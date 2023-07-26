Эксперты в США: участие в конфликте на Украине подвергшегося ранее обмену экс-морпеха Рида может осложнить дальнейшие обмены американских граждан

В США комментируют известия о том, что бывший морской пехотинец Тревор Рид получил ранение в боевых действиях в ходе украинского вооружённого конфликта. Как ранее стало известно, Рид подорвался на мине, после был направлен в один из украинских госпиталей, а далее от него поступил запрос в посольство США в Киеве и Госдепартамент об эвакуации в Штаты для проведения там лечения и восстановления.Сразу же стоит напомнить, что Тревор Рид является американским гражданином, который в своё время был осуждён в России (по официальной версии – приехал навестить свою девушку, в Москве вступил в конфликт с некими женщинами, а после задержания ударил сотрудника полиции и попытался бежать из полицейского автомобиля), отбывал наказание в одной из колоний в Республике Мордовия. Был обменян в итоге на находившегося в тюрьме США российского лётчика Александра Ярошенко.Теперь же, как выяснилось, после обмена Рид отправился на Украину «мстить русским». Однако процесс «мщения» оказался относительно недолгим.На американском канале CNN со ссылкой на источник в чиновничьих кругах США высказались о том, что поступок экс-морпеха Рида может сказаться на возможностях по дальнейшему обмену американских граждан. В частности, речь идёт о таких лицах как Пол Уилан и Эван Гершкович.Американские эксперты полагают, что теперь Россия может заблокировать переговорный процесс по обмену. При этом на ТК CNN прозвучал своеобразный опосредованный призыв к Москве «рассматривать поступок Тревора Рида как совершённый по его собственному желанию и вне диалога по обмену других американских граждан».