Военное обозрение
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Индия ищет преемника советского военно-транспортного самолета Ан-32

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Индия ищет преемника советского военно-транспортного самолета Ан-32

Военно-транспортный самолет Ан-32 был разработан в СССР специально для нужд индийской армии и производился в ОКБ Антонова с 1982 года. Моральное и техническое устаревание парка советских машин этого типа давно вызывает беспокойство в Нью-Дели. В итоге на днях был объявлен предварительный тендер на поставку замены Ан-32.


Как сообщается в издании The Hindu, Индия заявила, что ищет средний транспортный самолет грузоподъемностью от 18 до 30 тонн в качестве преемника Ан-32 и частично более крупного Ил-76. «Бой» за потенциальный контракт ведут Lockheed Martin с C-130J-30 Super Hercules, Airbus с A400M Atlas и Embraer с C-390 Millennium. Участники торгов должны предложить три схемы поставок – 40, 60 или 80 бортов. Важную роль в состязании имеет степень локализации производства и готовность к передаче технологий.

Всего ВВС Индии эксплуатируют в разрезе транспортной авиации 103 Ан-32; 11 С-17; 12 С-130J 12; 17 Ил-76. В дополнение к этому было заказано 56 легких турбовинтовых CASA С-295 для замены 57 Hawker Siddeley HS 748m (Avro). Все Ан-32 прошли модернизацию в рамках контракта с Украиной 2009 года на сумму в $400 млн, получив улучшение авионики и увеличив срок службы силовой установки.

C-130J Super Hercules с грузоподъемностью 20 тонн является последней и единственной выпускаемой в настоящее время версией Hercules, которая была значительно переработана, получив в том числе 4 новых турбовинтовых двигателя Rolls-Royce Allison AE21000 и новую цифровую авионику (включая дисплеи HUD для обоих пилотов). Внесенные улучшения позволили сократить число членов экипажа. Модернизация также привела к снижению эксплуатационных расходов более чем на четверть и к повышению надежности этих машин.



A400M – четырехмоторный самолет, разработанный и производимый Airbus Military для замены двух типов ВТС, используемых многими армиями Европы, - C-130 Hercules и Transall C-160. По габаритам A400M находится между C-130 и Boeing C-17 Globemaster III. Он может перевозить грузы массой до 37 тонн, например, одну БМП VBCI, три БТР VAB, вертолет Tiger или 116 десантников с полным снаряжением. А400М может также применяться как топливозаправщик или самолет медицинской эвакуации после соответствующего дооснащения. Машина может использовать необорудованные ВПП.

KC-390 был впервые представлен в октябре 2014 года. Основной целью его разработки было создание машины, способной заменить американский ВТС C-130 Hercules, превзойдя по ТТХ его последнюю версию. Он был сконструирован сразу для использования в качестве топливозаправщика благодаря установке системы дозаправки.

Машина способна использовать грунтовые аэродромы и принимает до 23,5 тонн груза. Это может быть: шесть грузовых поддонов 463L, БТР типа LAV-25 или AMV, 80 пассажиров или 64 десантника. В качестве силовой установки выступают турбовентиляторные двигатели International Aero Engines V2500-E5, используемые, в частности, на самолете Airbus-321-200. Благодаря им бразильская машина достигает максимальной скорости 850 км/ч и дальности полета более 6 тыс. км.

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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:38
    +2
    Индия ищет преемника советского военно-транспортного самолета Ан-32
    . К сожалению, у нас самих с транспортной авиацией не ахти!
    Вернее, без неё не ахти, а с ней бы все было гораздо лучше!
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:28
      0
      вообще то кое что есть, а что то скоро доработаем
      тяж Ан-124 груз до 120 тонн
      средний Ил-76 груз до 80 тонн замещение Ан-22 груз 80 тонн и Ан-70 груз 47 тонн
      легкий
      опытный Ил-112В до 5 тонн замещение Ан-24 груз 6,5 тонн
      с турбореактивными двигателями грузоподъемность составит 10 тонн - замещение Ан-72 Чебурашка груз 10 тонн
      проект Ил-276 груз 20 тонн замещение Ан-12 груз 21 тонна
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:43
    -1
    ещё один удар по лапкам краины.....
  3. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 12:00
    -1
    ..CASA С-295 и СASA CN-235 и должны были быть адекватной заменой Ан-32.
    Другое дело что темпы развития армии Индии, требуют теперь бортов большего объема, нежели в эпоху покупки Ан-32.

    ...Важную роль в состязании имеет степень локализации производства и готовность к передаче технологий.
    Добавил бы..что теперь важна еще и стабильность страны-поставщика. Когда страны находятся в состоянии конфликта (та-же Франция), то и покупать у них технику становится рисково. Отсюда выбор Бразилии был бы правильней.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    +4
    Важную роль в состязании имеет степень локализации производства и готовность к передаче технологий.
    Передача технологий это в последние годы одно из главных условий Индии. Наверное правильно делают, а вообще это внутреннее дело Индии кому и чему отдать предпочтение.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:58
      0
      ни кто Индусам ни какие технологии не передаст, а сервисное обслуживание только на заводах изготовителей
  5. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 12:13
    0
    Ан-32 машина конечно старая и не экономичная, но сомневаюсь, что по характеристикам, в мире что то подобное есть. Это с учётом того, что Ан-32 был специально заточен для эксплуатации на высокогорных аэродромах до 4000 м.
    1. Cook
      Cook Сегодня, 12:57
      0
      Вообще непонятно, на замену самолету с грузоподъёмностью 7 тонн, хотят самолет с загрузкой 18-30 тонн. Вообще-то это разных классов самолеты. Главная фишка Ан-32 - способность безопасно продолжить взлет с высокогорных аэродромов (4500-5000м), при отказе двигателя. А также возможность набрать на одном двигателе высоту 6000м и продолжить на ней полет. Для всех остальных полетов, такая избыточная тяговооружённость, абсолютно ни к чему. Самолет этот специальный и сугубо нишевый, и об его экономичности здесь говорить не приходится. Как для снабжения посадочным способом высокогорных точек, могут справиться С-130, А-400 и КС-390, я не представляю...
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:20
    0
    А вот отечественные производители авиатехники представить военно-транспортный самолёт однотипный АН-32 не могут. Сколько лет мучают Ил-112 и никак доделать не могут. То двигатели не те, то в несущей конструкции фюзеляжа выявляются ошибки, не говоря об авионике. Куда и на что Зина тратила деньги одной только Зине и известно...
  7. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 12:38
    0
    Индия назакупала кучу разной техники, теперь и запчастями могут быть проблемы! feel