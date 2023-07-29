Керченский барьер защитит Крымский мост от украинских террористических атак с воды и из-под воды

«Это нормальная тактика – разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Именно поэтому мы будем использовать эту тактику...»
– ответ министра обороны Украины Алексея Резникова американскому телеканалу CNN на вопрос о планах полностью вывести из строя Крымский мост (25.07.2023 г.).
Атака вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский мост, предположительно, спланированная главным управлением разведки (ГУР) Украины и специалистами стран НАТО – пособниками укронацизма, показала, насколько такие объекты уязвимы для террористических атак, как с земли, так и с воды / из-под воды. Можно не сомневаться, что ВСУ и ГУР будут осуществлять всё новые и новые попытки нанесения ударов по критической российской инфраструктуре, в том числе и по Крымскому мосту.
В материале «За Крымский мост» были рассмотрены способы воздействия на противника, которые потенциально должны заставить его отказаться от нанесения ударов по критически важным объектам российской инфраструктуры, однако существует вероятность того, что руководство Украины вообще лишено права выбора – решения о террористических атаках принимаются за пределами территории «незалежной». В этом случае удары будут наноситься вне зависимости от того, насколько жёсткие меры мы будем предпринимать.
С земли, с воздуха, с воды и из-под воды
В настоящее время при проезде Крымского моста предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, что позволяет надеяться, что этот канал для нанесения противником ударов закрыт, хотя расслабляться уж точно не следует.
Также существует высокая вероятность нанесения ВСУ ударов по Крымскому мосту с помощью средств воздушного нападения (СВН) – высокоточными крылатыми и оперативно-тактическими ракетами большой дальности, переданными или готовящимися к передаче странами НАТО. Количество высокоточного оружия большой дальности у ВСУ ограничено, часть атакующих СВН неминуемо будет уничтожена средствами противовоздушной обороны (ПВО), часть будет отклонена средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате чего атака с воздуха станет для противника нерентабельной.
Специальные суда с уголковыми отражателями прикрывают Крымский мост от атак с воздуха
Тем не менее риски всё равно достаточно высоки. Учитывая то, что дальность современных украинских СВН составляет порядка 300 километров, важным условием, минимизирующим вероятность удара ими по Крымскому мосту, является максимальное смещение линии фронта на запад, чему очень поспособствовало бы уничтожение мостов через Днепр.
Ну и наконец, наиболее опасными типами вооружений, угрожающих Крымскому мосту, по мнению автора, являются безэкипажные катера (БЭК) и автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) - камикадзе.
Во-первых, они обладают достаточно высокой скрытностью, особенно АНПА.
Во-вторых, БЭК обладают возможностью прямого управления и точного наведения на цель через спутниковый канал связи, а в «перископном» режиме такой возможностью могут обладать и АНПА.
В-третьих, БЭК и АНПА обладают наилучшими возможностями для уничтожения опор Крымского моста, что для других средств поражения более затруднительно, а в случае разрушения опор ремонт может затянуться на многие месяцы, а то и на годы.
БЭК и АНПА – новые угрозы для кораблей и прибрежной инфраструктуры
Таким образом, существует объективная необходимость повышения защищённости Крымского моста от атак с поверхности воды, а также из-под воды.
Как показала практика, существующих мер безопасности явно недостаточно. Патрульные корабли, сонары, авиаразведка и прочее не способны обеспечить 100-процентное обнаружение атаки и уничтожение средств нападения противника.
Можно предположить, что атаки украинских БЭК-камикадзе координируются вооружёнными силами стран НАТО в реальном времени. Операторы БЭК получают от разведывательных спутников, самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) западных партнёров Украины информацию о текущем местонахождении кораблей, самолётов и вертолётов Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) и Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ПС ФСБ) России, в результате чего у противника появляется возможность уклониться от обнаружения и, воспользовавшись неизбежно возникающими «окнами», нанести удар в зоне с ослабленной на текущий момент защитой.
Это означает, что само наличие таких зон необходимо исключить.
Керченский барьер
Решением может стать сплошной защитный барьер, прикрывающий все погруженные в воду опоры Крымского моста, исключая зону прохождения судов в Азовское море, которая должна находиться под усиленным контролем иных средств обеспечения безопасности.
Керченский барьер должен состоять из универсальных защитных понтонных модулей (УЗПМ), представляющих собой плавучие буксируемые модули, разделённые герметичными переборками, возможно, заполненные негорючим материалом с положительной плавучестью. Длина одного УЗПМ должна составлять порядка 100–120 метров – примерно такую длину корпуса имеют некоторые типы буксируемых барж. Между собой УЗПМ должны скрепляться сцепками, страховочными тросами и фиксироваться ко дну якорными креплениями.
Дополнительно УЗПМ могут оснащаться подруливающими электродвигателями, обеспечивающими контроль смещения барьера при сильном волнении. Электропитание может подаваться по кабелю с берега, на борту может иметься резервный дизель-генератор на случай разрыва цепи питания по той или иной причине.
Предполагаемый облик УЗПМ
Для защиты от АНПА-камикадзе на борту УЗПМ должны размещаться два барабана для развёртывания высокопрочных сетей, опускающихся с двух сторон до самого дна. Предполагаемая глубина развёртывания сетей не превысит несколько десятков метров, что вполне реально.
При всей кажущейся «громоздкости» предлагаемого решения, ничего глобально сложного в нём нет – простейшие промышленные конструкции, по сути, УЗПМ – это «продвинутое» понтонное ограждение, способное выдержать практически любые одиночные и групповые террористические атаки с помощью БЭК и АПНА-камикадзе. Разумеется, при условии, что защищающиеся не будут просто сидеть и смотреть, как их атакуют, а будут активно этому противодействовать.
Предполагаемый облик УЗПМ с опущенными с двух сторон защитными сетями
Какова будет стоимость УЗПМ?
Экономика Керченского барьера
Стоимость современной несамоходной баржи длиной порядка 100 метров и грузоподъёмностью в несколько тысяч тонн составляет порядка 100 миллионов рублей и более, в зависимости от установленного на ней оборудования и ёмкостей для транспортировки груза, что нам не требуется.
С одной стороны, конструкция УЗПМ, по сравнению с баржей, должна обладать высокой надёжностью и плавучестью, с другой – ей не требуется грузоподъёмность в несколько тысяч тонн, не нужно погрузочно-разгрузочное оборудование и многое другое.
Предположительно, ширина корпуса и водоизмещения УЗПМ может быть в два-три раза меньше, чем у несамоходной баржи сравнимой длины.
Исходя из вышеизложенного, предполагаемая стоимость УЗПМ может составлять порядка 50 миллионов рублей в базовом варианте.
Много это или мало?
Рассмотрим вопрос «от противного». Стоимость Крымского моста, по открытым данным, составляет 227,92 миллиарда рублей. Устранение повреждений от террористической атаки по предварительным данным обойдётся в 1,3 миллиарда рублей, не считая непрямых расходов и того, что предварительные оценки обычно имеют тенденцию увеличиваться в 1,5–2 раза.
То есть мы уже потеряли денежных средств примерно на 26 единиц УЗПМ, а это примерно 2,6 километра гарантированно прикрытых от атак БЭК и АНПА-камикадзе, совершаемых небольшими группами. Если же говорить об общей стоимости Крымского моста и о всё возрастающих рисках повторных атак, о которых Украина говорит открыто, то стоимость УЗПМ и вовсе кажется незначительной.
Полная длина Крымского моста составляет 19 километров. На мелководье установка УЗПМ, скорее всего, будет нецелесообразна – точно сказать, участок какой длины придётся прикрывать УЗПМ, сложно, возьмём ориентировочно 15 километров – это 150 УЗПМ или около 7,5 миллиарда рублей.
Цепочка УЗПМ должна закрыть все уязвимые точки Крымского моста, оставив лишь усиленно охраняющийся проход для судов, следующих в Азовское море и из него
Так много это или мало?
Можно предположить, что в случае серьёзного повреждения опор Крымского моста, его ремонт и сопутствующие расходы где-то в эту сумму и обойдутся. Это не мало, но и не катастрофически много. Это вполне адекватные расходы для того, чтобы прикрыть Крымский мост от наших неугомонных противников. Это вполне адекватные расходы, даже если они будут в 1,5 раза больше – это всё равно составит менее 5 % от стоимости Крымского моста.
Выводы
Практически гарантированно защитить Крымский мост от атак БЭК и АНПА-камикадзе можно, создав квазистационарный Керченский барьер из универсальных защитных понтонных ограждений.
С технической точки зрения предлагаемый Керченский барьер вполне реален, а его предполагаемая стоимость вполне адекватна на фоне рисков совершения ВСУ дальнейших атак с воды и из-под воды с применением безэкипажных катеров и автономных необитаемых подводных аппаратов-камикадзе.
В случае повторения террористических атак потребуются значительные прямые расходы для устранения их последствий, не говоря уже о косвенных и имиджевых потерях, а главное – о возможных человеческих жертвах.
Практика применения УЗПМ может быть распространена и на другие военные и гражданские объекты, например, на базы Черноморского Военно-морского флота и газо-нефтедобывающие вышки, а также на аналогичные объекты России и её союзников за рубежом.