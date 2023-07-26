Военное положение и режим мобилизации будут продлены на Украине до 15 ноября 2023 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
По утверждению депутата, украинский парламент соберется в ближайшее время для того, чтобы проголосовать за данную инициативу. Ранее военное положение и мобилизация на Украине действовали до 18 августа 2023 года, но очевидно, что за три недели ситуация не изменится, поэтому есть необходимость в их продлении.
Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию в стране уже в восьмой раз. Но чтобы это произошло, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит продлить два указа, которые затем будут утверждены Верховной Радой.
В настоящее время на Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Сотрудники территориальных центров комплектования, как в стране называют военкоматы, отлавливают граждан мужского пола на улицах, в общественном транспорте, врываются в дома. Принудительно мобилизованных гражданских лиц, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия опыта военной службы, бросают на передовую практически сразу после призыва. Об этом российским военным неоднократно рассказывали попавшие в плен украинские боевики.
Ухудшается качество личного состава украинских формирований, снижается мотивация боевиков, но киевский режим в попытках сохранить свою власть и потоки западной финансовой и военной помощи, продолжает свою бессмысленную «утилизационную» стратегию.