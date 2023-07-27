Как закончилось правление фашистов в Италии

Бенито Муссолини на коне
Акела промахнулся
Итальянская верхушка, армия и народ устали от неудачной войны. Они сражались с противником, к которому никогда раньше не испытывали вражды. Итальянский вождь втянул неподготовленную к этому страну в войну на истощение. Итальянская армия терпела поражение за поражением. Были потеряны колонии в Африке. Авантюра в Греции едва не провалилась, спасли немцы.
Власть на Балканах была зыбкой, славяне и греки оказывали сопротивление. В России полегла лучшая армия. Большая часть торгового флота была утоплена. Английская авиация систематически бомбила заводы итальянской тяжелой промышленности в треугольнике Генуя, Турин и Милан. Налёты враг осуществлял почти безнаказанно: итальянцы не смогли организовать сильную ПВО. Порты Южной Италии превращались в развалины, железнодорожная сеть разрушалась. Немцы не помогли Италии избежать разгрома в Африке и Сицилии.
Катастрофа итальянской армии в Северной Африке (Поражение стран «оси» в Северной Африке) и высадка союзной армии в Сицилии стали последними каплями и вызвали политический кризис в Италии. Мечты о новой Римской империи развеялись, как дым. Италия оказалась перед угрозой вторжения и полного поражения в войне.
Армия не желала воевать, итальянские солдаты предпочитали разбегаться по домам и сдаваться в плен. В обществе крепли антифашистские и левые настроения. Коммунисты, социалисты и демократы требовали отставки дуче, сепаратного мира с Англией и США, восстановления демократических прав и свобод. Поэтому итальянская элита решила, что от дуче пора избавляться. Против него была готова выступить как верхушка фашисткой партии, так и придворные и военные круги.
После высадки англо-американских войск в Сицилии (Как германский 14-й танковой корпус 38 дней сдерживал наступление двух союзных армий) дуче сразу обратился к фюреру с просьбой о срочной помощи. Но не получил её, все резервы рейха были связаны на Русском фронте.
Кроме того, Гитлер не верил, что дуче сам сможет поправить ситуацию в Италии. Предвидя, что режим Муссолини вскоре может рухнуть, фюрер приказал военным быть к этому готовым. 21 мая 1943 года глава верховного командования вермахта (ОКВ) фельдмаршал Вильгельм Кейтель подготовил примерный план по возможным действиям в Италии. Этот план предусматривал сразу несколько военных операций, включая вторжение в континентальную Италию и захват ключевых объектов (план «Аларих»). Также немцы были готовы к захвату Рима и нейтрализации итальянских войск во Франции и на Балканах.
Немцы готовят дивизии и формируют несколько новых соединений, чтобы перебросить их в Южную Европу, включая Италию. В начале июля 1943 года близ Мюнхена создан штаб будущей оккупационной группировки под началом Роммеля. Всё это делалось в строжайшем секрете от итальянских союзников.
Лидер фашистской Италии Бенито Муссолини на фоне статуи римского императора
«25 июля»
16 июля 1943 года Рузвельт и Черчилль в совместном послании призвали итальянцев в интересах сохранения их достоинства и благополучия использовать момент и решить, будут ли они умирать за Муссолини и Гитлера или же жить на благо Италии и цивилизации. Хотят ли они принести Италию в жертву ради Германии.
Этот призыв соответствовал настроениям как простых, так и знатных и обеспеченных итальянцев. На фоне развала итальянской армии в Сицилии среди правящей фашистской партии, генералитета и монархистов, которых всё устраивало, пока Муссолини успешно строил Итальянскую империю, созрели две группы заговорщиков.
Так, главой военных был бывший глава Генштаба Пьетро Бадольо. Он считал, что считал необходимым смещение не только дуче, но и короля, как скомпрометировавшего себя связью с фашизмом. Однако король Виктор Эммануил сам присоединился к заговорщикам и предложил Бадольо на пост главы правительства. Также заговорщики были тесно связаны с итальянским крупным капиталом, который много получил от режима дуче, а теперь желал сохранить реальную власть в стране.
24 июля 1943 года вопреки желанию Муссолини в Риме состоялось чрезвычайное заседание Большого фашистского совета. Накануне заговорщики подготовили проект резолюции. Одним из руководителей дворцового переворота был бывший министр иностранных дел, президент нижней палаты итальянского парламента (Палата фасций и корпораций) Дино Гранди. Открывая заседание, Бенито Муссолини сказал, что созвал Большой совет не для того, чтобы обсуждать положение в Италии, а для того, чтобы информировать о ходе военных действий. Дуче обвинил в поражении Генштаб, который, по его словам, был его главным виновником, итальянских солдат, зараженных духом пораженчества, и жителей Сицилии, которые встречают врагов как освободителей.
Гранди, обращаясь к Муссолини, заявил, что на нём лежит главная ответственность за поражение в войне. «Сорви с себя маршальские знаки различия, – заявил он, – и стань опять тем, чем ты был: главой правительства его величества короля». Обстановка в зале накалилась. Председатель особого фашистского трибунала Казанова кричал о предательстве. Командир корпуса чернорубашечников Гальбиати грозил вызвать своих солдат. Один Муссолини был равнодушен к наступившей буре. Он выслушивал все упрёки, которые сыпались на него со всех сторон.
Около 3 часов утра, после почти 10-часового заседания, дуче поставил резолюцию Гранди на голосование. По этой резолюции король становился главой вооруженных сил, также ему принадлежала высшая инициатива по принятию решений. Результат был известен заговорщикам заранее: 19 голосов за отстранение Муссолини против 7. Дуче был потрясён, он не ожидал, что такое возможно. Бенито сказал: «Вы вызвали кризис фашистского режима». На самом деле это была уже агония, а не кризис.
На следующий день, на аудиенции у короля Виктора-Эммануила III Муссолини подверг сомнению законность решения совета. Но король объявил ему об отставке и о назначении на пост главы правительства маршала Бадольо. При выходе из королевской виллы Савойя Муссолини был арестован. Дуче отправили на остров Понца, несколько недель спустя – на острова Ла-Маддалена и наконец на горнолыжный курорт на плато Кампо-Императоре в Гран-Сассо.
Маршал Пьетро Бадольо, лидер Италии после падения Бенито Муссолини
Выход Италии из войны
Новое правительство в этот же день объявило о падении фашизма. Фашистская партия никакого сопротивления не оказала. Население извещалось, что король принял верховное командование над вооруженными силами. Чернорубашечники были распущены, многие вошли в состав вооружённых сил.
Главной целью нового правительства был мир. Также итальянцы хотели избежать превращения страны в поле боя, или сократить боевые действия до минимума. Вооруженное выступление против германского союзника казалось невозможным. 38 итальянских дивизий были за пределами страны во Франции, на Корсике и на Балканах. На полуострове было лишь 18 наиболее слабых, плохо вооруженных дивизий, и некоторое число соединений береговой обороны, ещё хуже подготовленных и вооруженных.
Боевой дух армии был на нуле. Сосредоточение дивизий, расположенных тремя группами в долине По, в районе Рима и в Южной Италии, было очень сложной операцией из-за разрушений железнодорожной сети и потери большей части транспорта в Африке. Немцы без разрешения Рима перебросили в Северную Италию несколько дивизий. Итальянцы понимали, что сами не могут ни победить, ни даже остановить германцев.
Бадольо понимал, что Италия не может сразу перейти на сторону Англии и США, её захватят немцы. Он объявил, что война продолжается. Италия верна своему слову. Маршал ввёл военное положение и подавил массовые стихийные выступления антифашистов и коммунистов, которые требовали немедленного перемирия, полной ликвидации фашизма, наказания военных преступников, восстановления основных прав и свобод, включения в состав правительства представителей антифашистских партий. Правительству пришлось пойти на частичные уступки: фашистская партия была распущена, началось освобождение из тюрем политических преступников, восстанавливались профсоюзы.
Правительство Бадольо вело тайные переговоры с англо-американцами, предлагая заключить мир. Переговоры шли в Португалии и Сицилии, они затягивались. Итальянцы боялись без серьёзной поддержки англо-американских войск вступать в войну с немцами. Просили помощи и гарантий. Союзники готовили вторжение в Италию. Их требования были жесткими: предоставить Корсику, Сардинию и всю континентальную часть страны для баз союзников, передать им все боевые корабли и самолеты. Англо-американские силы должны были получить доступ во все порты и аэродромы.
Бомбардировки итальянских городов ужесточились. Мощные удары были нанесены по Турину, Милану, Генуе, Риму и другим городам. 13 августа итальянцы заявили о своей готовности к капитуляции и просили высадить в районе Рима 15 англо-американских дивизий.
Тем временем германское высшее военно-политическое руководство понимало, куда ветер дует, и готовило интервенцию в Италию. В августе в Северную Италию перебросили группу армий «Б» под командованием Роммеля. Также фюрер поручил разыскать и освободить Муссолини.
3 сентября англо-американские войска приступили к форсированию Мессинского пролива и высадились в Южной Италии. В этот же день в Сицилии представители итальянских властей и Объединенных наций подписали перемирие. 8 сентября Италия официально прекратила войну с союзниками.