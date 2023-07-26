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Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию на Украине в восьмой раз

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Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию на Украине в восьмой раз

Военное положение и режим мобилизации будут продлены на Украине до 15 ноября 2023 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.


По утверждению депутата, украинский парламент соберется в ближайшее время для того, чтобы проголосовать за данную инициативу. Ранее военное положение и мобилизация на Украине действовали до 18 августа 2023 года, но очевидно, что за три недели ситуация не изменится, поэтому есть необходимость в их продлении.

Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию в стране уже в восьмой раз. Но чтобы это произошло, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит продлить два указа, которые затем будут утверждены Верховной Радой.

В настоящее время на Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Сотрудники территориальных центров комплектования, как в стране называют военкоматы, отлавливают граждан мужского пола на улицах, в общественном транспорте, врываются в дома. Принудительно мобилизованных гражданских лиц, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия опыта военной службы, бросают на передовую практически сразу после призыва. Об этом российским военным неоднократно рассказывали попавшие в плен украинские боевики.

Ухудшается качество личного состава украинских формирований, снижается мотивация боевиков, но киевский режим в попытках сохранить свою власть и потоки западной финансовой и военной помощи, продолжает свою бессмысленную «утилизационную» стратегию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Vadim Chuprina
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:05
    +1
    Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию на Украине в восьмой раз
    . Не, не успокоятся зелебобики, пока из страны пустыню не сделают.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:29
      +5
      А почему бы не откинжалить Верховную Раду, когда депутаты Укрорейха соберутся продлевать могилизацию?
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 09:37
        0
        Нельзя по партнёрам и коллегам стрелять, вы что, лучше славян утилизации подвергнуть.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:10
    +2
    Не тот пошёл Железняк,правельный всю раду уже бы под конвоем на фронт отвел бы ... am
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:22
      +1
      Цитата: Бережливый
      Не тот пошёл Железняк

      "Караул устал" ! И повел Раду на Одессу, а вышел к Херсону !
  3. Комментарий был удален.
  4. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 09:31
    0
    И кто любит писать, что с уничтожением Зеленского ничего не изменится.
    Убейте его сейчас и указы не будут продлены, значит по формальным обстоятельствам народ сможет послать тех, кто к ним придёт.
    А там и мобилизованные с фронта подтянутся.
    1. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 09:45
      0
      Ещё труп не остынет,а замена будет сидеть указы подписать.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:50
      +1
      Цитата: Сергей_Белый
      Убейте его сейчас и указы не будут продлены, значит по формальным обстоятельствам народ сможет послать тех, кто к ним придёт.

      Вы просто наивный, Зеленский это уже система, если Зеленский уйдет система останется, а система находится во власти англосаксов.
      А народ на Украине давно никто не слушает, там народ только используют, как контрацептив.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:42
    +1
    Об этом российским военным неоднократно рассказывали попавшие в плен украинские боевики.

    Это больше похоже не фейк, попавшие в плен украинцы, всегда такое говорят - "нас схватили на улице, сразу автомат в руки и в окопы, а я был поваром не хотел воевать и мне нравятся русские, Зелю геть !" Но сдаются в плен, когда закончился б/к, или на него направили дуло автомата.
    В плену у них сразу появляются мозг, чтобы остаться живым, забывая про нацистские идеалы. Если их выпустить из плена, то через неделю они опять сядут в окопы добровольно.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:42
      0
      Ну допустим не так уж и добровольно,
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:50
    0
    Вести на войну необученных солдат- значит просто выкинуть их. Сунь Цзы.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:53
    0
    Без выпиливания верхушки салорейха эту войну сложно будет остановить.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: убей фашиста
      Без выпиливания верхушки салорейха эту войну сложно будет остановить.

      Уйдут одни, американцы поставят других таких же. Воевать Украина будет до тех пор, сколько скажут в Вашингтоне, или когда Россия победит. Третьего не дано.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 10:20
        +1
        Цитата: tihonmarine

        Уйдут одни, американцы поставят других таких же. Воевать Украина будет до тех пор, сколько скажут в Вашингтоне, или когда Россия победит. Третьего не дано.
        А что изменится, когда Россия победит? Там народ какой-то другой появится? Они там все бандеровцы! И все зло в их уродливой мойве!
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:50
    0
    Из месяца в месяц одно и то же. У них там, судя по всему, день сурка.