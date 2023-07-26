Пять стран Восточной Европы попросили Евросоюз продлить запрет на ввоз украинского зерна

Страны, расположенные по соседству с Украиной, хотят продлить временный запрет на ввоз украинского зерна. Соответствующую просьбу пять государств Восточной Европы направили руководству Евросоюза.В Совете ЕС подчеркивают, что соседи Украины всецело поддерживают Киев. Но они не хотят экспансии украинского зерна на свои рынки аграрной продукции, так как видят в агрокомплексе Украины опасного конкурента собственному сельскому хозяйству, прежде всего из-за низких цен на украинское зерно.В число стран, которые добиваются продления запрета на экспорт украинского зерна, входят Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Все эти государства имеют собственные развитые аграрные отрасли и им совсем не нужны конкуренты в виде украинских производителей.Речь идет о запрете ввоза пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла. В Польше ранее запрещали также ввоз малины, клубники и других ягод с территории Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна были введены Евросоюзом в мае 2023 года с целью обеспечения защиты местных фермеров от риска снижения цен.Сейчас Украина требует снятия ограничений, поскольку Россия вышла из «зерновой сделки» и вывозить зерно по Черному морю практически невозможно. Остается сухопутный путь, но он пролегает через страны Восточной Европы.Не исключено, что Польша и Венгрия как страны, обладающие твердой позицией, смогут сохранить запрет на ввоз украинского зерна, а в качестве компромиссного варианта Евросоюз «продавит» более слабые Болгарию и Румынию, возможно – Словакию, и они разрешат транзит украинской аграрной продукции.