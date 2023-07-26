Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США утверждает, что пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 в кабину боевого самолёта

13
Пресса США утверждает, что пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 в кабину боевого самолёта

Американское издание Politico выходит с публикацией, в которой утверждается, что окончательные договорённости западных стран с Киевом по вопросу обучения и подготовки украинских лётчиков управлению истребителями F-16 до сих пор не достигнуты.


Издание, ссылаясь на неназванных официальных лиц, пишет, что проблема возникает как с конкретными местами обучения, так и с переходом от тренажёров непосредственно к полётами на боевых самолётах.

Из статьи Politico:

Несмотря на то, что Дания и Нидерланды находятся в авангарде «истребительной коалиции» из числа 11 стран, пока и они не дали обязательств по предоставлению своих F-16 для учебной программы.

Ранее несколько групп украинских лётчиков были отправлены на Запад для получения навыков пилотирования F-16. Несколько человек находятся на базе в городе Тусон (Аризона, США). Именно эту базу и рассматривают как основную для подготовки украинских лётчиков, однако, если верить Politico, окончательно это ещё не согласовано.

Как пишет газета, «пока это предложение должного развития не получило». А не получило по той причине, что США хотели бы обучать украинцев на F-16, которые в Тусон перебросят датчане и голландцы. За свою технику, видимо, опасаются.

В свою очередь европейцы хотят, чтобы в Данию и Нидерланды прибыли американские инструкторы, однако опять же возникают проблемы с тем, чьи именно самолёты использовать.

В своём материале Politico ссылается на американских чиновников, сообщающих, что споры по этому поводу продолжаются, «однако США остаются в тесном взаимодействии со своими европейскими партнёрами по НАТО».

Если, опять же, верить американской прессе, то пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 непосредственно на боевой самолёт.

Ранее министр обороны Украины Резников заявлял, что украинским лётчикам хватит не 6, а 4 месяца для обучения, «так как украинцы умеют учиться». По его же словам, первые пилотируемые украинскими лётчиками истребители F-16 появятся в небе Украины в начале 2024 года».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:04
    +1
    Ну пообещать пообещали а с исполнением не шатко не валко, на данном этапе Вашингтон не хочет форсировать, и видать есть у них свой резончик.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:05
    +3
    Партнеры Киева наверно переживают что свидомые льотчики в первом же учебном полёте разложат в дрова на ВПП их литаки? laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:15
      +2
      Nexcom hi, конечно переживают, эти (цензура) денежки считать умеют, а с учетом что в Украину вгрохали безмерно и ВОЗВРАТА не предвидется то тут и один самолет в цене, плюс история с башней Леопарда не забылась, плюс имидживые потери сначала амеры нахваливали летчиков Украины во все трубы, а тут конфуз может выйти, так что ПОКА пусть виртуально летают.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:23
        +2
        Вот-вот, Ропот 55 hi
        Я именно потому такой пост и написал, помня историю танкистов-захистников и снесённой башни у Лео на тренировках. А учитывая что их ЛС с опытом уже ощутимо прорежен - остались только совсем малоопытные.
        1. Александр 3
          Александр 3 Сегодня, 07:50
          +2
          Чем дольше украинский летак сидит в кабине тренажёра ,тем дольше побудет в этом мире,ане у бандеры на полежанках.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:11
    +1
    ой... да договорятся и согласуют... вопрос времени.... просто глаза нам замыливают......
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:17
    +1
    Пресса США утверждает, что пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 в кабину боевого самолёта

    Верю...верю американской прессе на слово...она никогда не врет. smile
  5. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:19
    0
    Ситуация очень серьезная. Особенно учитывая их принятия решения о начале поставок каких либо вооружений . А они буквально на следующий день уже там. Так и тут будет. Объявят о начале когда пилоты двигатели прогревать уже будут. Тут весь вопрос где они базироваться собираются На территории Украины или нет. Или может часть там . Часть за границей. Взлетели из .... Приземлились в.....И как наше командование будет реагировать на их полеты. Хотя Лавров озвучил как. Но озвучивали и вообще про любые поставки раньше. Правда вот теперь уже ф 16 обсуждаем.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    +1
    Если, опять же, верить американской прессе...
    Ключевое здесь "американская пресса", которая частенько используется Пентагоном и спецслужбами для дезинформации. Хотелось бы верить в то, что с обучением украинских летчиков и спором американцев с европейцами дела обстоят именно так, как пишет Politico.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:39
    0
    В кабину F-16,с тренажеров, украинские летчики пересели давно,но их это не спасёт,будут сбивать,учитывая,что уровень таких "талантливых" летчиков - как у лейтенантов выпускников училищ,то есть никакой. Плюс - прибавить полное отсутствие подготовленного инженерно-технического состава,плюс - отсутствует аэродромная сеть,тыловое обеспечение.
    Американцы всё это понимают,поэтому и тянут время,не хотят подставлять F-16 под убой.
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:47
    0
    интересно..укрофашисты будут на них рисовать фашистские кресты..как Люфтваффе?)
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:01
    0
    Если и дальше мы будем так любезничать, как и сейчас. То вопрос подготовки пилотов, а так же передача самолетов украине, станет лишь вопросом времени
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:43
    0
    А мы так и будем верить сомнительным сообщениям из вражеских стран от вражеских СМИ? Типа, "белый человек" никогда не лжёт?