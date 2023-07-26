Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект о выходе России из МВФ и МБРР

Вступив в МВФ, страна утратила суверенитет и превратилась в колонию. Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России «санкций», которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации. Соответственно, России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ

Фракция КПРФ в Госдуме РФ внесла на голосование законопроект, в котором предлагается односторонний выход России из Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, являющейся кредитной организацией в группе Всемирного банка. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Государственной Думы России.Во все эти финансово-кредитные организации РФ вступила в 1992 году, когда после распада СССР наша страна начала активно перестраивать экономику на рыночные рельсы и взяла курс на сближение с Западом. Своей законодательной инициативой депутаты-коммунисты предлагают признать утратившим силу соответствующее постановление Верховного совета Российской Федерации от 22 мая 1992 года, согласно которому Россия и стала членом данных структур, созданных на Западе и в основном подконтрольных Вашингтону.В пояснительной записке авторы законопроекта подчеркивают, что МВФ и остальные международные финансовые организации, вопреки декларируемым целям и задачам, по воле США и их сателлитов фактически поддерживают санкционную политику Запада в отношении России, особенно усилившуюся после начала специальной военной операции. Вопреки заявлениям Москвы о нелегитимности рестрикций, противоречащих принципам свободной рыночной экономики, Международный валютный фонд не осудил данные ограничения.— сказано в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, разъясняют челны фракции КПРФ в ГД, квота России в МВФ, от которой зависит степень влияния на принятие решений этой организацией, составляет всего 2,59 процента, в то время как доля квоты США — 16,5 процентов. Совокупная квота стран, относящихся к так называемой западной коалиции и проводящих антироссийскую дискриминационную политику, превышает пятьдесят процентов. При этом, фактически не имея права голоса, Россия вынуждена делать взносы в капитал МВФ. По данным СМИ, ежегодный взнос России в МВФ составляет около 11,7 млн долларов, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.Между тем, в правительстве РФ придерживаются по этому вопросу иной позиции. В частности, в феврале этого года замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что членство России в МВФ все еще является важной имиджевой составляющей для нашей страны и открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе». Дипломат также высказался против идеи выхода РФ из Всемирной торговой организации (ВТО). По его мнению, такой шаг приведет к искусственной самоизоляции национальной экономики.