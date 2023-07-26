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Появились новые кадры поражения FPV-дронами западной техники ВСУ

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Появились новые кадры поражения FPV-дронами западной техники ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены поражения российскими FPV-дронами поставленных украинской армии западной военной техники. На кадрах, снятых на Запорожском направлении при помощи камер атакующих дронов и дронов объективного контроля, можно увидеть точные попадания в немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley.


По информации западных военных экспертов, в последнее время растет масштаб применения российскими военными барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов.

Ежедневно фиксируется использование не менее 50-60 FPV-дронов и 20-30 "Ланцетов", кроме того отмечается применение нескольких десятков коптеров, при помощи которых в траншеи и на неподвижные цели противника сбрасываются бомбы калибра 40 или 60 миллиметров.

Кроме того, отмечается применение "Ланцетов", ранее использовавшихся сугубо против военной техники и артиллерийских систем, против окопов, позиций и групп пехоты ВСУ.

Появление в перечне целей для барражирующих боеприпасов скоплений пехоты и инженерных сооружений свидетельствует о значительном увеличении количества поставляемых в войска "Ланцетов", вследствие чего "иксоводам" предоставлена свобода действий в отношении выбора целей для нанесения ударов.

В случае, если объемы снабжения ВС РФ новыми модификациями "Ланцетов" сохранятся на текущем уровне или даже возрастут, вероятнее всего в ближайшие месяцы можно будет увидеть стремительный рост числа их применения до 50 и, возможно, до 100 пусков в день.








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16 комментариев
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  1. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 10:34
    0
    С первой записью не очень понятно куда он там попал и при чем тут машина с деревом у дома.
    А вот второе видео шикарно, четко в люк залетел!
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:55
      +3
      Второе видео показывает что дрон скорее всего попал в танк. Ни результата, ни подтверждения не видно. Мы не знаем чем был оснащен дрон, и куда пришлось попадание. Если вообще было. Может рикошет был.Сработал ли боеприпас. Насколько серьезные повреждения. Очень может быть что этот танк через пару дней будет снова рассекать.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:04
        +4
        Цитата: Single-n
        Ни результата, ни подтверждения не видно.

        Зато громкое название статьи говорит само за себя.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Single-n
        Второе видео показывает что дрон скорее всего попал в танк. Ни результата, ни подтверждения не видно
        На местных комментаторов не угодишь. Выкладывают видео с подтверждением попадания и уничтожения – ой, одна и таже фигня, откуда столько БПЛА, и вообще, это компутерная графика. Выложили видео с точки зрения ударного дрона – ой, да там ни результата, ни подтверждения, да, этот танк, вообще, не пострадал.
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 12:31
          0
          Посмотрите ролики времен войны за карабах. Есть цель-удар-показ места удара 5-15 сек. Все просто и понятно. У нас же половина роликов это то дым на горизонте, то разрывы в 10 метрах от цели, то просто панорама до удара и выстрел из орудия крупным планом. И все это под вопящую музыку от которой одно желание , выключить побыстрее. А уж как любят обрезать ролики ПОСЛЕ удара. Типа облако пыли поднялось и чего вам собакам еще нужно? А то что цель иожет получить минимальные повреждения нам знать не положено. Помните тут пару месяцев назад был ролик где по танку ВСУ 2 или 3 дрона отработали. Танк вполне себе бодро гонял после первого попадания. Я даже не буду припоминать что тот ролик это склейка и хз один ли это танк или 3 разных.
          Это не комментаторы капризные. Это видео выкладывают гуанное. Привыкли для галочки у начальства работать. Я разбирал тут несколько роликов. С телепортами, подменами целей. Просто уже поднадоело.
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:31
        +1
        Британская газета The Sun в одном из своих материалов показала сюжет, где якобы украинский беспилотник поражает российский танк.На самом деле кадры видео демонстрируют уничтожение российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» немецкого танка «Леопард».

        1. guest
          guest Сегодня, 12:53
          0
          Ничего удивительного после их заявлений о том, что Россия разбомбила Донецк.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:01
    +4
    Сейчас в сутки применяется примерно 25 шт. Ланцетов, а нужно в сотню раз больше!
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:15
      +1
      25 ланцетов на фронте около 800 км это ниочем. Особенно с весьма слабой авиацией и артой.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:16
      0
      ВСУ потеряли 60 БМП M2 Bradley из 77
      так же ВСУ потеряли 20 танков Leopard 2
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:12
    +1
    Мне это напоминает развитие авиации в ПМВ. Начали сотнями слабо вооруженных самолетов, но развитие было стремительным. под конец десятки тысяч самолетов со всех воюющих сторон. И весьма серьезных самолетов.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:27
    0
    Циспота методичек не меняет. Нет видео - байки Канашенки. Есть видео - качество плохое, там то ли комбайн то ли трактор, где справка от зеленского что это был бандеровский танк?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:34
      0
      Как и кремле боты. Показали дым на горизонте-это горят 100500 мильонов леопардов вперемешку с брэдли и хаймарсами. Главное музон погромче и поупористее. У нас же концерт хэвви-метал-панк группы.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:32
    0
    Криком кричи ,но нужен дрон с массой ВВ 7кг,и дальностью действия до 500километров. Его приоритетной целью должны быть орудия и сау калибром 122мм и выше,и все типы РСЗО. Раз мы слабы в контрбатарейной работе,Так нужно средство для эффективного унечтожения всего что стреляет с той стороны на дальность выше 30километров.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:51
      0
      Хмм. А организовать нормальную работу арты мы не можем? Да и нафига в контрбатарейной борьбе дальность 500 км? Нам в первую очередь нужны средства связи и целеуказания/разведки. Те же РСЗО имеют неплохие ракеты для контрбатарейной борьбы, но толку от них если они не знают куда бить? Или пока 10 "важных" командиров таки решатся открыть огонь-цель уедет.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:33
    0

    Красиииво!!!!....................................................