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В ночное время ВС РФ нанесли удары по пытавшемуся перегруппироваться и ввести в бой резервы противнику в Харьковской области

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В ночное время ВС РФ нанесли удары по пытавшемуся перегруппироваться и ввести в бой резервы противнику в Харьковской области

Российские войска в ночь на среду, 26 июля, продолжили нанесение ударов по противнику, включая тыловые районы.


Известно о том, что серия ударов была нанесена по резервам ВСУ на территории Харьковской области. Там украинское командование предпринимало попытку перегруппировки войск с целью перебросить дополнительные вооружённые формирования к рекам Оскол и Жеребец в связи с тем, что ВС РФ накануне значительно продвинулись к западу от Сватово, войдя в итоге в Изюмский район восточнее Оскольского водохранилища.

По местам размещения украинских резервов были нанесены удары с применением беспилотников типа «Герань».

Серия взрывов в результате применения «Гераней» прогремела на территории Сумской области, где были поражены командные пункты территориальной обороны, личный состав и техника, находившиеся на полигонах, где осуществляется подготовка к последующему введению подразделений ВСУ и диверсионных групп ГУР в бой.

Известно о нанесении в вечернее и ночное время многочисленных ударов по объектам противника в оккупированной им Константиновке (ДНР). Поражены ангары с военной техникой, склады материально-технического обеспечения, пункты размещения личного состава.

Накануне в западных СМИ и на Украине с тревогой обсуждали готовящееся строительство в России заводов по масштабному производству ударно-разведывательных дронов. Тревога противника состоит в том, что после ввода в строй таких мощностей число ударов со стороны ВС РФ может кратно возрасти, что способно перегрузить любую систему ПВО.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +10
    По местам размещения украинских резервов были нанесены удары с применением беспилотников типа «Герань»
    Прекрасно когда резервы несут потери еще не добравшись до ЛБС. Удары систематические и это придает оптимизма.
    в западных СМИ и на Украине с тревогой обсуждали готовящееся строительство в России заводов по масштабному производству ударно-разведывательных дронов
    Сначала считали наши ракеты и дроны успокаивая себя тем, что скоро они закончатся, а теперь испытывают тревогу. А затем тревога постепенно перерастет в панику и чем быстрее это произойдет, тем лучше.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:55
    +3
    Удары наносятся каждый день и ночь, ВСУ теряет каждый день по 500-600рыл (если верить сводкам) всё чаще мелькает информация о сдаче в плен украинцев и их низких морально-волевых, а фронт не сыплется.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:39
      -2
      Ну,фронт может посыпаться только после мощных комбинированных ударов.Всеми средствами.А сводки от реалий наверняка имеют расхождение.Впрочем,это старо,как мир-занижай свои потери,завышай свои успехи.И наоборот по отношению к противнику
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:20
    +4
    В ночное время ВС РФ нанесли удары по пытавшемуся перегруппироваться и ввести в бой резервы противнику в Харьковской области
    . Так то и беспокоящий огонь имеет смысл, когда помимо этого враг несёт ощутиые потери всего и разного, вариант, однозначно, нужный.