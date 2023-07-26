Пять стран Восточной Европы попросили Евросоюз продлить запрет на ввоз украинского зерна

Страны, расположенные по соседству с Украиной, хотят продлить временный запрет на ввоз украинского зерна. Соответствующую просьбу пять государств Восточной Европы направили руководству Евросоюза.
В Совете ЕС подчеркивают, что соседи Украины всецело поддерживают Киев. Но они не хотят экспансии украинского зерна на свои рынки аграрной продукции, так как видят в агрокомплексе Украины опасного конкурента собственному сельскому хозяйству, прежде всего из-за низких цен на украинское зерно.
В число стран, которые добиваются продления запрета на экспорт украинского зерна, входят Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Все эти государства имеют собственные развитые аграрные отрасли и им совсем не нужны конкуренты в виде украинских производителей.
Речь идет о запрете ввоза пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла. В Польше ранее запрещали также ввоз малины, клубники и других ягод с территории Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна были введены Евросоюзом в мае 2023 года с целью обеспечения защиты местных фермеров от риска снижения цен.
Сейчас Украина требует снятия ограничений, поскольку Россия вышла из «зерновой сделки» и вывозить зерно по Черному морю практически невозможно. Остается сухопутный путь, но он пролегает через страны Восточной Европы.
Не исключено, что Польша и Венгрия как страны, обладающие твердой позицией, смогут сохранить запрет на ввоз украинского зерна, а в качестве компромиссного варианта Евросоюз «продавит» более слабые Болгарию и Румынию, возможно – Словакию, и они разрешат транзит украинской аграрной продукции.