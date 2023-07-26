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Президент РФ обратился к участникам открывающегося 27 июля форума «Россия – Африка»

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Президент РФ обратился к участникам открывающегося 27 июля форума «Россия – Африка»

Российская Федерация поддерживает стремление стран Африканского континента к социально-экономическому развитию и стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам открывающегося 27 июля форума «Россия – Африка».


Экономический и гуманитарный форум пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Для участия в этом мероприятии в северную столицу приедут 17 глав государств Африканского континента, 5 вице-президентов, 4 премьер-министра, 1 спикер парламента, а также 5 стран будут представлены послами. В том числе, Санкт-Петербург посетят руководители ЮАР, Египта, Эфиопии, Мали, Конго, Зимбабве, Уганды, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мозамбика и других стран.

Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата

- подчеркнул Владимир Путин в обращении к участникам форума.

Сотрудничество с африканскими странами приобретает для России новый смысл и новое содержание в контексте развернувшегося глобального противостояния с «коллективным Западом». Большинство африканских государств, несмотря на беспрецедентное давление со стороны бывших метрополий и Запада в целом, не стали становиться на сторону США и НАТО и поддерживать их в противостоянии с Россией в украинском конфликте. В Африке ценят и уважают вклад России в укрепление суверенитета африканских государств, в их экономическое, социальное, военно-техническое развитие.

В своем обращении Владимир Путин пообещал и далее активно сотрудничать с африканскими странами, в том числе в таком важнейшем вопросе как укрепление их национального суверенитета. К слову, Россия и так вносит сейчас большой вклад в обеспечение суверенитета и безопасности многих африканских стран – ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Мозамбика и так далее.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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23 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:54
    +1
    в северную столицу приедут 17 глав государств Африканского континента,

    1. T-100
      T-100 Сегодня, 11:03
      +6
      Хватит уже всяких мира и дружба, нет такого понятия в геополитике. Только Выгода, только прагматизм.
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 11:31
        -2
        Да , тогда уже нужно добавить что патриотизм и гражданский долг тоже эфемизмы признанные обслуживать в политике те же прагматизм и выгоду .
      2. иван2022
        иван2022 Сегодня, 12:06
        0
        Цитата: T-100
        Хватит уже всяких мира и дружба, нет такого понятия в геополитике. Только Выгода, только прагматизм.

        А вы полагаете, что олигархи не понимают выгоды?

        Ох, до чего образование наш народ довело, что у него в голове все стало вверх ногами..... Уже и мир с дружбой не нужны....

        Ну вот вы и получаете именно то,, что вы заслуживаете...
        Желаю вам получить вдесятеро! laughing
      3. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 12:50
        0
        Если Россия не совершит тех же ошибок, что и старые и новые колониальные державы, тогда это может сработать.
    2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    +2
    Африканский континент кладезь полезных ископаемых и трудовых ресурсов.Надо заходить туда в большем объёме русскому капиталу.Знаю одного такого русского " африканского" миллионера ,а был он всего при СССР 2 штурманом на УПС.Нормальную денюжку платил при работе на его флоте в Африке,а начал он с нуля.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:06
      +2
      Да, кладезь. Особенно Буркина-Фасо. laughing

      Но если по делу, то да. Надо африканцев вовсю к себе привязывать и получать свою выгоду для нашей страны. Например УрФУ вовсю учит на инженеров африканцев из разных африканских стран. А их правительство платит за обучение УрФУ - доп.выплаты преподавателям с этого идут. Не сильно большие но ничего так, нормально.
      Заодно и африканцы видят нашу среду, наш образ жизни и убеждаются что к ним наши люди нормально относятся. А это тоже немаловажно.

      tralflot1832 hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:33
        0
        Nexcom hi .Школа для африканцев у нас осталась в наследство от СССР.Низкий поклон той женщине ,которая преподавала русский язык африканцам,в Астраханской мореходке,когда они находились там в " карантине",перед распределением по морским ВУЗам.Как они знали русский литературный,без матов,что даже было трудновато общаться с ними на пароходе во время их практики.Некоторые даже делали замечание в общении,мне русскому.Но были конечно исключения.Пьяный араб это что то.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:24
      +2
      А вот кладезь трудовых ресурсов нам не надо...Тут со Средней Азии хватает,оборзели совсем..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:40
        -1
        Чтобы трудовые ресурсы к нам не ехали,надо вкладываться в их экономику.Но это уже вопрос к их правительствам.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:06
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Надо заходить туда в большем объёме русскому капиталу.

      Кладезь, да еще какой ! Не успеют русские, придут китайцы, х и так уже там не мало. А колонизаторы, особенно французы вылетают из Африки как пробки, Макрон рвет волосы на заднице.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:08
    +2
    совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров,
     Они у нас станут бороться с бедностью или мы у них? Подготовка кадров понятна РУДН, а они наши кадры где готовить будут? smile
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:14
    +1
    Президент РФ обратился к участникам открывающегося 27 июля форума «Россия – Африка»
    . Форумы формами, но надо дело доводить до... РЕЛЬНЫХ ДЕЛ!!!
    Протоколы о намерениях, это ничто и никак, пока не завертятся реальные дела.
    В общем, пора заканчивать с НЕДОДЕЛКА и и всякими полуделами...
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:16
    +3
    помниться солнцеликий ругал Ссср за галоши,

    тот же Ссср изрядно оказывал помощь Африке, тут опять те же грабли ..или это другое.

    а вообще забавно, пригласить князьков покушать черной икры, ещё кому то подкинуть кредит
    по моему для участвующих - это беспроигрышная лотерея

    ну а питерцы сообщают, что не плохо так сейчас там всё перекрыли
    но это же для них стараются, не понимают
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:35
      +1
      На халявную икру они могут не рассчитывать
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: bravo77
      тот же Ссср изрядно оказывал помощь Африке, тут опять те же грабли ..или это другое.

      Да СССР при этом имел не мало, но все это делалось молча. Та же разработка алмазом в Анголе.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:21
    +2
    все флаги Африки в гости к нам.... smile ............................................................
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:22
    +5
    чтобы понимали кто реально в Африке работает и правильно делает.
    на картинке красным - железные дороги, построенные Китаем.
    Они короче строят себе инфраструктуру, а не просто раздают деньги под откаты и непонятно что
    сами строят(рабочие места) сами совладельцами являются
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:27
      +2
      Да китайцы уже везде где только могут залезли..... И где не могут - тоже залезли.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:26
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Африканский континент кладезь полезных ископаемых и трудовых ресурсов.Надо заходить туда в большем объёме русскому капиталу.Знаю одного такого русского " африканского" миллионера ,а был он всего при СССР 2 штурманом на УПС.Нормальную денюжку платил при работе на его флоте в Африке,а начал он с нуля.


    угу а до этого колониальные страны
    там исключительно сафари и природой наслаждались

    ресурсы то может и есть, только вопрос себестоимости их извлечения.

    если бы было прибыльно, там давно уже демократию наводили,
    боролись канибалами, жестокими тиранами и т.д

    удивляюсь глупости людей верящих в сказки
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 12:04
    0
    Владимир Путин пообещал и далее активно сотрудничать с африканскими странами, в том числе в таком важнейшем вопросе как укрепление их национального суверенитета. К слову, Россия и так вносит сейчас большой вклад в обеспечение суверенитета и безопасности многих африканских стран – ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Мозамбика и так далее.


    Я правильно понимаю, что это намек на ЧВК Вагнер и ее активность в Африке?
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:12
    -2
    пока саммиты, шашлыки, блеск софитов, улыбки и рукопожатия под камеры

    Особый китайский интерес к Джибути обусловлен реализацией проекта Один пояс и один путь, видится, что база ВМС будет обеспечивать безопасность соответствующего участка Морского Шелкового пути. Вполне логично, что впоследствии китайские базы могут появиться и в других странах транзита - Кении, Эритреи, Судане и даже в Египте. Интересно также будет наблюдать за ситуацией в Сомали, которое давно разделено на несколько враждующих псевдостран. В этих условиях Китай может выдрать себе кусок и "узаконить" его своим военным объектом, но в этом случае, китайцы рискуют вступить в конфликт с американской империей, которая хозяйничает на сомалийской территории под предлогом борьбы с "терроризмом" - ей же созданным.


    короче китайцы уже запилили Военно-морскую базу под авианосцы в Африке, на пути следования их товаров потребителям

    ребята определенно понимают что они делают и для кого (для себя)


    другую базу достраивают в камбодже
    ч
  11. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 12:55
    0
    это ЭТО ли очередная говорильня то самое..ранее разлекламированное.....то самое ОБРАЩЕНИЕ где что то будет сказано такое что уууу?...? серьезно?опять сказки и прибаутки..по бумажке? теперь с неграми (афроамериканцами , как кому удобнее) дружим?) долги им же все простили?)