Керченский барьер защитит Крымский мост от украинских террористических атак с воды и из-под воды

«Это нормальная тактика – разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Именно поэтому мы будем использовать эту тактику...»

С земли, с воздуха, с воды и из-под воды



Специальные суда с уголковыми отражателями прикрывают Крымский мост от атак с воздуха



БЭК и АНПА – новые угрозы для кораблей и прибрежной инфраструктуры

Керченский барьер



Предполагаемый облик УЗПМ



Предполагаемый облик УЗПМ с опущенными с двух сторон защитными сетями

Экономика Керченского барьера



Цепочка УЗПМ должна закрыть все уязвимые точки Крымского моста, оставив лишь усиленно охраняющийся проход для судов, следующих в Азовское море и из него

Выводы