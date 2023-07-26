В парламенте Великобритании призвали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В Великобритании задумались о признании террористической организацией частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как сообщает агентство Reuters, такое предложение прозвучало в Палате общин британского парламента. За ужесточение санкций в отношении ЧВК «Вагнер» выступил rомитет по иностранным делам.Помимо самой ЧВК «Вагнер», британские парламентарии призывают ввести ограничения и в отношении организаций, так или иначе связанных с этой военной компанией. По словам главы комитета по иностранным делам Палаты общин Алиши Кернс, уже на протяжении десяти лет британское правительство не имеет «согласованной стратегии по борьбе» с ЧВК «Вагнер». При этом Кернс отметила, что если раньше «Вагнер» действовал только в Африке, то теперь он действует и в Европе.В британском МИД заявили, что санкции против Евгения Пригожина и нескольких ключевых командиров ЧВК «Вагнер» были введены ещё в 2020 году, а сама компания была внесена в британский черный список после начала СВО в марте 2022 года. Против некоторых её представителей действовали ограничения на передвижение по территории Великобритании и были заморожены их активы.Напомним, что ещё в мае газета The Times сообщала о том, что британское правительство готовит юридическое обоснование для включения в ближайшее время ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Если это произойдёт, то принадлежность к этой организации станет уголовным преступлением в Великобритании.