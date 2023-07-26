ВСУ предпринимают очередную попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте

После некоторого затишья ВСУ вновь предпринимают попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте в рамках широко разрекламированного, но, мягко говоря, идущего не по плану контрнаступления.
Сразу ряд российских военкоров и ТГ-каналов пишут о мощной атаке украинских войск в полях у н.п. Работино. Противник пытается прорвать оборону 291 полка ВС РФ, удерживающего данные рубежи.
Сообщается, что наступлению предшествовала артподготовка. После этого, примерно в 4.00 по МСК, ВСУ выдвинулись в атаку.
Стоит отметить, что данные о составе штурмовых групп противника разнятся. В одних источниках пишут, что в направлении Работино выдвинулась пехота ВСУ под прикрытием, как минимум, 10 единиц бронетехники. В других указываются более крупные силы противника.
В ответ на попытку противника прорвать Запорожский фронт, ВС РФ плотно «работают» по нему артиллерией. По некоторым данным, уже подбито или уничтожено от 7 до 13 единиц техники ВСУ.
К слову, о последней. В районе Работино замечены американские БМП и немецкие танки. Некоторые из них уже горят в полях.
Согласно последним сообщениям, интенсивность боев несколько спала. Между тем российские военные ожидают второй волны атаки противника.