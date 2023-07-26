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Британская разведка сообщила о передислокации кораблей Черноморского флота России «для подготовки к морской блокаде Украины»

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Британская разведка сообщила о передислокации кораблей Черноморского флота России «для подготовки к морской блокаде Украины»

Корабли Черноморского флота ВМФ России в последнее время меняют места дислокации. Как утверждает британская разведка, это делается «для подготовки к морской блокаде Украины». В Лондоне считают, что российский флот готовится к эскалации боевых действий на Черном море.


Патрульный корабль «Сергей Котов», о котором на днях сообщали СМИ, что он отразил атаку украинских морских дронов, был переброшен в южную часть Черного моря. Сейчас он патрулирует судоходные маршруты между Босфорским проливом и Одессой.

Британские разведчики допускают, что корвет «Сергей Котов» будет включен в состав некоей оперативной группы по перехвату торговых судов, следующих черноморскими маршрутами в украинские порты. Ранее Министерство обороны Российской Федерации анонсировало, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что речь идет о досмотре таких судов, а не об уничтожении. Тем не менее, не исключено, что применять вооружение кораблям Черноморского флота ВМФ РФ придется. Поэтому, как утверждают британские эксперты, уровень опасности для судоходства в Черном море теперь может значительно увеличиться. Учитывая, что Украина тоже попытается активизировать свои действия в Черноморском регионе, возрастет и общий уровень вероятности боестолкновений на море.

Перед Черноморским флотом могут быть поставлены задачи по осуществлению полной морской блокады Украины, что будет осуществляться с привлечением всех имеющихся в наличии сил и средств флота, включая не только корабли и катера, но и береговые ракетные комплексы, авиацию и так далее.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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15 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 10:29
    +7
    дождались,
    наконец то начались подготовительные мероприятия по блокаде выхода украины к черному морю
    подавить остатки украинской ПВО, пусковые установки с ПКР
    и начать разминировать подходы к берегу
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Romario_Argo
      дождались,
      наконец то начались подготовительные мероприятия по блокаде выхода украины к черному морю
      подавить остатки украинской ПВО, пусковые установки с ПКР
      и начать разминировать подходы к берегу

      Зачем разминировать? Наоборот минами всё забросать.
      Британцы могут атаковать корабли нашего флота своими беспилотниками и БРК, а стрелки перевести на Укрорейх.
      Непросто будет осуществить блокаду Украины, не имея господства в воздухе.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:38
      0
      Ромарио Агро-вы всерьёз решили что бред нАгличашек истина последней инстанции??? belay
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:32
    -8
    ну так зерно само себя в Россию не вернет :)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    +2
    передислокации кораблей Черноморского флота России «для подготовки к морской блокаде Украины»
    кто б и чего там не сообщал, последующие события будут объяснением, кто, чего там надумал и намеревается реализовать.
  4. Комментарий был удален.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:44
    +2
    Цитата: Romario_Argo
    начать разминировать подходы к берегу

    Рановато будет. Пока что нужно наоборот - минировать. Десант в обозримом будущем невозможен.
    Южный Коридор нужно будет пробивать по земле.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Румaтa
      Пока что нужно наоборот - минировать.

      Думается мне, что нужны донные мины, которые выпускают небольшие торпеды, наводящиеся на винты и выводящие их из строя. Корабль на плаву, груз и экипаж целы, но нужно буксировать, с огромными трудностями разгружать и чинить. Гуманно и больше никто не поплывет.
      Есть ли подобное на вооружении? Я не знаю, не слышал. Военные всегда хотят чтобы побольше взрывчатки и утопить!
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:47
    0
    Перед Черноморским флотом могут быть поставлены задачи по осуществлению полной морской блокады Украины, что будет осуществляться с привлечением всех имеющихся в наличии сил и средств флота, включая не только корабли и катера, но и береговые ракетные комплексы, авиацию и так далее.
    Неужто готовится очередная операция по захвату Николаева, Одессы и т.д ?! Примерно также спланированная как и вся СВО... request
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:48
    0
    Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что речь идет о досмотре таких судов, а не об уничтожении.

    Почему не задержании и конфискации????
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:03
      +1
      Так не пираты же request
      Но если что-то найдут, наверное экспроприируют
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    0
    Как утверждает британская разведка, это делается «для подготовки к морской блокаде Украины»
    Что конечно давно нужно было сделать, но обязательства по "зерновой сделке" не позволяли начать это осуществлять. Теперь кое для кого лафа закончилась. Хотелось бы, чтобы в этом случае британская разведка не ошиблась.
  9. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 11:17
    0
    Полная блокада Украины на Черном море? ИМХО - это вряд ли. А вот досмотр - это может быть, но при условии, что турки не помешают, ибо сейчас бодаться нам с ними не нужно.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:46
      -1
      Вот только суда могут следовать почти до самой Одессы внутри территориальных вод НАТО, а если в Дунайские порты, то вообще впритык до самых портов.
  10. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:24
    +2
    ну-ну, комментаторы-провокаторы.

    что не напишем тот факт, что часть Черноморского бассейна относится также к Румынии, Болгарии, Турции?!
    таким образом Турция вправе впустить "мирный" кораблик к портам - Румынии, Болгарии. Так и выпустить.
    и никакого досмотра со стороны РФ.
    а дальше дело наземного транспорта - при поставке грузов на Украину.

    этакий реверанс - в сторону электората. со стороны логистики. чуть-чуть сдвинется и станет - дороже/медлительнее/менее объемно.
  11. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 12:58
    0
    топить нельзя досматривать? запятую ставим по обстоятельствам?