Эксперты в США: участие в конфликте на Украине подвергшегося ранее обмену экс-морпеха Рида может осложнить дальнейшие обмены американских граждан

В США комментируют известия о том, что бывший морской пехотинец Тревор Рид получил ранение в боевых действиях в ходе украинского вооружённого конфликта. Как ранее стало известно, Рид подорвался на мине, после был направлен в один из украинских госпиталей, а далее от него поступил запрос в посольство США в Киеве и Госдепартамент об эвакуации в Штаты для проведения там лечения и восстановления.
Сразу же стоит напомнить, что Тревор Рид является американским гражданином, который в своё время был осуждён в России (по официальной версии – приехал навестить свою девушку, в Москве вступил в конфликт с некими женщинами, а после задержания ударил сотрудника полиции и попытался бежать из полицейского автомобиля), отбывал наказание в одной из колоний в Республике Мордовия. Был обменян в итоге на находившегося в тюрьме США российского лётчика Александра Ярошенко.
Теперь же, как выяснилось, после обмена Рид отправился на Украину «мстить русским». Однако процесс «мщения» оказался относительно недолгим.
На американском канале CNN со ссылкой на источник в чиновничьих кругах США высказались о том, что поступок экс-морпеха Рида может сказаться на возможностях по дальнейшему обмену американских граждан. В частности, речь идёт о таких лицах как Пол Уилан и Эван Гершкович.
Американские эксперты полагают, что теперь Россия может заблокировать переговорный процесс по обмену. При этом на ТК CNN прозвучал своеобразный опосредованный призыв к Москве «рассматривать поступок Тревора Рида как совершённый по его собственному желанию и вне диалога по обмену других американских граждан».