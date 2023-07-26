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Украинская пресса: Во Львове при странных обстоятельствах исчезли тысячи переданных США тактических аптечек

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Украинская пресса: Во Львове при странных обстоятельствах исчезли тысячи переданных США тактических аптечек

Переданная американскими волонтерами гуманитарная помощь на общую сумму в 34 млн гривен бесследно исчезла во Львове. Об этом пишет украинская пресса, сокрушаясь по поводу таинственной пропажи около 10 тысяч тактических аптечек IFAK.


Тактические аптечки были закуплены американскими волонтерами для ВСУ и отправлены на Украину. Однако во Львове они просто исчезли. Украинская пресса пишет, что к пропаже «гуманитарки» могут иметь прямое отношение чиновники из Львовской областной военной администрации и ряда тесно связанных с ней «благотворительных» фондов.

Отметим, что волонтеры Украинского американского комитета помощи приступили к сбору «гуманитарки» почти сразу после начала специальной военной операции ВС РФ. Стоимость доставки одного морского контейнера на Украину оценивается в 10 тысяч долларов.

В октябре 2022 года в благотворительную организацию обратилась некая Лилия Тащук – гражданка США украинского происхождения, представившаяся членом львовского фонда «Интеллигентная организация». Эта «львовская интеллигентка» заявила, что она сотрудничает с областной военной администрацией Львова и чиновники могли бы оплатить доставку гуманитарной помощи во Львов.

Волонтеры аптечки отправили, но в воюющие формирования ВСУ они так и не попали. След груза потерялся вскоре после пересечения польско-украинской границы. Груз был зарегистрирован польскими таможенниками, а затем его часть почему-то оказалась во Львове на складе областной военной администрации. Другая часть тактических аптечек просто канула в неизвестность.

Расхищение военной и гуманитарной помощи Запада Украине принимает все более впечатляющие масштабы. Ранее стало известно о возбуждении украинской военной прокуратурой уголовных дел по факту пропажи оружия и боеприпасов со складов формирований, участвующих в боях на Краснолиманском направлении.
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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:02
    +4
    Ну всё, на Авито теперь ищите. Или уже в Африку продали. laughing
    Сколь же быстро к рукам захистничков прилипает.....
    Дюже липкие ручонки у них.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:08
      +3
      Да ничего страшного, может сдохнут быстрее
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:16
        +2
        Да уворовавшим это побоку что их же захистники помирать быстрее будут без аптечек.
        На их глазах страну их раздербанивают, вот они и не хотят оставаться в стороне - стараются урвать кто что сможет. Ничего удивительного. Скорее закономерно.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:59
        0
        Во Львове .... исчезли тысячи переданных США тактических аптечек

        Пусть ищут теперь на Одесском Привозе, там можно даже ядрену бомбу найти.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 11:17
      -6
      А для чего аптечки передали в сша? Там аптечек не хватает?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:21
        0
        Ппреданных США,а не в США.Впрочем,убыткам что не дай.Или перепродадут,или потеряют,или сломают.. yes
      2. aakvit
        aakvit Сегодня, 11:22
        +1
        Их передали ОТТУДА! fool
        Вроде и не понедельник уже... drinks
    3. KCA
      KCA Сегодня, 11:19
      +2
      Да какая Африка, промедол и на месте используют
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:30
        +1
        Да, помню, оранжевые аптечки отлежавшие хранение разряжали, отттуда промедол в шприц-тюбиках списывали. Два офицера наблюдали чтобы налево промедол не ушёл - ни один шприц-тюбик. Потом все считали, запаковывали в мешки, опечатывали и отвозили на утилизацию под охраной. А таблетки - просто в печку. Горели они странным сине-зеленым пламенем.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 12:03
          +1
          В больнице промедол кололи, но дозы, как я понимаю, маленькие, не как в тюбике, думаю, анальгин в задницу с тем-же успехом обезбаливал-бы, 3 раза в сутки, а остальное время терпел боль, лишний раз морфин колоть как-бы не хотелось, только перед выпиской узнал что можно было 4 раза в сутки, просто ночью надо было сестре сказать, а вот как тюбик из аптечки действует я разок видел, не для обезболивания, для других целей воин вмазался, в 2 секунды превратился в зомби
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:40
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну всё, на Авито теперь ищите. Или уже в Африку продали.

      https://www.olx.ua/uk/hobbi-otdyh-i-sport/militariya/q-тактическая-аптечка-IFAK/
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:11
    +1
    Традиционное воровство грузчиков и интендантов - шароварная пресса называет "странными обстоятельствами"???
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:21
      0
      Действительно, что тут странного? Может всё-таки нашлась пара понадкусанных аптечек? Это и посчитали за странность
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:16
    +2
    Украинская пресса: Во Львове при странных обстоятельствах исчезли тысячи переданных США тактических аптечек
    . Да, да, никогда не было и вот опять!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    +2
    Во Львове при странных обстоятельствах исчезли тысячи переданных США тактических аптечек
    Так уж и при странных? Эти "странные обстоятельства" начались еще со дня т.н. "независимости " Украины и продолжаются уже более 30 лет. Сначала разворовали все, что имели после распада СССР, потом перешли на разворовывание западной помощи.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:18
    +5
    Залетаю я в буфет, Ни копейки денег нет, Разменяйте десять миллио-нов...
    Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто.
    Тиф валил людей тысячами. Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок.
    В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним
    пропал Александр Иванович.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 11:22
    +1
    Укроворовашки торопятся, чуют что лавочка скоро накроется!
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:23
    0
    прям удивили....... wassat ..................................................................................
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:24
    +1
    "Без ло-ха жизнь плоха " lol "Пока живут на свете ду-ра-ки обманом стало быть нам жить с руки lol -это всё про ук'-роину am
  9. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:27
    +1
    Кому война, кому мать родна. Так было есть и будет при любом конфликте. И с любой стороны. У нас думаете все гладкие и пушистые. Ага сейчас .И не мечтайте. Элементарно. Наличные в зоне СВО попробуйте обналичить. Содрогнетесь.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:29
    +1
    сокрушаясь по поводу таинственной пропажи около 10 тысяч тактических аптечек IFAK.

    Смотрел я шоу Копперфилда. Там как раз трак с морским контейнером на полуприцепе бесследно в воздухе растворился. Совпадение? Не думаю.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: михаилл
      Там как раз трак с морским контейнером на полуприцепе бесследно в воздухе растворился. Совпадение?

      "Да будет славен тот, кто это чудо сотворил небрежным мановением руки и снадобьем волшебным наши души исцелил от мук меланхолической тоски. "(Омар Хайям)
  11. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 11:41
    +1
    Странно не то, что украли. Странно то, что что-то осталось. Это не снаряды (патроны проще пристроить) и ракеты всякие, тут товарец ходовой.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:43
    +1
    Переданная американскими волонтерами гуманитарная помощь на общую сумму в 34 млн гривен бесследно исчезла во Львове.

    Наивные американцы, до сих пор не поняли, что вся гуманитарная помощь из США и Европы, на Украине растворятся, как в "тумане". Это уже не первый не десятый случай, особенно если гумпомощь - деньги, месяц назад прибалты собрали пару миллионов евро, но дойдя до Украины, они пропали в "тумане". Нашли получателей, но денег не нашли, все пропало в черной дыре, под названием Украина. Но никого даже не искал и не наказал.

    Господа западники, побольше собирайте гумпомощи для Украины, она попадает в "надежные руки", не прогадаете !!!"
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: carpenter
      Наивные американцы, до сих пор не поняли

      не такие уж они и наивные, они на этом бабло рубят, а что с этой гуманитаркой туземцы делают им пофиг, пусть хоть в ... пихают, хоть жгут.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:43
    0
    Украинская пресса: Во Львове при странных обстоятельствах исчезли тысячи переданных США тактических аптечек

    Да ладно! В СА про прапорщиков украинцев анекдоты ходили. Небыло такого имущества на подчинённом им складе, которое бы не прилипало к их рукам, более того они с удовольствием делились своим опытом с людьми которые им были симпатичны. laughing
    Причём это их свойство, является одной из национальных черт иногда забавных, чаще не очень. Так в них проявляется видение свободы в том числе и свободы предпринимательства за которую они сейчас воюют. Если у кого-то можно что-либо украсть, они будут с ним дружить и за глаза считать полезным дypaком, если поиметь от кого-то не получается, то будут ненавидеть и делать гадости, если за гадрсти может прилететь, то будут пресмыкаться перед этим человеком, тихо ненавидеть и при первой же возможности подлость всё равно сделают. Более того, они даже не посчитают такое поведение неправильным. И чем западнее у них корни, тем сильнее проявление этой черты.
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 11:44
    0
    Времена сложные, перспективы туманные, а людям же надо как то жить... Тем более, что товар не учтенный
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:47
    0
    "Кому война, а кому мать родна" сказано задолго до этой войны. Салорейх в этом плане не исключение из правил, а как раз, наверно, наиболее характерный случай. Многие руководители и чиновники среднего и верхнего звена осознают, что закончится может все очень плохо и запасной вариант на западе надо готовить заранее. Вот и тащат все что имеет ценность.