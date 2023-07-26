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МИД Румынии сообщил о повреждении одного румынского судна при ударах ВС РФ по украинскому порту Рени

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МИД Румынии сообщил о повреждении одного румынского судна при ударах ВС РФ по украинскому порту Рени

В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по портовому городу Рени недалеко от румынско-украинской границы, пострадало одно румынское торговое судно. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Румынии, комментируя произошедший ранее обстрел дунайского порта.


Ранее СМИ не сообщали о пострадавшем судне. Напротив, утверждалось, что у румынских судов, находившихся в порту, не было никаких повреждений. Теперь все же выяснилось, что одно судно было повреждено, но характер повреждений незначительный. Судно продолжило рейс, сообщает румынская пресса.

Напомним, что в ночь на 24 июля ВС РФ нанесли мощный удар по порту Рени на реке Дунай. В результате удара загорелось нефтехранилище, кроме того, могли быть уничтожены оружие и боеприпасы, которые с высокой долей вероятности хранились в порту.

Удар по Рени был едва ли не первым ударом по украинским объектам, расположенным непосредственно на границе со страной Североатлантического альянса.

Для ВС РФ удары по дунайской портовой инфраструктуре Украины имеют важное значение. Ведь киевский режим явно рассчитывал использовать дунайские порты в качестве альтернативы черноморским, если дальнейшая эксплуатация портовой инфраструктуры в той же Одессе станет невозможной. Но теперь, как оказалось, нет барьеров и для ударов по инфраструктуре портов на реке Дунай.
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31 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:09
    +15
    а не фиг шляться, где ни попадя....... winked
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:30
      +5
      Цитата: Mouse
      а не фиг шляться, где ни попадя.....

      Нормальные люди по помойкам не шляются, ну а если влезли в помойку, так молчите, за умного сойдете.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:02
        +1
        Ранее СМИ не сообщали о пострадавшем судне.

        Чувствую, здесь контрабандой пахнет. И поделом, не надо стоять там, где не нужно.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:04
      +4
      Цитата: Mouse
      а не фиг шляться, где ни попадя.

      Ну румыны всегда этим и отличались.
      Я. вот смотрю на фото, всё как было в начале 90-х, справ Рени, Союз весь берег обустроил, порты настроил, посёлки, санатории - места прекрасные. А у румын плавни ещё до сих пор, за километр к речке не подойти, погран зона была, да и ленивые, не строили. Где то лет 15 назад начали шевелится и даже не плохо, даже два ССЗ (судостроительные) построили, а вот укры, ничего не построили, всё на остатках СССР живут.
    3. usr01
      usr01 Сегодня, 12:46
      0
      А англичане-американцы-канадцы, которые караваны на Мурманск водили тоже Гитлеру предьявы писали?
      На войне, как на войне!
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:10
    +7
    ... утверждалось, что у румынских судов, находившихся в порту, не было никаких повреждений. Теперь все же выяснилось, что одно судно было повреждено...

    Как есть цыгане wassat
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:21
      +3
      Капитан небось от взрывной волны с переборкой пободался, а когда очухался решил сообщить о повреждении судна для получения страховки. laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:32
      +4
      Цитата: НДР-791
      Теперь все же выяснилось, что одно судно было повреждено...

      Как есть цыгане

      Всю ночь пилили дырки, ну что за народ.
    3. Комментарий был удален.
  3. rusich
    rusich Сегодня, 10:10
    +8
    Жаль только повредили, а не утопили. Предупреждали, кто не надо плавать когда кораблики рассматриваются как законная цель после окончания "зерновой сделки"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:36
      +3
      Цитата: rusich
      Предупреждали, кто не надо плавать когда кораблики рассматриваются как законная цель

      Кого предупреждали ? Цыгане не понимают предупреждения, у них все по другому устроено.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:56
        +2
        Они просто думают - а нас-то за шо????
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:12
    +3
    в ночь на 24 июля ВС РФ нанесли мощный удар по порту Рени на реке Дунай.

    Рыбарь считает, что повреждения в Рени не критические и нужно ещё долбить и долбить.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:14
      +2
      Цитата: Румaтa
      Рыбарь считает

      Контора пишет... и одна бабка сказала (с).
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:18
        +4
        бумага терпит..... wassat hi позвольте .... у меня все ходы записаны!.... wassat
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:46
      +3
      Цитата: Румaтa

      Рыбарь считает, что повреждения в Рени не критические и нужно ещё долбить и долбить.

      Даже если критические повреждения, то долбить надо.
      У меня в деревне соседи были - цыганская семья. Я спросил у ихнего сына -"Почему твой отец бьет маму плеткой каждую неделю ?" Он ответил - "Чтобы вела себя хорошо, а каждую неделю, чтобы не успевала забыть всё помнила."
      Так и "этих" долбить нужно чтобы не забывали, и каждую неделю.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:18
    +4
    Румыния должна требовать запрета на использование украинских портов на Дунае для поставок через них военных грузов.При детонации снарядов на причалах украинских портов ,ответственность несут только украинские власти.Не будет военных грузов,не будет ущерба Румынии.Подсказка для Маши из МИДа РФ.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:48
      +4
      Цитата: tralflot1832
      .При детонации снарядов на причалах украинских портов ,ответственность несут только украинские власти.

      И перевозящие на Украину снаряды, румынские судовладельцы и власти.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:55
        +1
        carpenter. hi Вами точно подмечено,кто ещё несёт ответственность.Вы случаем ,не в Норвегии живёте?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:37
          0
          Цитата: tralflot1832
          Вами точно подмечено,кто ещё несёт ответственность.Вы случаем ,не в Норвегии живёте?

          В Нарве и в Таллине, квартира в Нарве, дом у отца в Таллине, работаю после морей по Европе, сейчас при отце и окна, двери делаю, в Норге тоже работал с окнами и дверями от нашей фирмы.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:21
    +3
    "Кто не спрятался, я не виноват..."
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:25
    +2
    Стёкла вылетели, а устроили плач Ярославны
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:28
    +4
    Теперь все же выяснилось, что одно судно было повреждено, но характер повреждений незначительный.

    Ну во первых - нечего ходить по украинским портам (что вы еще туда возите вопрос).
    А во вторых - зачем всю ночь цыгане напильником дырки в борту делали ?
    И в третьих - если обгадились, то нечего чирикать.
  9. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:36
    +2
    Вообще хорошая практика долбить по периметру НАТО, а не только русские города юго-востока Украины. Чтобы отсечь поставки и дать понюхать пороха, может и население их будет более активно в антивоенных выступлениях.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:37
    +1
    кроме того, могли быть уничтожены оружие и боеприпасы, которые с высокой долей вероятности хранились в порту.

    Это могло быть причиной повреждения румынского судна. При разлёте и детонации боеприпасов осколки и неразорвавшиеся боеприпасы могут разлетаться не несколько километров, возможно что-то долетело до судна попавшего в зону разлёта боеприпасов.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:39
    +3
    Не стойте и не бегайте там где идет строительство или подвешен груз. Вас предупреждали, теперь сами веслами ластами жабрами гребите отседова.
  12. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:48
    +1
    В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по портовому городу Рени недалеко от румынско-украинской границы, пострадало одно румынское торговое судно. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Румынии

    Да уже в сети ночные съемки с румынского берега, радостные возгласы, фейерверк им млин...
    Если бы зацепило хоть одну "баржУ", уже визгов бы и "фотодоказательств" с перебинтованными "цыганами" в "хаагский суд" было представлено. am
  13. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:49
    +2
    Ну всё. Теперь цыгане нам войну объявят. Ужас какой.
  14. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 10:55
    +2
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Капитан небось от взрывной волны с переборкой пободался, а когда очухался решил сообщить о повреждении судна для получения страховки. laughing

    Думаю теперь страховки для судов туда и оттуда резко подорожают. Хорошая новость.
  15. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:28
    +1
    А и что это судно там де-елало-о? Опять гуманитарку везло? Или оружие и боеприпасы? Коли так, пусть радуются, что на борту ничего не сдетонировало! negative
    А нашим надо бить так, чтобы, если на судах боеприпасы и топливо, груз на таких посудинах детонировал и взрывом топило их! angry
    Небось количество мореманов, желающих прибыть на Дунай, резко снизится! good
    И да: сказано же было - "В каклосалию не заходить!" Коли припёрлись - ловите, вас предупреждали! feel
  16. burigaz2010
    burigaz2010 Сегодня, 11:35
    +1
    Такая новость хорошая, если бы утопили была ваще!
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:08
    0
    В результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации по портовому городу Рени недалеко от румынско-украинской границы, пострадало одно румынское торговое судно. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Румынии, комментируя произошедший ранее обстрел дунайского порта.
    Жаль что не потопили feel