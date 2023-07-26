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Западная пресса: Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге Си Цзиньпина

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Западная пресса: Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге Си Цзиньпина

Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге председателя республики Си Цзиньпина, сообщает Bloomberg. Как отмечает информагентство, это обусловлено тем, что дипломат выступал в качестве доверенного лица главы китайского государства.


Также, уточняют авторы материала, по-прежнему остаются неясным вопрос, связанный с увольнением главы китайского внешнеполитического ведомства. Более того, неизвестно, продолжит ли он вообще свою политическую карьеру.

Как полагают эксперты, назначение китайским лидером Цинь Гана на эту должность в прошлом году, которому на тот момент было 57 лет, стало его роковой ошибкой, поскольку ему следовало в этом случае отдать предпочтение в пользу его коллег, обладающих более богатым опытом.

А вот что по этому поводу заявил вице-президент по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниел Рассел:

Падение Цинь Гана стало действительно неожиданным событием, равно как и его вознесение над головами многих опытных дипломатов. Обе эти оплошности всё-таки произошли по вине именно [председателя КНР] Си Цзиньпина

Некоторые политологи высказали версию о том, что одной из причин его ухода могли стать некоторые проблемы со здоровьем, которые возможно испытывает китайский дипломат. Именно поэтому китайские власти и приняли решение о назначении Ван И на эту должность, которое может носить временный характер.

Напомним, что на этой должности Цинь Гана сменил Ван И – член Политбюро ЦК КПК, который ранее занимал пост руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам (он также был его предшественником). Последний раз экс-министр иностранных дел Китая был замечен на публике 25 июня во время встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко в Пекине.
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15 комментариев
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  1. bk316
    bk316 Сегодня, 12:13
    +6

    Как полагают эксперты, назначение китайским лидером Цинь Гана на эту должность в прошлом году, которому на тот момент было 57 лет, стало его роковой ошибкой, поскольку ему следовало в этом случае отдать предпочтение в пользу его коллег, обладающих более богатым опытом.

    Да они всем противникам приписывают РОКОВЫЕ ОШИБКИ.
    А своих вообще не замечают.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    +3
    Идиоты на западе придумывают удобные для себя сказки .В КНР произошла смена не только главы МИДа,но и ЦБ,коллегиально,то есть голосованием ЦК КПК. .Это что то значит,надо будет посмотреть.Вектор движения КНР ,конечно не поменялся, но под какой ветер они сейчас поднимают паруса?В КНДР поехал не только Шойгу,но и партийная делегация КПК КНР,могут быть сюрпризы- любые!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:33
      +1
      Ещё добавлю,запад слёзно попросил КНР повлиять на Обожаемого Ким Чен Ына ,чтоб тот ракетками не пулялся.Вопрос ,как может повлиять КНР на КНДР,если КНР голосовали "за"все санкции против КНДР в СБ ООН?Какая цена в этом вопросе.Обожаемому Ким Чен Ыну ,надо наверно провести подземные ядерные испытания - чтобы Тайвань" тряхонуло".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    +6
    Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге председателя республики Си Цзиньпина, сообщает Bloomberg.
    Лишнее подтверждение того, что на Западе как не понимали китайскую специфику и менталитет рядового китайца, так и не понимают до сих пор. Только в марте этого года Си Цзиньпиня единогласно переизбрали на третий срок перед этим внеся поправки в Конституцию. О каком неблагоприятном влиянии на рейтинг лопочет Bloomberg? Не стоит путать свои хотелки с китайской реальностью.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:25
      +5
      Цитата: rotmistr60
      на Западе как не понимали китайскую специфику

      да кроме себя никого не понимают..... такая у них специфика.... yes hi
    2. KCA
      KCA Сегодня, 12:27
      +1
      Съезд КПК ещё год назад разрешил товарищу Си пожизненно быть Председателем КПК, в случае избрания, конечно
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:48
      +1
      hi!
      Цитата: rotmistr60
      Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге председателя республики Си Цзиньпина, сообщает Bloomberg.
      Лишнее подтверждение того, что на Западе как не понимали китайскую специфику и менталитет рядового китайца, так и не понимают до сих пор.
      Если бы они что-то про Китай понимали, они бы с ним дружили и торговали. И поделили бы на сферы экономического влияния весь мир. Мирно и взаимовыгодно.
      Нет же - жадность и глупость ведут в чёрную вонючую дырку.

      То же самое, кстати, относится и к "пониманию" Западом России.
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:17
    +2
    В каком рейтинге хотелось бы знать в их собственном?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: BARKAS
      В каком рейтинге хотелось бы знать в их собственном?

      Какая для них, однако, печалька, что товарищу Си на их рейтинги глубоко плевать.
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:17
    +2
    рейтинг это перед выборами
    а они уже прошли

    товарищу Си дали полный карт-бланш
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:27
    +2
    А назначение дрессированной мартышки-извращенки на должность штатного болтуна Белого дома явно не "роковая ошибка",а "роковая глупость"...китайцев западнюкам не понять,хотя-нам тоже...
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 12:37
      +1
      Домовенок Кузя,но плохой.......
      . ...
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:27
    +1
    Американские эксперты? Ну-ну.
    Им конечно очень хочется чтобы позиции Си Цзиньпина пошатнулись. Не дождутся.
  8. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:46
    0
    Ой, а что это они так распереживались за генерального секретаря ЦК Коммунистической партии? Неужели сами хотят возглавить коммунистическое движение:?)
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    0
    А вот это не их собачье дело, а решение руководства страны. Блинкину дадут под зад мы тоже охать будем или в ладоши хлопать? Вообще по фиг.