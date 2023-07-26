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Американский эксперт считает ошибкой поддержку Соединенными Штатами Украины в ущерб защиты Тайваня от агрессии КНР

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Американский эксперт считает ошибкой поддержку Соединенными Штатами Украины в ущерб защиты Тайваня от агрессии КНР

Американский эксперт Александр Велес-Грин в статье для онлайн-издания 19FortyFive высказывает мнение, что безудержная военная поддержка Вашингтоном и союзниками Украины в конфликте с Россией может создать проблемы для США и НАТО в случае вторжения Китая на Тайвань. Уже сейчас арсеналы американской и европейских армий серьезно истощены по причине большого объема поставок вооружений, техники и боеприпасов Киеву. В случае необходимости встать на защиту Тайбэя против агрессии КНР, Соединенные Штаты и союзники могут не справиться с войной на два фронта, прогнозирует автор статьи.


При этом Белый дом и многие члены Конгресса своеобразно объясняют необходимость оказания дальнейшей военной помощи Украине, помимо «защиты ее суверенитета и сдерживания агрессии Москвы». Как недавно высказался один из главных приверженцев поддержки Киева в войне с Россией сенатор-республиканец Линдси Грэм, если Украина потерпит поражение, то «погибнет и Тайвань».

Эксперт не согласен с такой трактовкой. По его мнению, приоритет США в поддержке Украины, фактически в ущерб наращиванию американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), может стать своего рода сигналом для председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер может решить, что Штаты вообще не собираются защищать Тайвань в случае вторжения на остров НОАК. Угрозы введения Западом масштабных экономических санкций в случае агрессии против Тайбэя вряд ли остановят китайское руководство от такого решения, уверен автор статьи.

Эксперт призывает Вашингтон пересмотреть стратегию сдерживания Пекина. По его мнению, США должны усилить военное присутствие в АТР, одновременно наращивая военную помощь Тайбэю. Таким образом, уверен Велес-Грин, Соединенные Штаты покажут руководству Коммунистической партии Китая, что цена агрессии против Тайваня для КНР может оказаться слишком высокой.

При этом даже если Украина одержит победу над Россией, в чем автор откровенно сомневается, это никак не повлияет на планы Пекина по военному захвату острова, который в КНР считают своей законной территорией. Наоборот, в этом случае китайское руководство и командование НОАК учтут ошибки РФ, допущенные в ходе российско-украинского конфликта, и китайская армия применит более агрессивную тактику в попытки силой взять контроль над Тайванем. Эксперт даже не пытается рассуждать, какой сигнал получит председатель КНР, когда российская армия одолеет украинскую, в победу которой он сам не верит.

Американский эксперт обращает внимание, что в случае военного конфликта Китая и Тайваня, в отличие от российско-украинского, Соединенным Штатам и союзникам придется принять в нем непосредственное участие. И чем дольше и в большем количестве США и страны НАТО отправляют вооружений Украине, ставя эту помощь выше вооружения армии Тайваня, тем больше искушение у китайского руководства воспользоваться этой фактической слабостью американской армии в регионе.

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы помешать России доминировать на Украине, и мы должны использовать военную помощь для защиты этих интересов, но только таким образом, который согласуется с приоритетностью сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

— заключает автор статьи.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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7 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:24
    +1
    не хватает попы на два фронта? what ............................................................................... а так хочется, аж слюни текут, когда уже захлебнутся......
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:34
    0
    . В случае необходимости встать на защиту Тайбэя против агрессии КНР, Соединенные Штаты и союзники могут не справиться с войной на два фронта, прогнозирует автор статьи.
    . Это он серьёзно??? Кто то рискнет пойти на конфликт с Китаем?
    1. guest
      guest Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: rocket757
      Кто то рискнет пойти на конфликт с Китаем?

      Ну на конфликт с Россией ведь рискнули пойти.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    В случае необходимости встать на защиту Тайбэя против агрессии КНР, Соединенные Штаты и союзники могут не справиться с войной на два фронта
    А хотелось бы и там, и там и без ущерба для себя? Вот только с Россией воюют руками украинцев и наемников, а как будут в случае чего с Китаем? Мало вероятно, что влезут напрямую сами, а армии Тайваня на долго не хватит.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:35
    -1
    Конспирология?
    Кремль "не начал воевать по-настоящему" по договорённости с Китаем, чтобы измотать Пентагон и ослабить его в противостоянии с Китаем.))))
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:39
    -1
    Он тратит свои ресурсы на Украине, а у Китая нет истощения
  6. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 11:44
    -1
    Россия может себе позволить широкий фронт, а США находятся за океаном, для обеспечения такого большого по площади фронта им придется бесперестанно подвозить ресурсы из-за океана на протяжении многих лет.

    Хорошо бы Россия пошла еще в несколько областей Украины, это заставит врага перенаправить часть бронетехники и артилерии с донецкого направления.

    Год Европа возможно и будет поставлять ресурсы за США, но это только до выборов, потом ситуация может поменяться в некоторых странах, когда людям будет трудно жить, а правительство делает многомиллиардные подарки Украине. Надо настойчивее мягкой силой убеждать население европейских стран, что война это плохо для них самих. Если не получится вещать на территории страны, то изучить миграционные потоки и работать со странами в которые ездят жители этих стран.