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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект о выходе России из МВФ и МБРР

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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект о выходе России из МВФ и МБРР

Фракция КПРФ в Госдуме РФ внесла на голосование законопроект, в котором предлагается односторонний выход России из Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, являющейся кредитной организацией в группе Всемирного банка. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Государственной Думы России.


Во все эти финансово-кредитные организации РФ вступила в 1992 году, когда после распада СССР наша страна начала активно перестраивать экономику на рыночные рельсы и взяла курс на сближение с Западом. Своей законодательной инициативой депутаты-коммунисты предлагают признать утратившим силу соответствующее постановление Верховного совета Российской Федерации от 22 мая 1992 года, согласно которому Россия и стала членом данных структур, созданных на Западе и в основном подконтрольных Вашингтону.

В пояснительной записке авторы законопроекта подчеркивают, что МВФ и остальные международные финансовые организации, вопреки декларируемым целям и задачам, по воле США и их сателлитов фактически поддерживают санкционную политику Запада в отношении России, особенно усилившуюся после начала специальной военной операции. Вопреки заявлениям Москвы о нелегитимности рестрикций, противоречащих принципам свободной рыночной экономики, Международный валютный фонд не осудил данные ограничения.

Вступив в МВФ, страна утратила суверенитет и превратилась в колонию. Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России «санкций», которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации. Соответственно, России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ

— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, разъясняют челны фракции КПРФ в ГД, квота России в МВФ, от которой зависит степень влияния на принятие решений этой организацией, составляет всего 2,59 процента, в то время как доля квоты США — 16,5 процентов. Совокупная квота стран, относящихся к так называемой западной коалиции и проводящих антироссийскую дискриминационную политику, превышает пятьдесят процентов. При этом, фактически не имея права голоса, Россия вынуждена делать взносы в капитал МВФ. По данным СМИ, ежегодный взнос России в МВФ составляет около 11,7 млн долларов, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем, в правительстве РФ придерживаются по этому вопросу иной позиции. В частности, в феврале этого года замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что членство России в МВФ все еще является важной имиджевой составляющей для нашей страны и открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе». Дипломат также высказался против идеи выхода РФ из Всемирной торговой организации (ВТО). По его мнению, такой шаг приведет к искусственной самоизоляции национальной экономики.
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37 комментариев
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  1. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 10:02
    +19
    Вот пусть этот дипломат Панкин и платит взнос из своих. На второй год идея участия в этих шарагах как-то сама и рассосется.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:08
      +1
      Давно пора выходить из всех международных организаций включая ООН!Бежать надо было ещё тогда когда нас на резервы кинули!
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 10:18
        +6
        ООН создана при нашем непосредственном участии, почему это мы должны убегать?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 10:49
          +2
          Цитата: invisible_man
          ООН создана при нашем непосредственном участии, почему это мы должны убегать?

          Чтобы США могли через собез ООН принудить весь мир к торговой блокаде РФ. Для чего ещё?
          1. Мини Мокик
            Мини Мокик Сегодня, 10:53
            +2
            Надо остаться, но платить взносы рублями.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:05
    -5
    А закон о службе депутатов слабо предложить,
    пусть ротацией
    к примеру, Картополов служит Гурулев его подменяет

    а выход из Мвф , да, важен

    люди спать не могут, думают почему до сих пор из Мвф не вышли
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 10:28
      +1
      КПРФ кстати полным составом поддерживает все людоедские последние законы, посмотрите, если интресно, vote.duma.gov.ru, так что, просто пиарятся перед выборами.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:27
        +1
        Цитата: K._2
        КПРФ кстати полным составом поддерживает все людоедские последние законы, посмотрите, если интресно, vote.duma.gov.ru, так что, просто пиарятся перед выборами.

        Посмотрел..... И что дальше?
        Вы конкретно о чем?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:05
    +16
    Как же глубоко укоренилось в нас это рабство - "Имиджевая составляющая и доступ к передовой финансовой экспертизе". Тьфу, блин, рука тянется к пистолету.

    Когда мы перестали верить в свои силы и начали пресмыкаться перед этими? И что должно произойти, чтобы снова решились жить на свои и своим умом, если даже война не отрезвляет этих
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 10:08
      -3
      Так где война? У нас СВО. А это совсем иное дело.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:06
    +10
    По его мнению, такой шаг приведет к искусственной самоизоляции национальной экономики.


    Ну так-то нас уже давно изолировали и 11,7 млн. долларов сумма не лишняя
  5. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:07
    +11
    Выборы скоро. Сейчас пойдут инициативы и законопроекты, по своей сути мало что меняющие. Кардинально менять вектор деградации клановый олигархат не позволит.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: Кетцалькоатль
      Выборы скоро. Сейчас пойдут инициативы и законопроекты, по своей сути мало что меняющие. Кардинально менять вектор деградации клановый олигархат не позволит.

      Клвновый олигархат пришёл к власти при полной поддержке Ельцина русским народом. Голосования коллективов по ПриватиЗАции не забыли?
  6. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 10:08
    +13
    Наши либералы (а по факту, пятая колонна), заблокируют выход России из Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития.
    И уж тем более, из ВТО. Причем легко - наш ВВП как был либералом до мозга костей, так им и остался, не смотря на все его заявления о "крахе либеральной идеи".
  7. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 10:12
    +11
    Давно пора выйти из всех организаций, где правит мировая глобальная элита. Панкин говорит о какой-то имиджевой составляющей. В свете всех последних событий это просто чушь собачья.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 11:30
      0
      А она после того, как русский народ раздолбал свой СССР - - повсюду правит...
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:12
    +6
    Вот ещё бы последовало широкое освещение результатов голосования по законопроекту в ГД по фракциям и персоналиям, - совсем бы было хорошо.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 10:29
      +1
      Всё в открытом доступе, vote.duma.gov.ru
  9. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 10:14
    -9
    Из ВТО выходить строго нельзя! Из за этого членства у них практически не осталось "законных"рычагов давления на нашу страну и многие смотрят-нарушат они соглашение или нет и пока штатам видимо не выгодно его нарушать
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:19
    -6
    Пока Россия состоит в разных международных организациях это даёт ей дополнительные козыри. Сразу, отовсюду выходить не стоит, вспомните как пол года назад Россия просто приостановила свое участие в ДСНВ и каким это стало холодным душем для наших "партнёров". Так что в этом случаи, хвост надо рубить по очень маленькому кусочку.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:50
      +5
      Цитата: Южноукраинец
      Пока Россия состоит в разных международных организациях это даёт ей дополнительные козыри. Сразу, отовсюду выходить не стоит, вспомните как пол года назад Россия просто приостановила свое участие в ДСНВ и каким это стало холодным душем для наших "партнёров". Так что в этом случаи, хвост надо рубить по очень маленькому кусочку.

      Настолько холодным душем, что освежились и решили ещё поднять градус в СВО? wassat
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 11:24
        0
        Цитата: BlackMokona
        Настолько холодным душем, что освежились и решили ещё поднять градус в СВО?

        А Вы думали они сразу сдадутся? У них на кону поставленно, практически, их существование.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:22
    +11
    По его мнению, такой шаг приведет к искусственной самоизоляции национальной экономики.

    Какая нафиг самоизоляция? Нас изолировали от всех тех стран, на которые ориентировались в 90х. Единственное объяснение такой слепоты дипломата - личная заинтересованность. Это ведь целая толпа людей, которые получают зарплаты, и не малые, на работе и обслуживании этих организаций.
    Я не имею собственного мнения по взаимодействию с этими организациями, но когда люди начинают аргументацию по взаимодействию с западными организациями как боязнь самоизоляции, и это на фоне внешней изоляции и санкций, всегда возникает вопрос о его психическом здоровье или профессиональном соответствии.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:25
    -3
    11,7лимонов надо повесть на наших " олигархов"от партии КПРФ и сразу вопрос будет решён. wassat
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:26
      0
      Вы ещё и любитель жареных фактов?! А вот вам информация к размышлению:
      Депутатами с самыми высокими доходами, как и год назад, стали Григорий Аникеев (2,7 млрд руб.), Леонид Симановский (1,5 млрд руб.) и Николай Борцов (808 млн руб.). Вячеслав Володин заработал за год 84 млн руб.

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/16/04/2021/6079ac349a79475ed111d663
      Депутаты из одной фракции...Сами догадайтесь - из какой...Это не КПРФ, не СРЗП, не ЛДПР и не Новые люди...
      Так вот, суммарный доход этой четвёрки единороссов за 2021 год в перерасчёте на доллары составил:
      69 125 800,27 $
  13. Zhan
    Zhan Сегодня, 10:26
    +9
    МИД РФ Александр Панкин заявил, что членство России в МВФ все еще является важной имиджевой составляющей для нашей страны и открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе».


    О какой финансовой экспертизе речь идёт ? Это случайно не о той, когда Немцов ездил в Америку для доклада о финансовом и экономическом положении в России ? Или Чубайс в свою бытность, который заказывал экспертизу и экономический анализ в США для развития Роснано ?

    Дипломат также высказался против идеи выхода РФ из Всемирной торговой организации (ВТО). По его мнению, такой шаг приведет к искусственной самоизоляции национальной экономики.


    О какой самоизоляции идёт речь ? Нас и так уже настолько изолировали извне, что весь импорт получаем через страны средней Азии. Не одно соглашение в рамках ВТО выполнено не было, даже при зерновой сделке. Новый шёлковый путь из Китая в Европу захлебнулся, ввиду экономической блокады России и Белоруссии. Ну блин вот тут собака порылась, Бреттенвудские соглашения, надо тогда уж разрывать..Ну тогда придётся торговать только в валюте стран БРИКС. Всё, доллар силу хождения потеряет в России.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:37
      +1
      Zhang.Вы владеете полной информацией о движении судов под "удобными" флагами?Что так уверенно говорите об экспорте ,импорте из Азии.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 11:01
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Zhang.Вы владеете полной информацией о движении судов под "удобными" флагами?Что так уверенно говорите об экспорте ,импорте из Азии.

        hi
        К сожалению нет. Может быть у меня тогда сложилась окончательная картинка.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:55
          0
          Zhan.2/3 торгового флота России ходит под " удобными" флагами.Запад, хитрожопый эти суда практически не трогает!За одним таким судном смотрю,друг скинул название.А немцы вообще наглые,выпускают в свои порты суда под российским флагом.АнькаЛенка об этом наверно не знает.
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:26
    +4
    Это надо было сделать ещё вчера, ну хоть зашевелились
  15. ettore
    ettore Сегодня, 10:34
    +7
    замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что членство России в МВФ все еще является важной имиджевой составляющей для нашей страны и открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе»

    Ради понтов готовы страну угробить. И, что это за "передовая международная экспертиза" такая и чем отличается от остальных, опять понтами?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:59
      +6
      ну во-первых они марионетки этих самых западных структур, а во-вторых берегут свои теплые места в "двусторонних комиссиях", "комитетах по взаимодействию" и прочих "синекурах"
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:03
    -1
    Цитата: Игорь Борисов_2
    По его мнению, такой шаг приведет к искусственной самоизоляции национальной экономики.


    Ну так-то нас уже давно изолировали и 11,7 млн. долларов сумма не лишняя



    согласен
    только тут такое дело

    Спонсорское соглашение Газпром будет рассчитано на 5 лет. Согласно контракту, «Бешикташ» получит 60 млн евро за права на название стадиона в течение первых трех лет. Условия на оставшиеся два года будут обговорены дополнительно.


    и есть ньюанс
    мфв это шлейф из 90х

    а вот газпром национальное достояние башляет переменчивым туркам с прошлого года

    как тут быть?
    кого газпром тут наказывает?
  17. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:07
    +1
    Цитата: Гуран33 Сергей
    Из ВТО выходить строго нельзя! Из за этого членства у них практически не осталось "законных"рычагов давления на нашу страну и многие смотрят-нарушат они соглашение или нет и пока штатам видимо не выгодно его нарушать


    Вто это кормушка сырьевых олигархов, костяк - металлургия.
    те самые ельцинские семейные олигархи которые возвели на трон преемника
    их ваш папа не тронет.

    Ради этих кошельков с благословения папы через членство Вто мы и потеряли всю промышленность
    сейчас не можем даже самолеты собирать родные.
  18. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:23
    +2
    Ага.... прям щаз Эльвира СухоЗадовна кинулась выходить!
    Пока в стране у руля финансовой политики стоят силуановы, грефы, нaeбуллины и такие мвфовские выкормыши как Юдаева - они будут продавливать "необходимость" нахождения России в составе МВФ. А если их буду поддерживать вот такие многочисленные панковы - то стране вырваться из этой кабалы будет практически невозможно.
  19. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 11:45
    0
    Можно вносить любые законы, но Едрисня, у которой в Муде большинство, всё равно не поддержит. Личные интересы некоторых думцев и некоторых чиновников не позволят это сделать.
  20. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 12:19
    +1
    А здорово придумали ы. Мы платим взносы в МВФ, а МВФ выделяет деньги Украине. То есть Украина воюет с нами за наши деньги. Лихо.