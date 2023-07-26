Военное обозрение
Войти Регистрация

The Washington Post: Украина стала лабораторией для разработки и испытания дронов с ИИ

19
The Washington Post: Украина стала лабораторией для разработки и испытания дронов с ИИ

Украинский конфликт уже неоднократно доказал, что беспилотники играют ключевую роль в современных вооруженных противостояниях. В то же время данное оружие еще не достигло пика своего развития, в связи с чем Украина сегодня стала некой «лабораторией» для разработки и испытания дронов, в том числе, с искусственным интеллектом, пишут эксперты Джон Хадсон из Вашингтона и Константин Худов из Киева в статье для газеты The Washington Post.


На открытом испытательном полигоне в сельской местности Украины беспилотник, оснащенный бомбой, потерял связь с оператором после того, как подвергся атаке с помощью оборудования для создания электронных помех. При этом вместо того, чтобы рухнуть на землю, дрон устремился к своей цели и уничтожил ее

- говорится в материале.

Со слов авторов, вышеупомянутый беспилотник избежал участи тысяч других дронов в этой войне, полагаясь на новое программное обеспечение, основанное на ИИ. Последнее учитывает электронные помехи, которые в настоящее время широко используются ВС РФ, стабилизируя дрон и удерживая его на запланированном маршруте.

В статье говорится, что подобная технология искусственного интеллекта, разрабатываемая все большим числом украинских компаний, производящих БПЛА, является одним из нескольких инновационных прорывов, происходящих на внутреннем рынке страны.

Между тем, как пишут эксперты, Украина, которая ранее славилась своим сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, не является очевидным местом для инноваций в области беспилотных летательных аппаратов.

Впрочем, подобный нонсенс весьма просто объяснить. Авторы пояснили, что текущий конфликт превратил страну в своего рода «суперлабораторию» изобретений, привлекающую инвестиции от крупных зарубежных бизнесменов, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта. В итоге, более 200 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников и спонсирующихся из-за рубежа, в настоящее время работают рука об руку с военными, чтобы собрать как можно больше данных для дальнейшего усовершенствования разработок в сфере БПЛА.

Это гонка технологий 24/7. Проблема в том, что каждый продукт в каждой категории должен ежедневно меняться, чтобы получить преимущество

- заявил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Чиновник на данный момент отвечает за программу «Армия беспилотников», направленную на максимально эффективное использование Киевом разведывательных и ударных беспилотников, чтобы компенсировать большое преимущество России в воздухе и артиллерийской мощи.

На Западе вы не можете просто включить глушилку и создавать помехи в больших частях спектра только для того, чтобы протестировать свой продукт. Вам нужна специальная лицензия, и даже если она у вас есть, она распространяется только на узкую оцепленную территорию. Вот почему это одна из областей, где сегодня у Украины есть вполне реальная возможность разработать решение мирового класса

- приводят авторы статьи слова бывшего исполнительного директора Uber Андрея Лисковича, который покинул «Силиконовую долину», чтобы помочь украинским неонацистам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:40
    +3
    да штаты уже давненько краину в мышь серую, подопытную превратили.... так, что не новость....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:45
      +3
      технология искусственного интеллекта, разрабатываемая все большим числом украинских компаний, производящих БПЛА, на внутреннем рынке страны.

      Нужно, как можно быстрее нарисовать на этих укро-компаниях - мишени и переместить разработчиков по ту сторону травы.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:52
        +1
        Украина сегодня стала некой «лабораторией» для разработки и испытания дронов

        Украину превратили в "лабораторию", а украинцев в "подопытных кроликов". Что там только не испытывают, начиная от психотропных препаратов и заканчивая новых типов вооружений, т.ч. совсем не удивлен.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 12:04
          +1
          Цитата: frruc
          Украина сегодня стала некой «лабораторией» для разработки и испытания дронов

          Украину превратили в "лабораторию", а украинцев в "подопытных кроликов". Что там только не испытывают, начиная от психотропных препаратов и заканчивая новых типов вооружений, т.ч. совсем не удивлен.

          Нам тоже надо Танковый Биатлон и Армейские Игры проводить на Украине.
      2. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:55
        0
        переместить разработчиков по ту сторону травы.

        они в самом центре травы.... wassat .......................................................
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    Украинский конфликт уже неоднократно доказал, что беспилотники играют ключевую роль в современных вооруженных противостояниях.
    . Значительную роль, это понятно... но пока, она дополняет все остальные системы вооружений... хорошо дополняет, при должном умении и нужном количестве.
    Будет дальнейшее развитие и роль, её, может возрости, в этом вопросе нельзя отставать от всех главных игроков, в военной сфере.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:43
    0
    Так,недавно была статья,про то,что "Укроборонпром"не произвел ни одного БПЛА для всук,или что то в этом роде..А тут кучка компаний кропают..Впрочем,понятно-с "Али" конструкторы собирают по подвалам.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:51
      0
      Министерство обороны Украины не закупило ни одного дрона. Возможно, они работают и производят дроны на гранты от США или финансируются из европейского Фонда Мира.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:57
        0
        Вот,в этом и суть.Работают за чужие деньги.Просто с неделю назад это было поднесеро с определенным уклоном,мол-не могут ничего,убытки
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:08
      -1
      Вы самоуспокаиваетесь...

      1.Дроны Бобер недавно атаковавшие центр Москвы -
      украинского производства.
      2.Несколько стартапов давно поставляют дроны (средние разведчики и дроны-камикадзе) в ВСУ, без вмешательства Мин.обороны.
      3. И переделка Мавиков под военные нужды поставлена на поток.

      Как в России налажено производство иранских Шахедов, так и на Украине начали производить свои дроны.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:46
    0
    Искусственный Интеллект?
    "Страж-птица" Р. Шекли, очень рекомендую прочитать.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:47
    0
    "бывшего исполнительного директора Uber Андрея Лисковича, который покинул «Силиконовую долину»"///
    ----
    Uber активно использует дроны для доставки посылок в Штатах и вложил большие деньги а навигаторы с ИИ.
    Так что, помощь ВСУ в электронике и ПО дронов могут оказать серьезную.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 11:55
    0
    Опять модное вставили - ИИ, какой ии, не было его и нет, и неизвестно когда будет, вся компьютерная логика это алгоритмы, разветвлённые, сильно разветвлённые, даже изменяемые, но алгоритмы
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:11
      0
      Это алгоритмы, но написанные не программистами (те пишут только стартовый исходный код), а самим компом прямо в процессе выполнения задач.
      Называется: "самообучающееся ПО". Это и есть ИИ.

      Наш мозг это тоже, между прочим, непрерывные алгоритмы, постоянно изменяемые "на ходу".
      1. KCA
        KCA Сегодня, 12:25
        0
        Исходные операторы написаны людьми, и изменить их невозможно, если нет оператора "упал-отжался", ему никак не обучится електронный мозг, есть "упал", есть "отжался", но связать их вместе никак, последовательно может, упадёт, отожмётся, а вот в одной команде не распознает, ну это так, я-ж не доктор кибернетических наук, чтоб все нюансы разжевать
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:56
    0
    Развитие такой тенденции подчеркивает, что делать ставку только на РЭБ для борьбы в дронами неверно. Нужны снаряды с дистанционным подрывом для малокалиберных пушек, умные прицелы для крупнокалиберных пулеметов и прочей стрелковки, картечь и шрапнель для автоматических гранатометов и охотничьи дробовики с крупной и средней дробью для стрелков-снайперов с навыками стендовой стрельбы. И технику надо всячески защищать сетями и решетками.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:16
      0
      Это верно.
      Но и этого мало.
      Нужны еще радары, хорошо различающие дроны.
      И дающие инфу (заранее) всем этим стрелкам со всем их разнообразным оружием.
      Глаза видят недалеко, а у оптики узкий угол видения.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    0
    более 200 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников и спонсирующихся из-за рубежа, в настоящее время работают рука об руку с военными
    А адреса этих компаний известны? Информация к размышлению. То, что Украина стала полигоном для испытаний военной техники уже давно не секрет, а украинские чиновники даже хвастаются этим и ставят себе в заслугу.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:10
    0
    В итоге, более 200 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников и спонсирующихся из-за рубежа, в настоящее время работают рука об руку с военными

    С точки зрения правил ведения боевых действий эти компании, производственные площадки и персонал являются полноценными и законными целями при проведении военных операций. Вот только весь запад будет выдавать их за гражданских.