Полковник ВС Австрии: Многих подготовленных в странах НАТО украинских военных уже нет

Многих прошедших подготовку в странах НАТО украинских военнослужащих уже нет.

Он сказал мне, что командование его взводом доверили 47-летнему резервисту. При отсутствии опыта тот отправил бойцов наступать через минные поля. Итог – вернулась лишь половина личного состава.