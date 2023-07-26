Президент РФ обратился к участникам открывающегося 27 июля форума «Россия – Африка»

Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата

Российская Федерация поддерживает стремление стран Африканского континента к социально-экономическому развитию и стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам открывающегося 27 июля форума «Россия – Африка».Экономический и гуманитарный форум пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Для участия в этом мероприятии в северную столицу приедут 17 глав государств Африканского континента, 5 вице-президентов, 4 премьер-министра, 1 спикер парламента, а также 5 стран будут представлены послами. В том числе, Санкт-Петербург посетят руководители ЮАР, Египта, Эфиопии, Мали, Конго, Зимбабве, Уганды, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мозамбика и других стран.- подчеркнул Владимир Путин в обращении к участникам форума.Сотрудничество с африканскими странами приобретает для России новый смысл и новое содержание в контексте развернувшегося глобального противостояния с «коллективным Западом». Большинство африканских государств, несмотря на беспрецедентное давление со стороны бывших метрополий и Запада в целом, не стали становиться на сторону США и НАТО и поддерживать их в противостоянии с Россией в украинском конфликте. В Африке ценят и уважают вклад России в укрепление суверенитета африканских государств, в их экономическое, социальное, военно-техническое развитие.В своем обращении Владимир Путин пообещал и далее активно сотрудничать с африканскими странами, в том числе в таком важнейшем вопросе как укрепление их национального суверенитета. К слову, Россия и так вносит сейчас большой вклад в обеспечение суверенитета и безопасности многих африканских стран – ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Мозамбика и так далее.