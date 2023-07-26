Генерал бундесвера: Наш принцип - при обнаружении минного заграждения, обойти его, но обойти многокилометровые минные заграждения русских невозможно

Вы только посмотрите на карту: там соотношение сил примерно один к одному. И оборона, которую готовили девять месяцев с сильными наземными укреплениями, и минные заграждения, которые готовили полгода. Такова реальность.

Это как-то объясняет некоторую осторожность украинцев, которые стараются найти подход. Но это сложно.

Наш принцип таков: наткнуться на минное заграждение, избежать его, обойти. Но с учетом масштабов минных заграждений русских, которые были установлены там за девять месяцев, этому принципу вообще никак невозможно следовать.

Поэтому Германия отреагировала в короткие сроки и за последние несколько недель поставила еще 14 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, чтобы обеспечить невозможность обнаружения, по крайней мере, при прямом наблюдении.

Считаете ли Вы снятие с должностей некоторых генералов в России проблеском надежды для Запада?

Я считаю, что на данный момент это попытка выдать желаемое за действительное.

Немецкие военные предпринимают попытки проанализировать ход украинского контрнаступления. В целом, анализ украинской операции – сегодня общезападный тренд. И связан он в том числе с тем, как же Западу в дальнейшем оказывать военную помощь Украине – в том плане, имеет ли это вообще какой-то практический смысл или нет.К рассуждениям переходят и крупные натовские военачальники, среди которых бригадный генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, начальник штаба планирования операций ВС Германии. От генерала в Германии пытаются добиться ответа на вопрос о том, почему колоссальные объёмы военных поставок Украине не приносят результата.По его словам, в своём контрнаступлении украинская армия столкнулась с крупными минными полями, «что тяжело и крайне драматично для украинских солдат». Заявление весьма интересное. Надо полагать, что в бундесвере изначально считали, что украинская армия должна пешим маршем и без каких-либо препятствий пройти через российскую оборону…Генерал вооружённых сил ФРГ в интервью немецким журналистам:По словам немецкого бригадного генерала, для наступления необходимо создать локальный и временно ограниченный перевел сил.Фройдинг, координирующий военные поставки Украине, критикует организацию наступления ВСУ:Фройдинг указывает на следующее:По заявлению Фройдинга, многокилометровые минные заграждения просто нельзя обойти.Бригадный генерал бундесвера:У Фройдинга немецкие репортёры поинтересовались, считает ли он российскую армию ослабленной мятежом ЧВК «Вагнер». Немецкий генерал заявил, что такого мнения он не придерживается, отмечая, что «у России есть большое число хорошо подготовленных и экипированных военнослужащих».Вопрос немецких журналистов:Бригадный генерал бундесвера: