Появились новые кадры поражения FPV-дронами западной техники ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены поражения российскими FPV-дронами поставленных украинской армии западной военной техники. На кадрах, снятых на Запорожском направлении при помощи камер атакующих дронов и дронов объективного контроля, можно увидеть точные попадания в немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley.
По информации западных военных экспертов, в последнее время растет масштаб применения российскими военными барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов.
Ежедневно фиксируется использование не менее 50-60 FPV-дронов и 20-30 "Ланцетов", кроме того отмечается применение нескольких десятков коптеров, при помощи которых в траншеи и на неподвижные цели противника сбрасываются бомбы калибра 40 или 60 миллиметров.
Кроме того, отмечается применение "Ланцетов", ранее использовавшихся сугубо против военной техники и артиллерийских систем, против окопов, позиций и групп пехоты ВСУ.
Появление в перечне целей для барражирующих боеприпасов скоплений пехоты и инженерных сооружений свидетельствует о значительном увеличении количества поставляемых в войска "Ланцетов", вследствие чего "иксоводам" предоставлена свобода действий в отношении выбора целей для нанесения ударов.
В случае, если объемы снабжения ВС РФ новыми модификациями "Ланцетов" сохранятся на текущем уровне или даже возрастут, вероятнее всего в ближайшие месяцы можно будет увидеть стремительный рост числа их применения до 50 и, возможно, до 100 пусков в день.