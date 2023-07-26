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Полковник ВС Австрии: Многих подготовленных в странах НАТО украинских военных уже нет

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Полковник ВС Австрии: Многих подготовленных в странах НАТО украинских военных уже нет

В западных странах продолжают анализировать ситуацию, которая складывается по ходу украинского контрнаступления. Если ранее в странах Запада пытались делать заявления о том, что основная фаза контрнаступления ВСУ ещё впереди, то теперь в среде военных экспертов такие слова звучат всё реже. Особенно озадачила представителей стран Запада ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях, где накануне российские войска смогли за сутки продвинуться на расстояние около 6 км, пробив значительную брешь в украинской обороне южнее села Райгородка на границе ЛНР и Харьковщины.


Ситуацию комментирует в эфире канала N-TV полковник армии Австрии Маркус Райснер. Он напомнил, что и ранее высказывал скепсис относительно возможностей ВСУ «выйти на границы 1991 года», а теперь этот скепсис всё более усиливается.

По словам австрийского офицера, ВСУ несут большие потери «из-за неопытности командиров». По его словам, потеряно уже значительное число подготовленных в странах НАТО украинских военных, а потому командованию ВСУ всё больше приходится полагаться на новые волны мобилизации и неопытных резервистов.

Райснер:

Многих прошедших подготовку в странах НАТО украинских военнослужащих уже нет.

Австрийский полковник сообщает, что ранее говорил с одним из украинских военнослужащих:

Он сказал мне, что командование его взводом доверили 47-летнему резервисту. При отсутствии опыта тот отправил бойцов наступать через минные поля. Итог – вернулась лишь половина личного состава.

Райснер говорит о том, что такими способами преодолеть российские линии обороны при наличии у ВС РФ господства в воздухе, развитых систем РЭБ, ракет и беспилотников крайне сложно, а то и просто невозможно.
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16 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:41
    +4
    Да этот австрияк прямо капитан очевидность. Там мясорубка на фронте уже полтора года. Такие мастера советы раздавать . Да австрияки уже бы драпали аж пятки в опу влипали. Попади их армия в те условия.Специалисты млин чужими руками воевать negative
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:01
      +3
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да этот австрияк прямо капитан очевидность. Там мясорубка на фронте уже полтора года. Такие мастера советы раздавать

      Так раз уже и в США стали "сомневающиеся голоса" раздаваться, можно и себе вякнуть.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:42
    +4
    потеряно уже значительное число подготовленных в странах НАТО украинских военных

    расписался в собственной несостоятельности.... фиговые учителя- подготовщики.....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:02
      +2
      Цитата: Mouse
      потеряно уже значительное число подготовленных в странах НАТО украинских военных

      расписался в собственной несостоятельности.... фиговые учителя- подготовщики.....

      Воюй Россия с Австрией, то супер-пупер инструкторы были-бы из Украины.

      Приветствую hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:06
        +1
        Геннадий, наше Вам! hi
        Цитата: Теренин
        Воюй Россия с Австрией

        да нафиг не здалась...... пусть не лезут и живы будут.....
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:45
    +3
    Насильно загнанные в армию бандеры резервисты, не хотят попасть к бандере.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:05
      +3
      Цитата: Александр 3
      Насильно загнанные в армию бандеры резервисты, не хотят попасть к бандере.

      А, что делать, request путёвка им выдана именно к бандере.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:11
        +2
        Все надо делать вовремя... несколько раньше, скакать не надо было, потом, надо было бежать, а теперь, просто сдаваться... всему свое время.
      2. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:25
        +1
        путёвка им выдана именно к бандере.

        причем бесплатная..... wink.................................................................
  4. Русь
    Русь Сегодня, 07:54
    +4
    какие учителя..... такие и...... yes ...................................................................
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:07
      +2
      Цитата: Русь
      какие учителя..... такие и...... yes ...................................................................

      Хлопцы это понимают и едут туда на "учёбу" с целью затеряться там при очерном увольнении в город. yes
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:59
    +4
    Интересно а эти эксперты ВСЕ причины перечислили? Или стоит ждать новые версии?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:10
    +2
    Райснер говорит о том, что такими способами преодолеть российские линии обороны при наличии у ВС РФ господства в воздухе, развитых систем РЭБ, ракет и беспилотников крайне сложно, а то и просто невозможно.
    . Они что, до сих пор считают, что что то там СЛОЖНО???
    Не могут, не хотят мириться с тем, что кукуевщина, это по сути своей НЕ ВОЗМОЖНО!!!
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:25
    +1
    Какая глубокая мысль... А ведь прежде чем писать мог вспомнить, что вся Россия это кладбище пришедших туда с мечом. Ладно; не знал истории России, но про Великую войну то слышал, да там и учебник истории открывать не надо, достаточно дойти до любого мемориального кладбища: Какие дураки...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 08:42
    0
    "Подготовленные нато всушники-это сила,а вот отцы-командиры-дрянь",очередная попытка найти(и нашли) крайнего....ну,не могут же натовцы плохому научить!....и техника у наты самая лучшая...и "дело было не в бобине- дятел сидел в кабине..."
  9. АА17
    АА17 Сегодня, 08:45
    0
    ...потеряно уже значительное число подготовленных в странах НАТО украинских военных...


    Хотелось бы узнать, какими успехами в военных операциях, войска НАТО могут
    похвастаться.
    Чему они могут научить?
    Провести курс "молодого бойца"?