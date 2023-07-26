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Пять стран Восточной Европы попросили Евросоюз продлить запрет на ввоз украинского зерна

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Пять стран Восточной Европы попросили Евросоюз продлить запрет на ввоз украинского зерна

Страны, расположенные по соседству с Украиной, хотят продлить временный запрет на ввоз украинского зерна. Соответствующую просьбу пять государств Восточной Европы направили руководству Евросоюза.


В Совете ЕС подчеркивают, что соседи Украины всецело поддерживают Киев. Но они не хотят экспансии украинского зерна на свои рынки аграрной продукции, так как видят в агрокомплексе Украины опасного конкурента собственному сельскому хозяйству, прежде всего из-за низких цен на украинское зерно.

В число стран, которые добиваются продления запрета на экспорт украинского зерна, входят Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Все эти государства имеют собственные развитые аграрные отрасли и им совсем не нужны конкуренты в виде украинских производителей.

Речь идет о запрете ввоза пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла. В Польше ранее запрещали также ввоз малины, клубники и других ягод с территории Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна были введены Евросоюзом в мае 2023 года с целью обеспечения защиты местных фермеров от риска снижения цен.

Сейчас Украина требует снятия ограничений, поскольку Россия вышла из «зерновой сделки» и вывозить зерно по Черному морю практически невозможно. Остается сухопутный путь, но он пролегает через страны Восточной Европы.

Не исключено, что Польша и Венгрия как страны, обладающие твердой позицией, смогут сохранить запрет на ввоз украинского зерна, а в качестве компромиссного варианта Евросоюз «продавит» более слабые Болгарию и Румынию, возможно – Словакию, и они разрешат транзит украинской аграрной продукции.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:52
    0
    Пять стран Восточной Европы попросили Евросоюз продлить запрет на ввоз украинского зерна
    . Табачек, точно, врозь!
    Прикольно....
  2. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 09:58
    +1
    Вот вам свободный рынок, кушайте. Это адептам либеральной экономики, которые утверждают, "рынок сам справедливо рассудит и назначит честную цену на товар". Реальность сильно другая.
  3. мазута
    мазута Сегодня, 10:02
    0
    Все перечисленные страны советское вооружение утилизировали,западное получили и получают,бабла на этом заработали.Ничего личного,бизнес должен проводиться с выгодой,когда ее нет,как с зерном,псевдодружба,западные ценности отходят на второй план.Мишка меченый,как там в гробу?крутишься наверное подлец с яковлевым на пару.Черти я думаю вас жарят по полной программе,вы такого натворили,покоя вам быть не должно...
  4. Морриган
    Морриган Сегодня, 10:03
    +1
    Что же вы друзя, такие друзя? А как же все те обнимания? И клятвы в вечной дружбе навсегда?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:11
    0
    Пять стран восточной Европы,если поставят контролёрами запрета на транзит украинской сельхозпродукции этнических армян - вопрос будет решён сразу,на взаимовыгодной основе. laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    0
    В число стран, которые добиваются продления запрета на экспорт украинского зерна, входят Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.
    Помогать, выпрыгивая из штанов, воевать с русскими (кроме Венгрии) это всегда пожалуйста и дружба на век, а когда дело коснулось своих интересов в с/х, то извини - подвинься. Зеленский бьется головой жалуясь чиновникам ЕС, но с Венгрией и в данном случае с Польшей это действительно бесполезно. Как говорится "гуляй Вася". Доставляет удовольствие наблюдать за тем, как в ЕС грызутся из-за Украины.