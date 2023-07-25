Форсировав реку Жеребец, ВС РФ освободили сёла Новоегоровка и Надежда в ЛНР и вошли в Изюмский район Харьковской области

Российские войска продолжают наступательные действия на Сватовском направлении. Сегодня во второй половине дня Минобороны России сообщило о том, что ВС РФ освободили населённый пункт Сергеевка. Сам по себе этот факт говорит о том, что российские войска успешно форсировали такую водную преграду как река Жеребец южнее села Райгородка. Река Жеребец проходит на ряде участков фактически по границе Луганской Народной Республики (РФ) и Харьковской области.Развивая наступление на этом участке фронта, подразделения Вооружённых сил России за сутки продвинулись на расстояние около 6 км, помимо Сергеевки взяв под свой контроль как минимум ещё два населённых пункта. Это Новоегоровка и Надия (Надежда).В результате успешных наступательных действий российские войска создали территориальный клин, верхушка которого на данный момент находится в Харьковской области, примерно в 2-3 км от села Первомайское (Першотравневое) Боровской общины Изюмского района.Украинская сторона подтверждает потерю ВСУ населённых пунктов на стыке Луганщины и Харьковской области.Украинские военкоры пишут о том, что в связи с прорывом российскими войсками обороны ВСУ в южнее Райгородки, на позициях украинских вооружённых сил возникла «ситуация, больше похожая на хаос». В результате подразделения ВСУ, занимавшие позиции в населённых пунктах Надежда, Сергеевка и Новоегоровка, отошли, опасаясь окружения. Однако несколько украинских подразделений в окружение всё же попали, бежать, видимо, не успев. Да и само слово «отошли» в данном случае звучит несколько странно, так как отходить пришлось минимум на 5 км западнее, покинув территорию российской ЛНР. Поэтому этот отход был больше похожим на дезорганизованное бегство с позиций.Командование ВСУ теперь пытается в срочном порядке затыкать дыры в обороне к западу от Сватово. Вполне вероятно, что сделать это удастся лишь в районе Оскольского водохранилища, к северу от которого Купянск, а чуть к западу - Изюм.