За сутки группировка российских войск «Восток» отбила несколько атак со стороны ВСУ в направлении Старомайорска на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Подразделения группировки войск «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Старомайорска при поддержке артиллерии. Противник вынужден был отступить, понеся внушительные потери в живой силе
– сообщил в беседе с ТАСС подполковник.
Как уточнил военный, с помощью артиллерии были поражены места скопления украинских боевиков, уничтожен 1 танк и пикап юго-восточнее Равнополя с находившимися в нём солдатами. Также российской армией была уничтожена советская 152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт» в селе Нескучное наряду с миномётным расчётом в районе Новый Комар.
Ранее Чехов также сообщал о потерях, которые противник понёс в технике на южнодонецком направлении. Речь шла об уничтоженном нашими военными, входящими в вышеупомянутую группировку пикапе с националистами и миномётных расчётах в количестве 2 единиц.
Более того, добавил тогда глава группировки «Восток», благодаря слаженной работе воздушной разведки, ей удалось обнаружить скопление националистов в районе Новодаровки, уничтоженное впоследствии огнём артиллерии. Огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника в районах Старомайорского и Урожайного также нанесла штурмовая и армейская авиация.