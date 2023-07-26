Российское предприятие работает над созданием комплекса РЛС с функцией подавления мини-дронов

Специалисты российского холдинга "Росэлектроника" работают над созданием нового комплекса РЛС, способного обнаруживать и подавлять мини-дроны.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева, работа над созданием нового модуля подавления началась после появления первого прототипа мобильного комплекса РЛС. В настоящее время разработка находится на финальной стадии, и уже в течение третьего квартала текущего года планируется представить готовый единый комплекс, способный обнаруживать и подавлять самые сложные объекты, такие как миниатюрные гражданские беспилотники.
По словам руководителя предприятия, одной из самых маленьких обнаруженных с помощью новой системы целей является БПЛА типа DJI Mini, размеры которого не превышают 16х20 сантиметров. Станция способна гарантированно обнаруживать и сопровождать подобные цели на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии. Также новая РЛС не теряет своей эффективности в условиях городской застройки.
Мини-дроны, в том числе переоборудованные для использования в военных целях гражданские беспилотники, в настоящее время представляют серьезную угрозу как на поле боя, так и с точки зрения их вероятного применения для совершения терактов. Такие дроны способны нести обычные ручные гранаты, кумулятивные боевые части, приспособленные для поражения военной техники, а также разного рода взрывные устройства. Мини-дроны также используются для проведения разведки и корректировки артиллерийского огня.
Ранее на предприятии была разработана портативная многофункциональная РЛС, масса которой вместе с аккумуляторами и поворотным устройством не превышает 25 килограммов. Несмотря на малые размеры, станция способна успешно обнаруживать БПЛА, наземную технику, а также надводные объекты.