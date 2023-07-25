Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкая компания представила новый «истребитель танков» KMC-U

11
Турецкая компания представила новый «истребитель танков» KMC-U

Разработанная компанией Roketsan боевая система KMC-U впервые была представлена в рамках выставки оборонной отрасли IDEF'23, проходящей в настоящее время в Стамбуле.


Новое изделие, позиционируемое в качестве «истребителя танков», может вести огонь по бронированным целям ракетой с лазерным наведением CİRİT, ПТУР большой дальности с ИК-наведением UMTAS и ПТУР большой дальности с лазерным наведением L-UMTAS (для самообороны установлен 7,62-мм пулемет).

Изделие опережает своих конкурентов, поскольку это единственная система вооружения в мире, способная запускать 3 различных типа ракет, как с лазерным, так и с инфракрасным наведением

- говорится в издании Daily Sabah.

Как указывается, KMC-U может работать как по целям различного класса бронирования, так и по личному составу неприятеля. Система может действовать в любых климатических условиях и в любое время суток.

KMC-U была разработана в 2014 году собственными силами компании Roketsan. В 2016 году первые три единицы были поставлены для опытной эксплуатации. С тех пор система постоянно совершенствуется. В августе 2022 года с ВС Турции был подписан контракт на серийное производство изделия. В настоящее время ведется доводка системы под различные типы ракет с целью выхода на мировой рынок.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:52
    -1
    Очередная вундервафля для борьбы с бедуинами
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 20:59
      +2
      Цитата: Buyan
      Очередная вундервафля для борьбы с бедуинами

      Вот это гробина, ужасть.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 21:00
    +2
    UMTAS

    Серьезный боеприпас тандемный и дальность как у вихря около 8 км.Но они их на вертолеты подвешивают ,зачем он им на данном пепелаце с такой дальностью непонятно.разве что в пустыне пригодиться где нибудь request
    1. Huggi
      Huggi Сегодня, 21:24
      +2
      В горах с курдами воевать, с горы по соседней горе пулять.
  3. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 21:03
    +6
    Перепечатка турецкой рекламной брошюрки? Реальной информации 0, хотя уже 7 лет как есть опытные образцы.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:09
    +2
    А еще на танке написано, стреляйте с тепловизионым, у меня тучи нет и стреляйте лазерным наведением... у меня датчиков нет.
  5. Клон
    Клон Сегодня, 21:19
    +1
    Ну, эти...которые американцы, но в древности обозначаемые у греков, как...(запрет) ... они тоже представляли "бредлю", как неимоверный ликвидатор всего и прочего...и особенно советско-танко-напоминаемого. И что? Горят эти шедевры штатовского инженерного гения, как спирт ройяль во всех ракурсах и способах употребления.
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 21:28
    +2
    А, стесняюсь спросить, какой предатель Родины послал тушить пожары в Турции наши Б-200? У нас все пожары потушены? Кроме как предательством, это не называется. Врагам всё, а нашим фигу.
  7. Normann
    Normann Сегодня, 21:50
    +1
    Очередной Терминатор, для которого так и не нашли применения...
    1. Клон
      Клон Сегодня, 22:05
      +1
      Цитата: Normann
      Очередной Терминатор, для которого так и не нашли применения...

      Применение нашли, но...они не оправдали оказанного им высокого доверия. Почти по "Кавказской пленнице". wink
  8. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 22:15
    +1
    Нынешняя война подталкивает на мысли, что сейчас нужнее истребители беспилотников, а не истребители танков, так как беспилотники наводят артилерию, которая наносит больше ущерб, чем танки.