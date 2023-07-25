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Форсировав реку Жеребец, ВС РФ освободили сёла Новоегоровка и Надежда в ЛНР и вошли в Изюмский район Харьковской области

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Форсировав реку Жеребец, ВС РФ освободили сёла Новоегоровка и Надежда в ЛНР и вошли в Изюмский район Харьковской области

Российские войска продолжают наступательные действия на Сватовском направлении. Сегодня во второй половине дня Минобороны России сообщило о том, что ВС РФ освободили населённый пункт Сергеевка. Сам по себе этот факт говорит о том, что российские войска успешно форсировали такую водную преграду как река Жеребец южнее села Райгородка. Река Жеребец проходит на ряде участков фактически по границе Луганской Народной Республики (РФ) и Харьковской области.


Развивая наступление на этом участке фронта, подразделения Вооружённых сил России за сутки продвинулись на расстояние около 6 км, помимо Сергеевки взяв под свой контроль как минимум ещё два населённых пункта. Это Новоегоровка и Надия (Надежда).

В результате успешных наступательных действий российские войска создали территориальный клин, верхушка которого на данный момент находится в Харьковской области, примерно в 2-3 км от села Первомайское (Першотравневое) Боровской общины Изюмского района.

Украинская сторона подтверждает потерю ВСУ населённых пунктов на стыке Луганщины и Харьковской области.



Украинские военкоры пишут о том, что в связи с прорывом российскими войсками обороны ВСУ в южнее Райгородки, на позициях украинских вооружённых сил возникла «ситуация, больше похожая на хаос». В результате подразделения ВСУ, занимавшие позиции в населённых пунктах Надежда, Сергеевка и Новоегоровка, отошли, опасаясь окружения. Однако несколько украинских подразделений в окружение всё же попали, бежать, видимо, не успев. Да и само слово «отошли» в данном случае звучит несколько странно, так как отходить пришлось минимум на 5 км западнее, покинув территорию российской ЛНР. Поэтому этот отход был больше похожим на дезорганизованное бегство с позиций.

Командование ВСУ теперь пытается в срочном порядке затыкать дыры в обороне к западу от Сватово. Вполне вероятно, что сделать это удастся лишь в районе Оскольского водохранилища, к северу от которого Купянск, а чуть к западу - Изюм.
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5 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:44
    +7
    Вот это уже успех! Выход на прежние позиции по Оскольскому водохранилищу даст нам серьезные преимущества. Главное, удержать взятое и на этот раз окопаться наглухо. Воинам удачи!
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 21:56
      +4
      Воинам удачи и вернуться домой целыми и невредимыми. drinks
      Главное не покопаться, а максимально продвинуться на плечах отступающих бандер, пользоваться паникой по полной. Если прорыв сделан, вводить в него свежие части, приготовленные на этот случай. hi
  2. borisvt
    borisvt Сегодня, 21:48
    +4
    Да, давно ждем, великолепно! Даст бог, позволит облегчить ситуацию под Артемовском в том числе
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:54
    +3
    Молодцы!!! Главное что бы командование не "увлеклись успехами" , а просчитывало обстановку вокруг
    1. DenD
      DenD Сегодня, 22:14
      +2
      Сам факт прорыва, говорит о том, что данный маневр готовился, а значит будет продолжение. Любая операция, как минимум просчитывается на два-три хода вперёд. Теперь главное второй волной окопаться, ну и попробовать расширить плацдарм.