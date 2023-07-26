МИД Румынии сообщил о повреждении одного румынского судна при ударах ВС РФ по украинскому порту Рени

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по портовому городу Рени недалеко от румынско-украинской границы, пострадало одно румынское торговое судно. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Румынии, комментируя произошедший ранее обстрел дунайского порта.
Ранее СМИ не сообщали о пострадавшем судне. Напротив, утверждалось, что у румынских судов, находившихся в порту, не было никаких повреждений. Теперь все же выяснилось, что одно судно было повреждено, но характер повреждений незначительный. Судно продолжило рейс, сообщает румынская пресса.
Напомним, что в ночь на 24 июля ВС РФ нанесли мощный удар по порту Рени на реке Дунай. В результате удара загорелось нефтехранилище, кроме того, могли быть уничтожены оружие и боеприпасы, которые с высокой долей вероятности хранились в порту.
Удар по Рени был едва ли не первым ударом по украинским объектам, расположенным непосредственно на границе со страной Североатлантического альянса.
Для ВС РФ удары по дунайской портовой инфраструктуре Украины имеют важное значение. Ведь киевский режим явно рассчитывал использовать дунайские порты в качестве альтернативы черноморским, если дальнейшая эксплуатация портовой инфраструктуры в той же Одессе станет невозможной. Но теперь, как оказалось, нет барьеров и для ударов по инфраструктуре портов на реке Дунай.