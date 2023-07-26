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Планшет управления артиллерией «Крапива» (Украина)

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Планшет управления артиллерией «Крапива» (Украина)
Украинские артиллеристы с системой "Кропива"



Эффективность современного артиллерийского комплекса определяется используемой системой управления огнем и ее возможностями. В этой сфере активно разрабатываются и внедряются новые программно-аппаратные комплексы, способные обрабатывать поступающую информацию и выдавать данные для стрельбы. Любопытным примером подобного средства является украинская система «Кропива», получившая широкое распространение.

Последовательное развитие


В 2014 г., начав войну в Донбассе, украинская армия столкнулась с массой проблем и выявила разнообразные недочеты в подготовке. В частности, оказалось, что артиллерийские подразделения не располагают необходимыми картами зоны боевых действий нужного качества и в требуемых количествах. Начался поиск подходящих решений.

Уже летом 2014-го волонтерская организация «Армия SOS» предложила программу для планшетных компьютеров «Кропива» (укр. «Крапива»). Изначально это был простой пакет карт Донбасса без каких-либо дополнительных возможностей. Этот продукт, в т.ч. вместе с аппаратным обеспечением, распространяли в артиллерийских частях карателей.

Осенью того же года была разработана улучшенная версия программы. В нее добавили возможность выполнения различных расчетов, а также компонент связи. Теперь пользователи могли обмениваться данными, как через интернет, так и при помощи различных радиостанций. С этого началось развитие «Крапивы» как полноценного средства управления огнем, а не простой замены карт.


Появление новых функций поспособствовало более широкому распространению системы. Позже сообщалось о тысячах гаджетов, оснащенных этой программой. При этом украинские артиллеристы не успели использовать весь потенциал «Кропивы». В сентябре 2014 г. было заключено первое Минское соглашение, вследствие чего интенсивность боевых действий резко упала. Впрочем, украинские расчеты продолжали вести огонь по городам Донбасса, но в меньших объемах. По всей видимости, при организации таких обстрелов использовались и планшеты / смартфоны с системой управления.

Крайне интересные события произошли в августе 2018 г. Волонтерская организация-разработчик полностью передала систему «Крапива» в распоряжение министерства обороны. Военным отдали все исходные коды, документацию и т.д. Дальнейшее развитие программного продукта осуществлялось уже соответствующими организациями армии. Вероятно, к этим процессам привлекались и иностранные специалисты.

Актуальный опыт


К началу 2022 г. планшеты с «Крапивой» сохранили широкое распространение в украинской артиллерии и оставались главным средством своего рода. Такими средствами были укомплектованы подразделения с разным вооружением советского производства. Предполагалось, что возможность быстрых расчетов и сетевой работы позволит более полно использовать потенциал орудий.

Уже в первые месяцы боевых действий киевский режим понес большие потери в артиллерии и сопутствующих средствах. В связи с этим иностранные государства начали поставки орудий и иных изделий. Для использования вооружений и боеприпасов натовских стандартов «Крапиву» обновили, добавив в нее соответствующие данные. Кроме того, последние версии программы могут взаимодействовать с иностранными средствами разведки – БПЛА, РЛС и т.д.


«Интеграция» иностранных образцов принимает любопытные формы. Так, в июне хакерская группа «Берегини» добыла и опубликовала украинское руководство к французской самоходной гаубицу CAESAR. Одна из глав этого документа посвящена совместному применению иностранного орудия и системы «Кропива». По всей видимости, украинская артиллерия не имеет возможности полноценно применять штатные системы управления «Цезаря», и ей приходится обходиться доступными средствами.

Гаджеты с «Кропивой» предсказуемо стали трофеями российских войск. Наши специалисты давно изучили добытый программный продукт, определили его особенности и возможности, а также сделали выводы. Анализ украинской программы позволил более полно понимать возможности и потенциал украинской артиллерии. Кроме того, появилась возможность разработать или улучшить средства противодействия артиллерии противника и ее средствам управления.

Программные возможности


Украинская «Крапива» представляет собой приложение для операционной системы Android. Оно может устанавливаться на любые гаджеты с актуальными версиями этой ОС. Особые требования к устройству отсутствуют, но предпочтение отдается изделиям, имеющим возможность подключения радиостанций армейского образца. Это необходимо для использования сетевых возможностей программы.

Система «Кропива» включает обновляемую электронную карту заданного района, доступную без подключения к сети. Также имеется модуль спутниковой навигации. С их помощью артиллеристы должны определять свое местоположение. В автоматическом режиме, при наличии связи, из доступных источников собираются метеорологические данные. При подключении радиостанции возможна работа в сетевом режиме. В этом случае возможен прием данных от штаба, от других устройств с «Крапивой», от разведывательных БПЛА и контрбатарейных РЛС.


Пример пользовательского интерфейса в режиме выбора цели

Самостоятельно или по данным со стороны оператор системы определяет и вводит координаты цели. Также вводятся тип используемого орудия и боеприпаса. Затем «Крапива» самостоятельно, используя всю доступную информацию, вычисляет данные для стрельбы, которые могут передаваться расчетам орудий. Подготовка к стрельбе при помощи таких средств занимает минимальное время.

Заявлено наличие режима контрбатарейной борьбы. В этом случае оператор должен, при возможности, фиксировать звук выстрела со стороны противника и направление на его источник, а также засекать момент падения снаряда. По интервалу между двумя звуками определяется дальность до огневой позиции, а направление на первый источник позволяет рассчитать ее примерные координаты. Затем они могут использоваться для управления «своими» орудиями или передаваться другому потребителю.

Сетецентрическая концепция


В целом артиллерийская система управления огнем «Кропива» украинской разработки представляет определенный интерес. Она показывает, как из готовых компонентов разного рода можно собрать удобный в использовании комплекс, способный значительно улучшить боевые возможности любых артиллерийских систем. При этом относительная простота и дешевизна такого продукта поспособствовала его широкому распространению.

Следует отметить, что украинская «Крапива» не является уникальной разработкой. Известен целый ряд программ такого рода с близкими возможностями, разработанных разными странами и организациями. Несмотря на все различия, все они способны эффективно решать основные задачи подготовки к стрельбе – определять свои координаты и местоположение цели, рассчитывать наводку орудий и т.д. Современная «ручная» электроника способна выполнять сложные расчеты с высокой точностью, в т.ч. избыточной для артиллерии.

При всем этом, украинская система интересна подходом к интеграции разных средств. Она совместима с распространенными средствами и системами связи, за счет которых может взаимодействовать с разными источниками целеуказания и другими планшетами. По сути, речь идет о формировании сетецентрической системы обмена данными и управления артиллерией.


Интеграция планшета "Крапива" в общие контуры управления

Впрочем, «Крапива» имеет и заметные недостатки. Так, для полноценного использования в полевых условиях требуется планшетный компьютер в защищенном исполнении. Такая техника сама по себе отличается повышенной стоимостью, а характерная для украинских структур коррупция дополнительно увеличивает расходы и/или снижает объемы закупок. Кроме того, не во всех условиях и системах имеет смысл использование именно планшета.

Связь по существующим интернет-каналам или при помощи носимых радиостанций фактически ставит под угрозу сетецентричность и другие функции. Используемые каналы могут быть подавлены или вообще выведены из строя, что исключит получение любой информации со стороны – и ухудшит результаты вычислений и огня. Кроме того, возможен перехват информации с понятными последствиями.

Идея и ее воплощение


Идея переноса специализированных программ военного назначения на пользовательскую электронику, смартфоны и планшеты, в целом не нова. В частности, давно существуют и активно используются в разных конфликтах баллистические калькуляторы и более сложные программные продукты тех или иных типов. Аналогичная идея в середине прошлого десятилетия была реализована на Украине, и получившаяся система управления получила широкое распространение.

Впрочем, использование и развитие многообещающих идей оказало лишь ограниченное влияние на возможности украинской артиллерии. Как показывают текущие боевые действия, значение имеют не только средства управления, но и количество орудий и объемы боекомплекта. Кроме того, артиллерия должна действовать совместно с другими родами войск.

Артиллерийские подразделения ограниченных размеров, без достаточного снабжения и поддержки со стороны подвергаются большим рискам и предсказуемо несут потери. Никакие планшеты с «Крапивой» не могут повлиять на эту ситуацию. Тем более, если с другой стороны фронта находится современная армия с развитыми и эффективными контурами связи и управления и высокой огневой мощью.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram / "NerV", "Джокер ДНР"
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8 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 05:06
    0
    фиксировать звук выстрела со стороны противника и направление на его источник, а также засекать момент падения снаряда.
    А разве снаряды не быстрее звука летают?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:16
      0
      С какой скоростью летит снаряд, к методам расчёта расположения батареи роли не играет. Имеет значение скорость распространения звука в воздухе.
      ..
      Во время второй мировой, в СССР, рассчитывали расположение немецких батарей по звукам выстрелов используя здоровенные звукоуловители, логарифмические линейки, компас и топографические карты.
      Один из известных офицеров занимавшихся этим, это Солженицин. За точное обнаружение он имел награды от правительства СССР.

      Математика осталась прежней, изменились только инструменты.
  2. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 05:50
    +7
    Резюмирую:
    Отличная штука, которая повышает точность артиллерии в разы, что мы и наблюдаем уже полтора года. Но так как российская микроэлектроника не в состоянии производить нечто хотя бы отдаленно похожее на планшет, то ничего подобного у нас не будет. Ну а раз не будет, то делаем стандартный вывод - а нам и не надо!

    Аргументы автора великолепны:
    Артиллерийские подразделения ограниченных размеров, без достаточного снабжения и поддержки со стороны подвергаются большим рискам и предсказуемо несут потери
    Артиллерия несёт потери от контрбатарейного огня. Можно поинтересоваться у генерала Попова, как у нас обстоят дела с этим.
    И со снабжением у врага проблем нет - они этим летом регулярно выкладывают фото наших окопов, усеянных воронками.
    Никакие планшеты с «Крапивой» не могут повлиять на эту ситуацию.
    Тут автор, как и многие наши пропагандисты, отчаянно переживает за потери противника, хотя от увеличения точности вражеской артиллерии возрастают именно наши потери.
    Тем более, если с другой стороны фронта находится современная армия с развитыми и эффективными контурами связи и управления и высокой огневой мощью.

    Я дико извиняюсь, но с какой стороны фронта находится современная армия с сетецентричной системой управления огнем, описанной в данной статье, а с какой - армия 70-х годов, передающая приказы по радиосвязи с уйгурским шифровальщика и ждущая по полчаса разрешения десяти начальников на открытие огня по врагу?

    Да тут криком надо кричать, что нам такая система была нужна ещё вчера!
    Но нет - у нас очередная статья, объясняющая, что современных средств связи у нас нет и не будет. Не надо нам этих буржуинских пихнологий. Мы уж как-нибудь по старинке. Мосинка и Д-20 - наше все. Так надежнее. Сво идёт по плану и с опережением графика.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:18
      +1
      Цитата: Wer bist do
      так как российская микроэлектроника не в состоянии производить нечто хотя бы отдаленно похожее на планшет, то ничего подобного у нас не будет

      Вообще носитель роли не играет. Бери любой планшет и используй. Они стоят копейки. ПО за год пишется, еще пол года на доводку. Тут вопрос элементарного желания работать и понимания что делать.

      ВСУ также используют подобную систему для ПВО. На планшет даются координаты цели, расчёт ПЗРК, ЗУ/ЗСУ, ЗРК и тд уже сами сбивают цель.
  3. Eug
    Eug Сегодня, 06:21
    0
    "...артиллерия должна действовать совместно с другими родами войск".
    Насколько я знаю, "КропЫва" (на украинском звучит именно так) позволяет и это, главное - обеспеченность этих родов войск планшетами, подключенными к системе. Ее уже давненько считают не системой управленния огнем артиллерии (это есть,
    но как часть), а системой ситуационной осведомленности. И отсутствие специализированного "защищенного" планшета имеет свом плюсы - его обладателя никто не донимает ненужной материальной ответственностью. Система особенно эффективна при принятии решения на уровне батареи - если решение принимается выше, она (система) во многом теряет свою эффективность. Писали, что на каждом орудии есть датчик позиционирования, что тоже добавляет оперативности.
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:44
    +3
    Стиль статьи анекдотичный . Принизить всё, что есть у противника и не приведя никакого анализа просто сделать вывод
    использование и развитие многообещающих идей оказало лишь ограниченное влияние на возможности украинской артиллерии

    Это " ограниченное влияние " стоило нам сотнями жизней наших ребят .
    Идея переноса специализированных программ военного назначения на пользовательскую электронику, смартфоны и планшеты, в целом не нова
    ключевое значение имеет что
    Дальнейшее развитие программного продукта осуществлялось уже соответствующими организациями армии
    и
    К началу 2022 г. планшеты с «Крапивой» сохранили широкое распространение

    А
    современная армия с развитыми и эффективными контурами связи и управления

    тем временем запрещала использовать свои смартфоны с баллистическими калькуляторами.
  5. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 08:12
    0
    Планшет управления артиллерией «Крапива»

    Понятно, что осознавать наличие каких то преимуществ у противника очень неприятно, но у автора в этом плане тенденция какая то совсем нездоровая, с явным с отрицанием реальности.
    Выражаясь техническим языком - "Крапива" - это не планшет управления артиллерией, а система управления тактического звена, предназначенная для решения задач управления на уровне - батальон - рота - взвод - отдельная боевая единица.
    Позволяет объединить средства наблюдения, разведки, огневого поражения в единое информационное пространство и предоставить оперативную информацию на поле боя в режиме онлайн.
    Аналогичную систему АСУ ТЗ ОАО "Концерн Созвездие" разрабатывает с 2000 года.
    Система демонстрируется постоянно на различных выставках и с 2018 года вроде бы поставляется в войска и по некоторым слухам, даже применяется в ходе СВО.

  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:23
    0
    Уже летом 2014-го волонтерская организация «Армия SOS» предложила программу для планшетных компьютеров «Кропива» (укр. «Крапива»).
    ...
    Не знаю как по украински, но по русски это Крапива