Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская армия отбила атаки ВСУ в направлении Старомайорска

8
Российская армия отбила атаки ВСУ в направлении Старомайорска

За сутки группировка российских войск «Восток» отбила несколько атак со стороны ВСУ в направлении Старомайорска на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.


Подразделения группировки войск «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Старомайорска при поддержке артиллерии. Противник вынужден был отступить, понеся внушительные потери в живой силе

– сообщил в беседе с ТАСС подполковник.

Как уточнил военный, с помощью артиллерии были поражены места скопления украинских боевиков, уничтожен 1 танк и пикап юго-восточнее Равнополя с находившимися в нём солдатами. Также российской армией была уничтожена советская 152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт» в селе Нескучное наряду с миномётным расчётом в районе Новый Комар.

Ранее Чехов также сообщал о потерях, которые противник понёс в технике на южнодонецком направлении. Речь шла об уничтоженном нашими военными, входящими в вышеупомянутую группировку пикапе с националистами и миномётных расчётах в количестве 2 единиц.

Более того, добавил тогда глава группировки «Восток», благодаря слаженной работе воздушной разведки, ей удалось обнаружить скопление националистов в районе Новодаровки, уничтоженное впоследствии огнём артиллерии. Огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника в районах Старомайорского и Урожайного также нанесла штурмовая и армейская авиация.
Использованы фотографии:
Официальная страница МО РФ в соцсетях
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 10:22
    0
    Что значит в "направлении Старомайорского"? Может в районе или н.п.?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:29
      +2
      ВСУ продолжают наступление, а наши войска — сложную оборонительную операцию на южном фланге Артёмовска.Киев бросил сюда свои элитные нацистские штурмовые части, включая «Азов»* (3 ОшБр).Перед нацистами ВСУ бросают в бой мобилизованных, которые массово гибнут и сдаются в плен при первой же возможности, но с помощью «мяса» враг определяют огневые точки ВС РФ и накрывает массированным огнем. Далее уже идёт «элита» «Азова», «Айдара» и др. подразделения.

      Вчера штурмовым группам ВСУ несмотря на значительные потери удалось зайти на южные окраины села.Враг массово применяют артиллерию и миномёты, заставив ряд наших подразделений отходить вглубь обороны.Наша артиллерия также активно работает, от её огня окрестности завалены множеством сожженной техники ВСУ.ВС РФ активно применяют и «Ланцеты», которые выбили немало артиллерии и техники противника.В результате артобстрелов и продвижения противника около четверти н. п. находится в серой зоне, пока враг там не закрепился, посылая небольшие штурмовые группы в руины.



      Наши переходят в контратаки, стремясь выбить врага (одна из таких контратак попала на видео противника, где российская группа на БМП попала под фланговый огонь ВСУ).Также противник смог перерезать дорогу с Кодемы с юга и начать штурмовые действия.Сообщается о подтягивании российских резервов к Клещеевке для удержания фронта.Враг пытается продвигаться в направлении Андреевки и Курдюмовки, чтобы взять Клещеевку в клещи.ВСУ пытаются занять высоту 197 южнее Клещеевки, чтобы держать под огневым контролем это направление.У самой Курдюмовки враг продвинуться не смог, атаки отражены, артиллерия уничтожила несколько штурмовых взводов ВСУ.
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:27
    -1
    Отбили-молодцы, но пора бы первым номером работать
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    +2
    В самую пору кассетники применять по наступающим, пора "урожай" косить и пусть только кто-то вякнет. .
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 10:58
    0
    Весь вопрос почему не применяют касетники по наступающим бандрам?
    Ведь обещали типа ответ.
    Тем более, что враг на открытой местности, а судя по кадрам не фига наши не используют. Опять дорую волю к рагу проявляют?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:22
      0
      все применяют и давно только толку мало от них
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:09
    0
    Наступление «Отважных»: ВСУ выбиты из н.п. Надия, Новоегоровка и Сергеевка у Сватово-Кременной. Подразделения ЦВО продолжают прорыв обороны врага, у реки Жеребец , продвигаясь из ЛНР в Харьковскую область. "Русские контролируют Надию (Наджеду) , Сергеевку и Новоегоровку. Все то же самое, пытаются занять господствующие высоты", - говорится в вечерних сводках противника.
    ВС РФ заняли в течении недели 59 квадратных километров в наступлении под Карамазинкой. 25 бригада десантников не смогла сдержать натиск наших войск, судя по всему с резервами у них тоже проблема.
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:13
    0
    уничтожен 1 танк и пикап юго-восточнее Равнополя с находившимися в нём солдатами. Также российской армией была уничтожена советская 152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт» в селе Нескучное наряду с миномётным расчётом в районе Новый Комар.

    Итого 1 танк 1 пикап 1 гаубица и 1 миномет. За насколько атак. ВСУ атакует в пешем порядке? Без бронетехники и арты?Это вот этот единственный танк несколько раз в атаку ходил? А людей подвозили на единственном пикапе? На фронте в 200+км?