакерская группа «Берегини» добыла и опубликовала украинское руководство к французской самоходной гаубицу CAESAR. Одна из глав этого документа посвящена совместному применению иностранного орудия и системы «Кропива». По всей видимости, украинская артиллерия не имеет возможности полноценно применять штатные системы управления «Цезаря», и ей приходится обходиться доступными средствами.Гаджеты с «Кропивой» предсказуемо стали трофеями российских войск. Наши специалисты давно изучили добытый программный продукт, определили его особенности и возможности, а также сделали выводы. Анализ украинской программы позволил более полно понимать возможности и потенциал украинской артиллерии. Кроме того, появилась возможность разработать или улучшить средства противодействия артиллерии противника и ее средствам управления.Украинская «Крапива» представляет собой приложение для операционной системы Android. Оно может устанавливаться на любые гаджеты с актуальными версиями этой ОС. Особые требования к устройству отсутствуют, но предпочтение отдается изделиям, имеющим возможность подключения радиостанций армейского образца. Это необходимо для использования сетевых возможностей программы.Система «Кропива» включает обновляемую электронную карту заданного района, доступную без подключения к сети. Также имеется модуль спутниковой навигации. С их помощью артиллеристы должны определять свое местоположение. В автоматическом режиме, при наличии связи, из доступных источников собираются метеорологические данные. При подключении радиостанции возможна работа в сетевом режиме. В этом случае возможен прием данных от штаба, от других устройств с «Крапивой», от разведывательных БПЛА и контрбатарейных РЛС.Самостоятельно или по данным со стороны оператор системы определяет и вводит координаты цели. Также вводятся тип используемого орудия и боеприпаса. Затем «Крапива» самостоятельно, используя всю доступную информацию, вычисляет данные для стрельбы, которые могут передаваться расчетам орудий. Подготовка к стрельбе при помощи таких средств занимает минимальное время.Заявлено наличие режима контрбатарейной борьбы. В этом случае оператор должен, при возможности, фиксировать звук выстрела со стороны противника и направление на его источник, а также засекать момент падения снаряда. По интервалу между двумя звуками определяется дальность до огневой позиции, а направление на первый источник позволяет рассчитать ее примерные координаты. Затем они могут использоваться для управления «своими» орудиями или передаваться другому потребителю.В целом артиллерийская система управления огнем «Кропива» украинской разработки представляет определенный интерес. Она показывает, как из готовых компонентов разного рода можно собрать удобный в использовании комплекс, способный значительно улучшить боевые возможности любых артиллерийских систем. При этом относительная простота и дешевизна такого продукта поспособствовала его широкому распространению.Следует отметить, что украинская «Крапива» не является уникальной разработкой. Известен целый ряд программ такого рода с близкими возможностями, разработанных разными странами и организациями. Несмотря на все различия, все они способны эффективно решать основные задачи подготовки к стрельбе – определять свои координаты и местоположение цели, рассчитывать наводку орудий и т.д. Современная «ручная» электроника способна выполнять сложные расчеты с высокой точностью, в т.ч. избыточной для артиллерии.При всем этом, украинская система интересна подходом к интеграции разных средств. Она совместима с распространенными средствами и системами связи, за счет которых может взаимодействовать с разными источниками целеуказания и другими планшетами. По сути, речь идет о формировании сетецентрической системы обмена данными и управления артиллерией.Впрочем, «Крапива» имеет и заметные недостатки. Так, для полноценного использования в полевых условиях требуется планшетный компьютер в защищенном исполнении. Такая техника сама по себе отличается повышенной стоимостью, а характерная для украинских структур коррупция дополнительно увеличивает расходы и/или снижает объемы закупок. Кроме того, не во всех условиях и системах имеет смысл использование именно планшета.Связь по существующим интернет-каналам или при помощи носимых радиостанций фактически ставит под угрозу сетецентричность и другие функции. Используемые каналы могут быть подавлены или вообще выведены из строя, что исключит получение любой информации со стороны – и ухудшит результаты вычислений и огня. Кроме того, возможен перехват информации с понятными последствиями.Идея переноса специализированных программ военного назначения на пользовательскую электронику, смартфоны и планшеты, в целом не нова. В частности, давно существуют и активно используются в разных конфликтах баллистические калькуляторы и более сложные программные продукты тех или иных типов. Аналогичная идея в середине прошлого десятилетия была реализована на Украине, и получившаяся система управления получила широкое распространение.Впрочем, использование и развитие многообещающих идей оказало лишь ограниченное влияние на возможности украинской артиллерии. Как показывают текущие боевые действия, значение имеют не только средства управления, но и количество орудий и объемы боекомплекта. Кроме того, артиллерия должна действовать совместно с другими родами войск.Артиллерийские подразделения ограниченных размеров, без достаточного снабжения и поддержки со стороны подвергаются большим рискам и предсказуемо несут потери. Никакие планшеты с «Крапивой» не могут повлиять на эту ситуацию. Тем более, если с другой стороны фронта находится современная армия с развитыми и эффективными контурами связи и управления и высокой огневой мощью.