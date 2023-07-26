Подразделения первой танковой армии уничтожили взвод ВСУ на Купянском направлении

Уже более полутора месяцев украинские военные идут в так называемое контрнаступление, однако каких-либо существенных подвижек по всей линии фронта не заметно. Попытки ВСУ занять российские позиции на том или ином направлении наталкиваются на жесточайший отпор, сопровождающийся большими потерями для ВСУ.
Очередной сильный урон украинским войскам был нанесён на Купянском направлении в районе населённых пунктов Стельмаховка, Песчаный, Кисловка и Крахмальное.
Как заявил в интервью РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, ВСУ потеряли на Купянском направлении почти взвод солдат и несколько бронеавтомобилей «Хаммер». По словам Зыбинского, это произошло в полосе обороны российской первой танковой армии, танки и гаубицы которой и нанесли удары по противнику.
Согласно данным пресс-центра группировки «Запад», в районе села Стельмаховка российские силы нанесли удар по позициям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У посёлка Песчаный была уничтожена французская САУ «Цезарь» в ходе контрбатарейной борьбы. Были также ликвидированы миномётный расчёт у Кисловки и пункт питания ВСУ близ села Крахмальное.