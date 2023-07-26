The Washington Post: Украина стала лабораторией для разработки и испытания дронов с ИИ

На открытом испытательном полигоне в сельской местности Украины беспилотник, оснащенный бомбой, потерял связь с оператором после того, как подвергся атаке с помощью оборудования для создания электронных помех. При этом вместо того, чтобы рухнуть на землю, дрон устремился к своей цели и уничтожил ее

Это гонка технологий 24/7. Проблема в том, что каждый продукт в каждой категории должен ежедневно меняться, чтобы получить преимущество

На Западе вы не можете просто включить глушилку и создавать помехи в больших частях спектра только для того, чтобы протестировать свой продукт. Вам нужна специальная лицензия, и даже если она у вас есть, она распространяется только на узкую оцепленную территорию. Вот почему это одна из областей, где сегодня у Украины есть вполне реальная возможность разработать решение мирового класса