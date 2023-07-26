Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию на Украине в восьмой раз

Военное положение и режим мобилизации будут продлены на Украине до 15 ноября 2023 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.По утверждению депутата, украинский парламент соберется в ближайшее время для того, чтобы проголосовать за данную инициативу. Ранее военное положение и мобилизация на Украине действовали до 18 августа 2023 года, но очевидно, что за три недели ситуация не изменится, поэтому есть необходимость в их продлении.Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию в стране уже в восьмой раз. Но чтобы это произошло, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит продлить два указа, которые затем будут утверждены Верховной Радой.В настоящее время на Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Сотрудники территориальных центров комплектования, как в стране называют военкоматы, отлавливают граждан мужского пола на улицах, в общественном транспорте, врываются в дома. Принудительно мобилизованных гражданских лиц, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия опыта военной службы, бросают на передовую практически сразу после призыва. Об этом российским военным неоднократно рассказывали попавшие в плен украинские боевики.Ухудшается качество личного состава украинских формирований, снижается мотивация боевиков, но киевский режим в попытках сохранить свою власть и потоки западной финансовой и военной помощи, продолжает свою бессмысленную «утилизационную» стратегию.