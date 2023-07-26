Вы поняли? Согласно плану Сороса, Соединённые Штаты и союзники по альянсу НАТО должны поставлять оружие , а жители Восточной Европы — к примеру украинцы — обязаны обеспечить пушечное мясо

События, которые сегодня происходят на Украине, являются следствием реализации давней стратегии, которую провозглашал политик и бизнесмен Джордж Сорос. Об этом пишет бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри в статье для издания The American Spectator.Американский обозреватель отмечает, что с 1946 года, после победы СССР в Великой Отечественной войне, США реализовывали стратегию «сдерживания» Москвы. Казалось бы, после распада Советского Союза в 1991 году в такой стратегии больше не было необходимости, но как раз в это время на политической арене появился Джордж Сорос.Тридцать лет назад, в 1993 году, была опубликована статья предпринимателя под названием «На пути к новому мировому порядку: будущее НАТО», в которой Сорос рассуждал о новой военной стратегии Запада, которая очень напоминает сценарий украинского конфликта. Бизнесмен и политик предлагал продолжить сдерживание уже постсоветской России, но для этого не обязательно задействовать исключительно американский потенциал.По мнению политика и бизнесмена, следует использовать сочетание «живой силы» из стран Восточной Европы с военно-техническими возможностями США и НАТО. Это дало бы хороший результат, как утверждал Сорос, но при этом свело бы к минимуму риски значительных потерь среди населения США и стран Западной Европы.- пишет автор статьи в американском издании.Он продолжает, что расширение НАТО стало воплощением в жизнь данной стратегии. В конце 1990-х годов начался процесс присоединения к Североатлантическому альянсу стран Восточной Европы. Началось все с Польши, Чехии и Венгрии, и процесс расширения НАТО не завершился до сих пор. В итоге реализация плана Сороса и привела к вооруженному конфликту на Украине, который еще и сопровождается риском масштабирования боевых действий и перерастания их в более глобальный конфликт.