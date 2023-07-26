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Российское предприятие работает над созданием комплекса РЛС с функцией подавления мини-дронов

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Российское предприятие работает над созданием комплекса РЛС с функцией подавления мини-дронов

Специалисты российского холдинга "Росэлектроника" работают над созданием нового комплекса РЛС, способного обнаруживать и подавлять мини-дроны.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева, работа над созданием нового модуля подавления началась после появления первого прототипа мобильного комплекса РЛС. В настоящее время разработка находится на финальной стадии, и уже в течение третьего квартала текущего года планируется представить готовый единый комплекс, способный обнаруживать и подавлять самые сложные объекты, такие как миниатюрные гражданские беспилотники.

По словам руководителя предприятия, одной из самых маленьких обнаруженных с помощью новой системы целей является БПЛА типа DJI Mini, размеры которого не превышают 16х20 сантиметров. Станция способна гарантированно обнаруживать и сопровождать подобные цели на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии. Также новая РЛС не теряет своей эффективности в условиях городской застройки.

Мини-дроны, в том числе переоборудованные для использования в военных целях гражданские беспилотники, в настоящее время представляют серьезную угрозу как на поле боя, так и с точки зрения их вероятного применения для совершения терактов. Такие дроны способны нести обычные ручные гранаты, кумулятивные боевые части, приспособленные для поражения военной техники, а также разного рода взрывные устройства. Мини-дроны также используются для проведения разведки и корректировки артиллерийского огня.

Ранее на предприятии была разработана портативная многофункциональная РЛС, масса которой вместе с аккумуляторами и поворотным устройством не превышает 25 килограммов. Несмотря на малые размеры, станция способна успешно обнаруживать БПЛА, наземную технику, а также надводные объекты.
Использованы фотографии:
Pixabay
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4 комментария
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:29
    +2
    Ну так удачи разработчикам. Надеюсь у них всё получится.
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 12:29
    +1
    Ребята нужная вещь эта станция. Ой как нужная. На уровне роты. Прям еще позавчера нужная. Кстати пользуясь случаям имею один вопрос в тему к знатокам. Вдруг кто поможет. Ищу названия не большого дрона по звуку полета. Очень сильно напоминает полет сильно машущей птицы. Летал только по ночам.Визуального контакта не было , как не старались. Скорость судя по звуку приличная, запомните звук сильно машущей птицы. Мы по началу даже подумали что пернатый мотается над нашими позициями. Но потом поняли быстро что к фауне сей объект не имеет никакого отношения. в общем плыз. Хоть в личку. А то я как тот " Жиглов -"Кто такая, почему не знаю" hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +1
    Специалисты российского холдинга "Росэлектроника" работают над созданием нового комплекса РЛС, способного обнаруживать и подавлять мини-дроны.
    Если наши за что-то берутся по линии ВПК они обязательно добиваются поставленной цели. Удачи.
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:47
    0
    Интересная штука. Надеюсь появится в ближайшее время