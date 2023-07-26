Планшет управления артиллерией «Крапива» (Украина)

Украинские артиллеристы с системой "Кропива"
Эффективность современного артиллерийского комплекса определяется используемой системой управления огнем и ее возможностями. В этой сфере активно разрабатываются и внедряются новые программно-аппаратные комплексы, способные обрабатывать поступающую информацию и выдавать данные для стрельбы. Любопытным примером подобного средства является украинская система «Кропива», получившая широкое распространение.
Последовательное развитие
В 2014 г., начав войну в Донбассе, украинская армия столкнулась с массой проблем и выявила разнообразные недочеты в подготовке. В частности, оказалось, что артиллерийские подразделения не располагают необходимыми картами зоны боевых действий нужного качества и в требуемых количествах. Начался поиск подходящих решений.
Уже летом 2014-го волонтерская организация «Армия SOS» предложила программу для планшетных компьютеров «Кропива» (укр. «Крапива»). Изначально это был простой пакет карт Донбасса без каких-либо дополнительных возможностей. Этот продукт, в т.ч. вместе с аппаратным обеспечением, распространяли в артиллерийских частях карателей.
Осенью того же года была разработана улучшенная версия программы. В нее добавили возможность выполнения различных расчетов, а также компонент связи. Теперь пользователи могли обмениваться данными, как через интернет, так и при помощи различных радиостанций. С этого началось развитие «Крапивы» как полноценного средства управления огнем, а не простой замены карт.
Появление новых функций поспособствовало более широкому распространению системы. Позже сообщалось о тысячах гаджетов, оснащенных этой программой. При этом украинские артиллеристы не успели использовать весь потенциал «Кропивы». В сентябре 2014 г. было заключено первое Минское соглашение, вследствие чего интенсивность боевых действий резко упала. Впрочем, украинские расчеты продолжали вести огонь по городам Донбасса, но в меньших объемах. По всей видимости, при организации таких обстрелов использовались и планшеты / смартфоны с системой управления.
Крайне интересные события произошли в августе 2018 г. Волонтерская организация-разработчик полностью передала систему «Крапива» в распоряжение министерства обороны. Военным отдали все исходные коды, документацию и т.д. Дальнейшее развитие программного продукта осуществлялось уже соответствующими организациями армии. Вероятно, к этим процессам привлекались и иностранные специалисты.
Актуальный опыт
К началу 2022 г. планшеты с «Крапивой» сохранили широкое распространение в украинской артиллерии и оставались главным средством своего рода. Такими средствами были укомплектованы подразделения с разным вооружением советского производства. Предполагалось, что возможность быстрых расчетов и сетевой работы позволит более полно использовать потенциал орудий.
Уже в первые месяцы боевых действий киевский режим понес большие потери в артиллерии и сопутствующих средствах. В связи с этим иностранные государства начали поставки орудий и иных изделий. Для использования вооружений и боеприпасов натовских стандартов «Крапиву» обновили, добавив в нее соответствующие данные. Кроме того, последние версии программы могут взаимодействовать с иностранными средствами разведки – БПЛА, РЛС и т.д.
«Интеграция» иностранных образцов принимает любопытные формы. Так, в июне хакерская группа «Берегини» добыла и опубликовала украинское руководство к французской самоходной гаубицу CAESAR. Одна из глав этого документа посвящена совместному применению иностранного орудия и системы «Кропива». По всей видимости, украинская артиллерия не имеет возможности полноценно применять штатные системы управления «Цезаря», и ей приходится обходиться доступными средствами.
Гаджеты с «Кропивой» предсказуемо стали трофеями российских войск. Наши специалисты давно изучили добытый программный продукт, определили его особенности и возможности, а также сделали выводы. Анализ украинской программы позволил более полно понимать возможности и потенциал украинской артиллерии. Кроме того, появилась возможность разработать или улучшить средства противодействия артиллерии противника и ее средствам управления.
Программные возможности
Украинская «Крапива» представляет собой приложение для операционной системы Android. Оно может устанавливаться на любые гаджеты с актуальными версиями этой ОС. Особые требования к устройству отсутствуют, но предпочтение отдается изделиям, имеющим возможность подключения радиостанций армейского образца. Это необходимо для использования сетевых возможностей программы.
Система «Кропива» включает обновляемую электронную карту заданного района, доступную без подключения к сети. Также имеется модуль спутниковой навигации. С их помощью артиллеристы должны определять свое местоположение. В автоматическом режиме, при наличии связи, из доступных источников собираются метеорологические данные. При подключении радиостанции возможна работа в сетевом режиме. В этом случае возможен прием данных от штаба, от других устройств с «Крапивой», от разведывательных БПЛА и контрбатарейных РЛС.
Пример пользовательского интерфейса в режиме выбора цели
Самостоятельно или по данным со стороны оператор системы определяет и вводит координаты цели. Также вводятся тип используемого орудия и боеприпаса. Затем «Крапива» самостоятельно, используя всю доступную информацию, вычисляет данные для стрельбы, которые могут передаваться расчетам орудий. Подготовка к стрельбе при помощи таких средств занимает минимальное время.
Заявлено наличие режима контрбатарейной борьбы. В этом случае оператор должен, при возможности, фиксировать звук выстрела со стороны противника и направление на его источник, а также засекать момент падения снаряда. По интервалу между двумя звуками определяется дальность до огневой позиции, а направление на первый источник позволяет рассчитать ее примерные координаты. Затем они могут использоваться для управления «своими» орудиями или передаваться другому потребителю.
Сетецентрическая концепция
В целом артиллерийская система управления огнем «Кропива» украинской разработки представляет определенный интерес. Она показывает, как из готовых компонентов разного рода можно собрать удобный в использовании комплекс, способный значительно улучшить боевые возможности любых артиллерийских систем. При этом относительная простота и дешевизна такого продукта поспособствовала его широкому распространению.
Следует отметить, что украинская «Крапива» не является уникальной разработкой. Известен целый ряд программ такого рода с близкими возможностями, разработанных разными странами и организациями. Несмотря на все различия, все они способны эффективно решать основные задачи подготовки к стрельбе – определять свои координаты и местоположение цели, рассчитывать наводку орудий и т.д. Современная «ручная» электроника способна выполнять сложные расчеты с высокой точностью, в т.ч. избыточной для артиллерии.
При всем этом, украинская система интересна подходом к интеграции разных средств. Она совместима с распространенными средствами и системами связи, за счет которых может взаимодействовать с разными источниками целеуказания и другими планшетами. По сути, речь идет о формировании сетецентрической системы обмена данными и управления артиллерией.
Интеграция планшета "Крапива" в общие контуры управления
Впрочем, «Крапива» имеет и заметные недостатки. Так, для полноценного использования в полевых условиях требуется планшетный компьютер в защищенном исполнении. Такая техника сама по себе отличается повышенной стоимостью, а характерная для украинских структур коррупция дополнительно увеличивает расходы и/или снижает объемы закупок. Кроме того, не во всех условиях и системах имеет смысл использование именно планшета.
Связь по существующим интернет-каналам или при помощи носимых радиостанций фактически ставит под угрозу сетецентричность и другие функции. Используемые каналы могут быть подавлены или вообще выведены из строя, что исключит получение любой информации со стороны – и ухудшит результаты вычислений и огня. Кроме того, возможен перехват информации с понятными последствиями.
Идея и ее воплощение
Идея переноса специализированных программ военного назначения на пользовательскую электронику, смартфоны и планшеты, в целом не нова. В частности, давно существуют и активно используются в разных конфликтах баллистические калькуляторы и более сложные программные продукты тех или иных типов. Аналогичная идея в середине прошлого десятилетия была реализована на Украине, и получившаяся система управления получила широкое распространение.
Впрочем, использование и развитие многообещающих идей оказало лишь ограниченное влияние на возможности украинской артиллерии. Как показывают текущие боевые действия, значение имеют не только средства управления, но и количество орудий и объемы боекомплекта. Кроме того, артиллерия должна действовать совместно с другими родами войск.
Артиллерийские подразделения ограниченных размеров, без достаточного снабжения и поддержки со стороны подвергаются большим рискам и предсказуемо несут потери. Никакие планшеты с «Крапивой» не могут повлиять на эту ситуацию. Тем более, если с другой стороны фронта находится современная армия с развитыми и эффективными контурами связи и управления и высокой огневой мощью.