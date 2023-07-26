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Подразделения первой танковой армии уничтожили взвод ВСУ на Купянском направлении

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Подразделения первой танковой армии уничтожили взвод ВСУ на Купянском направлении

Уже более полутора месяцев украинские военные идут в так называемое контрнаступление, однако каких-либо существенных подвижек по всей линии фронта не заметно. Попытки ВСУ занять российские позиции на том или ином направлении наталкиваются на жесточайший отпор, сопровождающийся большими потерями для ВСУ.


Очередной сильный урон украинским войскам был нанесён на Купянском направлении в районе населённых пунктов Стельмаховка, Песчаный, Кисловка и Крахмальное.

Как заявил в интервью РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, ВСУ потеряли на Купянском направлении почти взвод солдат и несколько бронеавтомобилей «Хаммер». По словам Зыбинского, это произошло в полосе обороны российской первой танковой армии, танки и гаубицы которой и нанесли удары по противнику.

Согласно данным пресс-центра группировки «Запад», в районе села Стельмаховка российские силы нанесли удар по позициям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У посёлка Песчаный была уничтожена французская САУ «Цезарь» в ходе контрбатарейной борьбы. Были также ликвидированы миномётный расчёт у Кисловки и пункт питания ВСУ близ села Крахмальное.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:49
    +1
    Подразделения танковой армии, уничтожили "целый" взвод врага. Не маловат масштаб для танковой армии? Но это вопрос к редактору статьи.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:12
      +1
      Тут же не написано "танковая армия уничтожила взвод". Подразделения!
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:11
        0
        Читайте внимательнее коментарии и Вы, сударь, многое поймете.
        Может быть.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 11:33
          +1
          Цитата: Вольноопределяющийся Марек
          Читайте внимательнее коментарии и Вы, сударь, многое поймете.

          Я тоже прочитал внимательно. Нигде не нашел, что вся танковая армия уничтожила взвод укровермахта.
          А "подразделения" - это может быть, к примеру, пара танков, которые выдвинулись при поддержке пары гаубиц для уничтожения наступающих шаровар... Это тоже будут подразделения "первой танковой армии" :))
        2. мусоргский
          мусоргский Сегодня, 12:03
          +1
          Пишите внимательно. а уж ежели сморозили, то не стоит отбиваться!
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:05
    +3
    У дедов, танковые армии освобождали целые страны, а при капиталистах, вот такие новости.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:23
    0
    Ну, 1-ая Танковая врезала!
    Взвод вражеской пехоты рассеялся и убежал.
    И танки пошли на прорыв... Не пошли? Ничего страшного, сказано ведь: "курочка по зернышку...".
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Ну, 1-ая Танковая врезала!
      Взвод вражеской пехоты рассеялся и убежал.
      И танки пошли на прорыв... Не пошли? Ничего страшного, сказано ведь: "курочка по зернышку...".

      А что, где-то написано, что вся целая танковая армия врезала по этому взводу?
      Открою вам секрет. "Подразделения танковой армии" не то же самое, что "танковая армия". Это вообще может быть один танк. Вы-то сами как одиночный танк классифицируете? Сам себе начальник индивидуально-боевого подчинения? Одиночных волков у нас в армии нет. И когда из лесополосы выдвигается на захват вражеского опорного пункта даже один-единственный БМП с десантниками - он все равно является "подразделением" какой-то структуры ВДВ. Например, 83-й бригады. И когда он уничтожает этот опорный пункт, то это не означает, что вся целая 83-я гвардейская бригада ВДВ по кому-то врезала... Это "подразделения" 83-й бригады уничтожили опорный пункт врага. Вот и всё.