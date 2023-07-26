Пресса США утверждает, что пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 в кабину боевого самолёта

Несмотря на то, что Дания и Нидерланды находятся в авангарде «истребительной коалиции» из числа 11 стран, пока и они не дали обязательств по предоставлению своих F-16 для учебной программы.

Американское издание Politico выходит с публикацией, в которой утверждается, что окончательные договорённости западных стран с Киевом по вопросу обучения и подготовки украинских лётчиков управлению истребителями F-16 до сих пор не достигнуты.Издание, ссылаясь на неназванных официальных лиц, пишет, что проблема возникает как с конкретными местами обучения, так и с переходом от тренажёров непосредственно к полётами на боевых самолётах.Из статьи Politico:Ранее несколько групп украинских лётчиков были отправлены на Запад для получения навыков пилотирования F-16. Несколько человек находятся на базе в городе Тусон (Аризона, США). Именно эту базу и рассматривают как основную для подготовки украинских лётчиков, однако, если верить Politico, окончательно это ещё не согласовано.Как пишет газета, «пока это предложение должного развития не получило». А не получило по той причине, что США хотели бы обучать украинцев на F-16, которые в Тусон перебросят датчане и голландцы. За свою технику, видимо, опасаются.В свою очередь европейцы хотят, чтобы в Данию и Нидерланды прибыли американские инструкторы, однако опять же возникают проблемы с тем, чьи именно самолёты использовать.В своём материале Politico ссылается на американских чиновников, сообщающих, что споры по этому поводу продолжаются, «однако США остаются в тесном взаимодействии со своими европейскими партнёрами по НАТО».Если, опять же, верить американской прессе, то пока ни один украинский лётчик не пересел с тренажёра F-16 непосредственно на боевой самолёт.Ранее министр обороны Украины Резников заявлял, что украинским лётчикам хватит не 6, а 4 месяца для обучения, «так как украинцы умеют учиться». По его же словам, первые пилотируемые украинскими лётчиками истребители F-16 появятся в небе Украины в начале 2024 года».