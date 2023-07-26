Военное обозрение
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Американский обозреватель назвал украинский конфликт результатом воплощения в жизнь давних планов Сороса

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Американский обозреватель назвал украинский конфликт результатом воплощения в жизнь давних планов Сороса

События, которые сегодня происходят на Украине, являются следствием реализации давней стратегии, которую провозглашал политик и бизнесмен Джордж Сорос. Об этом пишет бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри в статье для издания The American Spectator.


Американский обозреватель отмечает, что с 1946 года, после победы СССР в Великой Отечественной войне, США реализовывали стратегию «сдерживания» Москвы. Казалось бы, после распада Советского Союза в 1991 году в такой стратегии больше не было необходимости, но как раз в это время на политической арене появился Джордж Сорос.

Тридцать лет назад, в 1993 году, была опубликована статья предпринимателя под названием «На пути к новому мировому порядку: будущее НАТО», в которой Сорос рассуждал о новой военной стратегии Запада, которая очень напоминает сценарий украинского конфликта. Бизнесмен и политик предлагал продолжить сдерживание уже постсоветской России, но для этого не обязательно задействовать исключительно американский потенциал.

По мнению политика и бизнесмена, следует использовать сочетание «живой силы» из стран Восточной Европы с военно-техническими возможностями США и НАТО. Это дало бы хороший результат, как утверждал Сорос, но при этом свело бы к минимуму риски значительных потерь среди населения США и стран Западной Европы.

Вы поняли? Согласно плану Сороса, Соединённые Штаты и союзники по альянсу НАТО должны поставлять оружие, а жители Восточной Европы — к примеру украинцы — обязаны обеспечить пушечное мясо

- пишет автор статьи в американском издании.

Он продолжает, что расширение НАТО стало воплощением в жизнь данной стратегии. В конце 1990-х годов начался процесс присоединения к Североатлантическому альянсу стран Восточной Европы. Началось все с Польши, Чехии и Венгрии, и процесс расширения НАТО не завершился до сих пор. В итоге реализация плана Сороса и привела к вооруженному конфликту на Украине, который еще и сопровождается риском масштабирования боевых действий и перерастания их в более глобальный конфликт.
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    +7
    Они никогда и не скрывали планы по разделу России ни 90-тые, ни в 00-вые, ни тем более сейчас, вся эта мишура о том что они боролись не с народом СССР - России "красивая" сказка. Почему развалив коммунистическую Россию, якобы из-за коммунизма, США не трогают КОММУНИСТИЧЕСКИЙ Китай, Кубу,??? Будь у нас хоть какой строй и форма провления мы им как кость в горле.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:36
      0
      По сути, Третья Мировая Война уже идет полным ходом. ПМВ и ВМВ начались с серии локальных и региональных конфликтов, которые затем переросли в общемировой конфликт. Перед СВО были Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и т.д. Если сравнивать этапы со ВМВ, то сейчас мы находимся в стадии Гражданской войны в Испании. 50 стран поставляют вооружения и наемников фашистской Украине. Ещё больше стран держат кулаки за Россию, чтобы мы в очередной раз победили МИРОВОЕ ЗЛО и установили справедливый мир на планете, предотвратили армагеддон человечества.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 08:43
        0
        События, которые сегодня происходят на Украине..... провозглашал политик и бизнесмен Джордж Сорос.

        Эта жаба еще дышит земным воздухом.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:14
    +4
    Американский обозреватель назвал украинский конфликт результатом воплощения в жизнь давних планов Сороса
    . Да ладно... дедуля, конечно, ещё тот гад, но он лишь часть, системы, одна из шестеренок большой, сложной машины, которая стремится уничтожить все, что ей мешает...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:17
      +2
      rocket757 hi, э-ээээ нет, данный организм не шестеренка, он столько фикалий нашей стране сделал, да и миру перепало что назвать его шестеренкой не получиться.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:27
        +4
        Большой гад, не скрывающий свое лицо, свои намерения.... но, это не отменяет того, что с большой системой, может бороться система, организация, клубок гадов ничуть не меньше! То, что об других говорят меньше, не значит... да ничего не значит, там гадов, разного масштаба много и они обьеденены общими целями. soldier
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:17
      +2
      Цитата: rocket757
      одна из шестеренок большой, сложной машины, которая стремится уничтожить все, что ей мешает..

      а тут Россия на пути.... с которой ни хрена сделать не могут......(хрен- это растение! winked )
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:20
        +3
        Mouse, я бы не был столь категоричен, смогут или нет зависит от народа нашей страны и власти. Мы только вначале этой кровавой партии.
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 08:31
          +3
          а я верю в наш народ и нашу страну..... да есть так сказать элементы некоторые, но костяк страны создают не они..... yes
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:31
        +2
        К сожалению, процесс распада Великой Страны, прошёл на встречной движении изнутри и снаружи!
        Осталась только самая большая, стойкая часть... основа основ сохранилась, в новом виде, в новом качестве и предстоит долгий путь восстановления былого величия и мощи!!! soldier
    3. ник7
      ник7 Сегодня, 08:30
      +2
      дедуля, конечно, ещё тот гад

      Интересно почему в РФ нет олигархов которые бы своё влияние использовали для нанесения ущерба вражьим государствами?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:37
        0
        Такое должно вырасти, вызреть, обрости связями, единомышленники... т. е. все это не быстро, хотя бывают молодые, да ранние, которые умеют всяких дел наворотить, олянутся не успееш.
        В общем, нашим нуворишам, далеко до настоящих акул капитализма, которые и в политику лезут мощно, эффективно.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:15
    +3
    Так вот одно не понятно. Наши прекрасно зная эти коварные планы, каким образом эту спецоперацию спланировали . Что целиком все идет по плану этого кащея.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:35
      0
      Если по логике. В условиях капитализма, правящий класс пытался и пытается договориться. Возможно, готовы и дальше предоставлять доступ к ресурсам страны в обмен на сохранение статус-кво. Поэтому перевооружение и модернизация армии, экономики, шли не на первом месте.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 08:19
    +3
    Ну когда же этот гaд наконец сдoxнeт? Ему в aдy еще с прошлого века прогулы ставят.
  5. kostyan77708
    kostyan77708 Сегодня, 08:20
    +2
    когда сдохнут уже эти упыри, весь мир выдохнул бы
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:23
      +1
      kostyan77708 hi, не надейтесь, за это время они успели выпестовать своих приемников, да таких что ЭТИ ещё не самые плохими покажутся, с этим у них всё очень хорошо и продумано.
  6. ник7
    ник7 Сегодня, 08:26
    0
    Зачем это нам писать? Пишите это тому кому было не досуг ознакомится с доктринами запада и тезисами Сороса тому кого парнёры обманывали 8 лет.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:28
    -1
    Полу-дурок этот обозреватель.
    Один человек навязать свою волю миллионам не может....

    Отношения русских меж собой веками таковы, что они сводятся, начинаются и заканчиваются выяснением вопроса :"Кто главный?... Кто кого здеся будет давить и кто будет дышать, как ему скажут? ..."
    И кроме официального начальника всегда должен быть ещё и не формальный, потому что у русских нормального начальства по определению быть не может

    И в итоге все и всегда запутывается так, что происходит большой бенц на любом уровне. В работе, в службе, в личной жизни.

    Очень хот-ца надеяться, что нынешний бенц будет последним. Потому, что нормальным людям терпеть всю эту многовековую галиматью уже не вмоготу.

    P. S. Как сказал поэт :"Счастлив кто посетил сей мир в его минуты роковые...".
    еклмн... Какое счастье!
  8. usr01
    usr01 Сегодня, 08:28
    0
    Сороса??? А не Бисмарка часом?
    "Россию победить можно только тогда, когда русские и украинцы поверят, что это два разных народа, и будут убивать(воевать?) друг друга.." (с)
    (я по памяти, возможны неточности...)
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:30
    +1
    Вобщем то вполне разумные и рациональные выводы сделал в свете конца союза сср.
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:30
    0
    - Американский обозреватель назвал...
    - австрийский полковник оценил...
    - бывший советник признался...
    - польский генерал....

    «О, это читал я, — он сказал, — а это был голос молвы,
    А это я думал, что думал другой про графа из Москвы».
    Столпились стаи добрых душ, совсем как голубки,
    И загремел ключами Петр от гнева и тоски.
    «Ты читал, ты слыхал, ты думал, — он рек, — но толку в сказе нет!
    Во имя плоти, что ты имел, о делах твоих дай ответ!»
    И Томлинсон взглянул вперед, потом взглянул назад —
    Был сзади мрак, а впереди — створки небесных врат.
    «Я так ощущал, я так заключил, а это слышал потом,
    А так писали, что кто-то писал о грубом норвежце одном».

    «Ты читал, заключал, ощущал — добро! Но в райской тишине,
    Среди высоких, ясных звезд, не место болтовне.
    О, не тому, кто у друзей взял речи напрокат
    И в долг у ближних все дела, от бога ждать наград."
    Уважаемые редакторы, может вам старика Киплинга почитать, и тогда подобных "новостей" у нас поубавится. Ведь трепотней занимаетесь...