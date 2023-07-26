Американский эксперт считает ошибкой поддержку Соединенными Штатами Украины в ущерб защиты Тайваня от агрессии КНР

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы помешать России доминировать на Украине, и мы должны использовать военную помощь для защиты этих интересов, но только таким образом, который согласуется с приоритетностью сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Американский эксперт Александр Велес-Грин в статье для онлайн-издания 19FortyFive высказывает мнение, что безудержная военная поддержка Вашингтоном и союзниками Украины в конфликте с Россией может создать проблемы для США и НАТО в случае вторжения Китая на Тайвань. Уже сейчас арсеналы американской и европейских армий серьезно истощены по причине большого объема поставок вооружений, техники и боеприпасов Киеву. В случае необходимости встать на защиту Тайбэя против агрессии КНР, Соединенные Штаты и союзники могут не справиться с войной на два фронта, прогнозирует автор статьи.При этом Белый дом и многие члены Конгресса своеобразно объясняют необходимость оказания дальнейшей военной помощи Украине, помимо «защиты ее суверенитета и сдерживания агрессии Москвы». Как недавно высказался один из главных приверженцев поддержки Киева в войне с Россией сенатор-республиканец Линдси Грэм, если Украина потерпит поражение, то «погибнет и Тайвань».Эксперт не согласен с такой трактовкой. По его мнению, приоритет США в поддержке Украины, фактически в ущерб наращиванию американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), может стать своего рода сигналом для председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер может решить, что Штаты вообще не собираются защищать Тайвань в случае вторжения на остров НОАК. Угрозы введения Западом масштабных экономических санкций в случае агрессии против Тайбэя вряд ли остановят китайское руководство от такого решения, уверен автор статьи.Эксперт призывает Вашингтон пересмотреть стратегию сдерживания Пекина. По его мнению, США должны усилить военное присутствие в АТР, одновременно наращивая военную помощь Тайбэю. Таким образом, уверен Велес-Грин, Соединенные Штаты покажут руководству Коммунистической партии Китая, что цена агрессии против Тайваня для КНР может оказаться слишком высокой.При этом даже если Украина одержит победу над Россией, в чем автор откровенно сомневается, это никак не повлияет на планы Пекина по военному захвату острова, который в КНР считают своей законной территорией. Наоборот, в этом случае китайское руководство и командование НОАК учтут ошибки РФ, допущенные в ходе российско-украинского конфликта, и китайская армия применит более агрессивную тактику в попытки силой взять контроль над Тайванем. Эксперт даже не пытается рассуждать, какой сигнал получит председатель КНР, когда российская армия одолеет украинскую, в победу которой он сам не верит.Американский эксперт обращает внимание, что в случае военного конфликта Китая и Тайваня, в отличие от российско-украинского, Соединенным Штатам и союзникам придется принять в нем непосредственное участие. И чем дольше и в большем количестве США и страны НАТО отправляют вооружений Украине, ставя эту помощь выше вооружения армии Тайваня, тем больше искушение у китайского руководства воспользоваться этой фактической слабостью американской армии в регионе.— заключает автор статьи.