На Украине органами военной прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту хищения вооружений, в том числе переданных ВСУ странами Запада. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР), подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Факты хищения вооружений имели место на Краснолиманском направлении. В воинских частях ВСУ исчезли оружие и боеприпасы. Но это было обнаружено правоохранительными органами, после чего началось расследование уголовных дел.
По информации Марочко, которую приводит РИА Новости, факты хищения обнаружились просто. На Краснолиманское направление командованием ВСУ были направлены мобилизованные военнослужащие. Однако, когда они прибыли в расположение воинских частей, то обнаружилось, что для них нет оружия и боеприпасов. По документам это оружие должно было находиться на складах.
Естественно, что о произошедшем стало известно контролирующим органам. Можно предположить, что это – далеко не первый и не последний случай хищения оружия и боеприпасов в воинских частях ВСУ, в том числе расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения.
Ранее западная пресса также сообщала о том, что часть вооружений, поставляемых странами НАТО Украине, расхищается и исчезает. Затем похищенное со складов ВСУ вооружение всплывает на «черном рынке» по всему миру, включая развивающиеся страны. Риск хищения вооружений является одним из поводов критики военной помощи США Украине для тех американских политиков, которые находятся в оппозиции действующему президенту Джо Байдену и его курсу.