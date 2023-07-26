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ВСУ предпринимают очередную попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте

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ВСУ предпринимают очередную попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте

После некоторого затишья ВСУ вновь предпринимают попытку прорвать оборону ВС РФ на Запорожском фронте в рамках широко разрекламированного, но, мягко говоря, идущего не по плану контрнаступления.


Сразу ряд российских военкоров и ТГ-каналов пишут о мощной атаке украинских войск в полях у н.п. Работино. Противник пытается прорвать оборону 291 полка ВС РФ, удерживающего данные рубежи.

Сообщается, что наступлению предшествовала артподготовка. После этого, примерно в 4.00 по МСК, ВСУ выдвинулись в атаку.

Стоит отметить, что данные о составе штурмовых групп противника разнятся. В одних источниках пишут, что в направлении Работино выдвинулась пехота ВСУ под прикрытием, как минимум, 10 единиц бронетехники. В других указываются более крупные силы противника.

В ответ на попытку противника прорвать Запорожский фронт, ВС РФ плотно «работают» по нему артиллерией. По некоторым данным, уже подбито или уничтожено от 7 до 13 единиц техники ВСУ.

К слову, о последней. В районе Работино замечены американские БМП и немецкие танки. Некоторые из них уже горят в полях.

Согласно последним сообщениям, интенсивность боев несколько спала. Между тем российские военные ожидают второй волны атаки противника.
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5 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:08
    0
    Вчера была новость что 3 ракетами старстрик сбили Ка-52, вопрос когда появятся беспилотные вертолёты с вихрями-1? По выставкам ведь возили? Смысл сейчас подставлять вертолёт с 2 лётчиками? Тем более вертолётов Ка-52 пока около сотни.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:24
      +1
      Ореховский участокобстановка по состоянию на 10.00 26 июля 2023 года?На Ореховском участке рано утром штурмовые отряды 33 омбр ВСУ после артподготовки гаубичным дивизионом и реактивной батареей соединения наскоком пытался прорваться северо-восточнее Работино.В результате атаки на более чем 80 единицах бронетехники, включая танки, БМП, БТР и ББМ противнику удалось вклиниться на трёх участках. Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои. Бойцы ВС РФ блокируют колонны ВСУ при поддержке артиллерии, минометчиков, расчётов ПТРК и авиации. По данным Запорожского фронта, уже уничтожено не менее 20 единиц техники. При этом из Новоданиловки выдвинулась ещё одна группа на восьми бронемашинах и танках и движется в южном направлении для поддержки атакующих сил второй волной. Судя по перехвату, в штурме участвуют подразделения 118 омбр 10 АК ВСУ. Это свидетельствует о задействовании резервов в атаке и указывает с одной стороны на скорое полномасштабное наступление ВСУ, а с другой — на истощение других бригад, ранее участвовавших в боях у Работино.?Скорая активизация также подтверждается активностью соединений 10 АК на других участках. Западнее в Лобковом начали занимать рубежи силы 3 батальона 118 омбр, а у Белогорья появились отряды 117 бригады. Кроме того, в Сладкое прибыли инженерные формирования 48 инженерной бригады ВСУ с понтонными укладчиками западного производства.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:35
        0
        какая то бессмыслица
        ВСУ подтягиваю и им прилетает 152-е, 203-е, 220-е, 240-е, Ланцеты, FPV
        - даже не успевают доехать до 1-й линии
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 11:55
          -1
          А по другому оборонительные линии никогда и не брались
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +1
    Густо кассетниками угощать "гостей" после спешивания.