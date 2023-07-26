В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – тракторный плуг, задействованный для перевозки военнослужащих

В условиях контрнаступления ВСУ столкнулись с колоссальной нехваткой транспортных средств, причем речь идет не только о бронированной технике, но и об автомобилях. В итоге украинским военным приходится «выкручиваться» из этой ситуации по-разному. Проще всего конфисковать автомобили у гражданских, но в некоторых случаях и такой возможности нет.В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – использование тракторного плуга для перевозки боевиков. Что интересно, кадр был заснят с украинского же беспилотного летательного аппарата. Мы видим, как едет трактор, а на плуге размещено едва ли не целое отделение украинского формирования.Интересно, что на плуге едут боевики одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр». Эта бригада считается если не элитной, то одним из наиболее хорошо подготовленных и мотивированных украинских формирований. Правда, ухудшение качества и личного состава, и материально-технического обеспечения затронуло и эту бригаду.Напомним, что ранее украинский политик Алексей Арестович (внесен в России в список экстремистов и террористов) заявлял о том, что ВСУ испытывают серьезную нехватку целого ряда совершенно обычного оборудования – не самолетов и систем противовоздушной обороны, а тех же грузовых и легковых автомобилей. Эти кадры лишь подтверждают слова бывшего советника офиса президента Украины, который теперь все чаще выступает с критикой действий киевского режима и командования украинских вооруженных сил.