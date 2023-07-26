В ночное время ВС РФ нанесли удары по пытавшемуся перегруппироваться и ввести в бой резервы противнику в Харьковской области

Российские войска в ночь на среду, 26 июля, продолжили нанесение ударов по противнику, включая тыловые районы.
Известно о том, что серия ударов была нанесена по резервам ВСУ на территории Харьковской области. Там украинское командование предпринимало попытку перегруппировки войск с целью перебросить дополнительные вооружённые формирования к рекам Оскол и Жеребец в связи с тем, что ВС РФ накануне значительно продвинулись к западу от Сватово, войдя в итоге в Изюмский район восточнее Оскольского водохранилища.
По местам размещения украинских резервов были нанесены удары с применением беспилотников типа «Герань».
Серия взрывов в результате применения «Гераней» прогремела на территории Сумской области, где были поражены командные пункты территориальной обороны, личный состав и техника, находившиеся на полигонах, где осуществляется подготовка к последующему введению подразделений ВСУ и диверсионных групп ГУР в бой.
Известно о нанесении в вечернее и ночное время многочисленных ударов по объектам противника в оккупированной им Константиновке (ДНР). Поражены ангары с военной техникой, склады материально-технического обеспечения, пункты размещения личного состава.
Накануне в западных СМИ и на Украине с тревогой обсуждали готовящееся строительство в России заводов по масштабному производству ударно-разведывательных дронов. Тревога противника состоит в том, что после ввода в строй таких мощностей число ударов со стороны ВС РФ может кратно возрасти, что способно перегрузить любую систему ПВО.