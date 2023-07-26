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В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – тракторный плуг, задействованный для перевозки военнослужащих

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В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – тракторный плуг, задействованный для перевозки военнослужащих

В условиях контрнаступления ВСУ столкнулись с колоссальной нехваткой транспортных средств, причем речь идет не только о бронированной технике, но и об автомобилях. В итоге украинским военным приходится «выкручиваться» из этой ситуации по-разному. Проще всего конфисковать автомобили у гражданских, но в некоторых случаях и такой возможности нет.


В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – использование тракторного плуга для перевозки боевиков. Что интересно, кадр был заснят с украинского же беспилотного летательного аппарата. Мы видим, как едет трактор, а на плуге размещено едва ли не целое отделение украинского формирования.

Интересно, что на плуге едут боевики одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр». Эта бригада считается если не элитной, то одним из наиболее хорошо подготовленных и мотивированных украинских формирований. Правда, ухудшение качества и личного состава, и материально-технического обеспечения затронуло и эту бригаду.





Напомним, что ранее украинский политик Алексей Арестович (внесен в России в список экстремистов и террористов) заявлял о том, что ВСУ испытывают серьезную нехватку целого ряда совершенно обычного оборудования – не самолетов и систем противовоздушной обороны, а тех же грузовых и легковых автомобилей. Эти кадры лишь подтверждают слова бывшего советника офиса президента Украины, который теперь все чаще выступает с критикой действий киевского режима и командования украинских вооруженных сил.

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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:23
    +6
    Ну при перевозке ЛС на плуге могли бы одновременно и разминированием заняться....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:27
      0
      Nexcom, здесь хитрое-жульство со стороны ВСУ, что увидят наши, трактор с сельхоз техникой, пехота лежит, из-за растительности на поле их очень плохо видно, так что использовали как способ подкрасться поближе к нашим линиям обороны, потому и дрон снимал, результаты надо зафиксировать было.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну при перевозке ЛС на плуге могли бы одновременно и разминированием заняться....

      Разминирование с плугом, будет более результативным, одним махом, были и нет нациков.
  2. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 08:25
    +3
    На безрыбье и сам раком встанешь. Так что теперь уничтожение сельхозтехники не кажется таким странным.
  3. Седов
    Седов Сегодня, 08:26
    +1
    Х@хлы на плуги пересаживаются, Британия свои противотанковые подразделения - на велосипеды.. Война двадцать первого века)
  4. УВБ
    УВБ Сегодня, 08:28
    +2
    Зачем наговаривать на ВСУ? Это не плуг а сеялка! Плуг в разработке.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:32
      0
      УВБ hi, если без юмора и сарказма и если моя память не спит с другим, это похоже на культиватор, следующий этап обработки почвы после вспахивания.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:33
    0
    Украина ничего не производит и полностью ориентирована на технику и оружие поставляемое с США и анклава их союзников. Отсюда и плуг...
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:33
    0
    У громадян посевная. Озвучка выше всяких похвал!
  7. sso-250659
    sso-250659 Сегодня, 08:35
    +1
    Это не плуг, скорее всего колесное шасси от сеялки, приспособленное под перевозку груза.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:35
    +1
    Но, а если отбросить вполне оправданный стеб- не важно каким образом будет доставлен личный состав, хоть в цистернах . Главное-подразделение должнл быть доставлено туда, куда планировалось. И не пешим строем. И, без потерь. Импровизация. Во время Великой Отечественной, не было зазорно использовать любую возможность для доставки бойцов и предметов снабжения. Олени, верблюды, трамваи, плоты, собаки... Список можно продолжить.