Переданная американскими волонтерами гуманитарная помощь на общую сумму в 34 млн гривен бесследно исчезла во Львове. Об этом пишет украинская пресса, сокрушаясь по поводу таинственной пропажи около 10 тысяч тактических аптечек IFAK.
Тактические аптечки были закуплены американскими волонтерами для ВСУ и отправлены на Украину. Однако во Львове они просто исчезли. Украинская пресса пишет, что к пропаже «гуманитарки» могут иметь прямое отношение чиновники из Львовской областной военной администрации и ряда тесно связанных с ней «благотворительных» фондов.
Отметим, что волонтеры Украинского американского комитета помощи приступили к сбору «гуманитарки» почти сразу после начала специальной военной операции ВС РФ. Стоимость доставки одного морского контейнера на Украину оценивается в 10 тысяч долларов.
В октябре 2022 года в благотворительную организацию обратилась некая Лилия Тащук – гражданка США украинского происхождения, представившаяся членом львовского фонда «Интеллигентная организация». Эта «львовская интеллигентка» заявила, что она сотрудничает с областной военной администрацией Львова и чиновники могли бы оплатить доставку гуманитарной помощи во Львов.
Волонтеры аптечки отправили, но в воюющие формирования ВСУ они так и не попали. След груза потерялся вскоре после пересечения польско-украинской границы. Груз был зарегистрирован польскими таможенниками, а затем его часть почему-то оказалась во Львове на складе областной военной администрации. Другая часть тактических аптечек просто канула в неизвестность.
Расхищение военной и гуманитарной помощи Запада Украине принимает все более впечатляющие масштабы. Ранее стало известно о возбуждении украинской военной прокуратурой уголовных дел по факту пропажи оружия и боеприпасов со складов формирований, участвующих в боях на Краснолиманском направлении.