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Эксперты в США: участие в конфликте на Украине подвергшегося ранее обмену экс-морпеха Рида может осложнить дальнейшие обмены американских граждан

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Эксперты в США: участие в конфликте на Украине подвергшегося ранее обмену экс-морпеха Рида может осложнить дальнейшие обмены американских граждан

В США комментируют известия о том, что бывший морской пехотинец Тревор Рид получил ранение в боевых действиях в ходе украинского вооружённого конфликта. Как ранее стало известно, Рид подорвался на мине, после был направлен в один из украинских госпиталей, а далее от него поступил запрос в посольство США в Киеве и Госдепартамент об эвакуации в Штаты для проведения там лечения и восстановления.


Сразу же стоит напомнить, что Тревор Рид является американским гражданином, который в своё время был осуждён в России (по официальной версии – приехал навестить свою девушку, в Москве вступил в конфликт с некими женщинами, а после задержания ударил сотрудника полиции и попытался бежать из полицейского автомобиля), отбывал наказание в одной из колоний в Республике Мордовия. Был обменян в итоге на находившегося в тюрьме США российского лётчика Александра Ярошенко.

Теперь же, как выяснилось, после обмена Рид отправился на Украину «мстить русским». Однако процесс «мщения» оказался относительно недолгим.

На американском канале CNN со ссылкой на источник в чиновничьих кругах США высказались о том, что поступок экс-морпеха Рида может сказаться на возможностях по дальнейшему обмену американских граждан. В частности, речь идёт о таких лицах как Пол Уилан и Эван Гершкович.

Американские эксперты полагают, что теперь Россия может заблокировать переговорный процесс по обмену. При этом на ТК CNN прозвучал своеобразный опосредованный призыв к Москве «рассматривать поступок Тревора Рида как совершённый по его собственному желанию и вне диалога по обмену других американских граждан».
Использованы фотографии:
кадр GMA
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:16
    +5
    Да ладно вам, меняли и будут менять. Тем более американе вон не особо напрягаются насчет законности при задержании россиян.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 07:14
      0
      американе вон не особо напрягаются насчет законности при задержании россиян.

      Вот это главное. Сотни четыре наловят по всему миру и предложат обмен. Отказываться будем?
  2. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 06:17
    +6
    Долбаклюи есть в любой стране, этот американски долбаклюй, по идее на обмен повлиять не должно.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:18
    +8
    Жалко, что просто ранен. Было бы гораздо лучше, если бы убили эту мрaзь.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:24
      +11
      Дилетант hi, это как посмотреть, если ногу оторвало, то с протезом уже не жизнь, чтобы там не говорили, многое можно переосмыслить, как там якобы Капонне говаривал-"Пуля многое меняет в голове даже если попадает в пятую точку". А тут ВОЗМОЖНО ногу потерял.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 06:27
        +6
        Надеюсь детородный орган оторвало дабы не плодился lol
        1. Eugen 62
          Eugen 62 Сегодня, 07:13
          +2
          Enceladus (Алексей)
          Сегодня, 06:27



          "Надеюсь детородный орган оторвало дабы не плодился "

          Это америкосу только плюс. Не надо будет дорогую операцию по смене пола проводить. А трансгендерам там почёт и уважение.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 06:58
        +6
        Домстился, " народный мститель". Теперь, деревянный протез,папугая на плечо и шарманку- пусть ходит по киеву и поет " ще не вмерла украина".
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 07:09
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Домстился, " народный мститель".

          Интересно, а за что мстил-то? Задержали законно. Законно осудили. Мож в тюрьме "обижали"?
        2. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 07:12
          +4
          Цитата: Андрей Николаевич
          Теперь, деревянный протез,папугая на плечо и шарманку

          Для полноты образа еще и серьгу в ухо. Был морской пехотинец - стал сухопутный моряк.
      3. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:26
      +2
      Если он подорвался на мине,как пишут.То явно оторвало что то лишнее,ногу там,руку..Жаль ,не голову
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:25
    +3
    Интересно,он у себя в сше полечится и снова,теперь уже с кастылями или на протезах приедет вна ук'-роину и дальше "мстить"? fool fool Жаль что на фугас не наступил это янки fool
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:52
      +1
      Бережливый hi, да запросто, журналюгой или каким доставщиком амуниции сойдёт, да и в целях пропаганды очень даже сойдёт.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    +4
    теперь Россия может заблокировать переговорный процесс по обмену
    Ну это вряд ли. К сожалению в тюрьмах Сша имеются наши люди, которые попали туда не по своей глупости, а в связи с объявленной спецслужбами Сша охотой за гражданами России по всему миру. Жалко, что не пришибло этого морпеха, которому судьба, не понятно почему, улыбнулась второй раз.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:44
    +4
    Рид отправился на Украину «мстить русским»

    мстя она такая... может и обратка прилететь......
  7. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 07:09
    0
    Мордашка у него какая-то глуповатая... Пусть и в третий раз поедет, до Мордовии не доедет, грохнут на месте обнаружения.
  8. мазута
    мазута Сегодня, 07:27
    +1
    Что скажешь...Меняемся дальше.Там еще певун британский,любитель исполнять российский гимн где то шастает по полям и степям.Хочется надеяться что найдет свою мину,желательно на "челленджере"верхом.
  9. aakvit
    aakvit Сегодня, 07:46
    0
    Да просто не брать их в плен, кончать на месте! angry Приехал на сафари - познакомься с тигром поближе!
  10. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:19
    0
    Вдумайтесь придурка дебошира обменяли на лётчика, уважение нашей дипломатии, переговорщики молодцы.