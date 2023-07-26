Полковник ВС Австрии: Многих подготовленных в странах НАТО украинских военных уже нет

В западных странах продолжают анализировать ситуацию, которая складывается по ходу украинского контрнаступления. Если ранее в странах Запада пытались делать заявления о том, что основная фаза контрнаступления ВСУ ещё впереди, то теперь в среде военных экспертов такие слова звучат всё реже. Особенно озадачила представителей стран Запада ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях, где накануне российские войска смогли за сутки продвинуться на расстояние около 6 км, пробив значительную брешь в украинской обороне южнее села Райгородка на границе ЛНР и Харьковщины.
Ситуацию комментирует в эфире канала N-TV полковник армии Австрии Маркус Райснер. Он напомнил, что и ранее высказывал скепсис относительно возможностей ВСУ «выйти на границы 1991 года», а теперь этот скепсис всё более усиливается.
По словам австрийского офицера, ВСУ несут большие потери «из-за неопытности командиров». По его словам, потеряно уже значительное число подготовленных в странах НАТО украинских военных, а потому командованию ВСУ всё больше приходится полагаться на новые волны мобилизации и неопытных резервистов.
Райснер:
Многих прошедших подготовку в странах НАТО украинских военнослужащих уже нет.
Австрийский полковник сообщает, что ранее говорил с одним из украинских военнослужащих:
Он сказал мне, что командование его взводом доверили 47-летнему резервисту. При отсутствии опыта тот отправил бойцов наступать через минные поля. Итог – вернулась лишь половина личного состава.
Райснер говорит о том, что такими способами преодолеть российские линии обороны при наличии у ВС РФ господства в воздухе, развитых систем РЭБ, ракет и беспилотников крайне сложно, а то и просто невозможно.