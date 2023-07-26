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В парламенте Великобритании призвали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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В парламенте Великобритании призвали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

В Великобритании задумались о признании террористической организацией частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как сообщает агентство Reuters, такое предложение прозвучало в Палате общин британского парламента. За ужесточение санкций в отношении ЧВК «Вагнер» выступил rомитет по иностранным делам.


Помимо самой ЧВК «Вагнер», британские парламентарии призывают ввести ограничения и в отношении организаций, так или иначе связанных с этой военной компанией. По словам главы комитета по иностранным делам Палаты общин Алиши Кернс, уже на протяжении десяти лет британское правительство не имеет «согласованной стратегии по борьбе» с ЧВК «Вагнер». При этом Кернс отметила, что если раньше «Вагнер» действовал только в Африке, то теперь он действует и в Европе.

В британском МИД заявили, что санкции против Евгения Пригожина и нескольких ключевых командиров ЧВК «Вагнер» были введены ещё в 2020 году, а сама компания была внесена в британский черный список после начала СВО в марте 2022 года. Против некоторых её представителей действовали ограничения на передвижение по территории Великобритании и были заморожены их активы.

Напомним, что ещё в мае газета The Times сообщала о том, что британское правительство готовит юридическое обоснование для включения в ближайшее время ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Если это произойдёт, то принадлежность к этой организации станет уголовным преступлением в Великобритании.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Вагнер
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:40
    +1
    В парламенте Великобритании призвали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
    . Пусть не главные, вторые по счету, бандиты планеты, опять что то там вякают... фиг на них, пускай своим прихлебателям указывают.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:45
      +1
      принадлежность к этой организации станет уголовным преступлением в Великобритании.
      Вагнеровцы хотели прогуляться до Киеву...А их приглашают до Лондону ! wink
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:42
    -1
    Строго говоря, здесь нечем крыть... Даже и без всяких военных кампаний одного только 24 июня вполне достаточно...
  3. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 08:42
    0
    БаЙдарка , тоже как и бен ладен, номер 1в мире, на сегодня самый кровавый американский террорист
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:44
    0
    Да признавайтп аем угодно.Для нас они-защитники Родины.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:45
    0
    А, разве еще не признали? Очень странно! А, как же выводы британских ученых?
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:47
    0
    А давайте признаем Великобританию - террористической организацией! yes