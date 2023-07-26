Западная пресса: Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге Си Цзиньпина

Падение Цинь Гана стало действительно неожиданным событием, равно как и его вознесение над головами многих опытных дипломатов. Обе эти оплошности всё-таки произошли по вине именно [председателя КНР] Си Цзиньпина

Отставка бывшего министра иностранных дел КНР может неблагоприятно сказаться на рейтинге председателя республики Си Цзиньпина, сообщает Bloomberg. Как отмечает информагентство, это обусловлено тем, что дипломат выступал в качестве доверенного лица главы китайского государства.Также, уточняют авторы материала, по-прежнему остаются неясным вопрос, связанный с увольнением главы китайского внешнеполитического ведомства. Более того, неизвестно, продолжит ли он вообще свою политическую карьеру.Как полагают эксперты, назначение китайским лидером Цинь Гана на эту должность в прошлом году, которому на тот момент было 57 лет, стало его роковой ошибкой, поскольку ему следовало в этом случае отдать предпочтение в пользу его коллег, обладающих более богатым опытом.А вот что по этому поводу заявил вице-президент по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниел Рассел:Некоторые политологи высказали версию о том, что одной из причин его ухода могли стать некоторые проблемы со здоровьем, которые возможно испытывает китайский дипломат. Именно поэтому китайские власти и приняли решение о назначении Ван И на эту должность, которое может носить временный характер.Напомним, что на этой должности Цинь Гана сменил Ван И – член Политбюро ЦК КПК, который ранее занимал пост руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам (он также был его предшественником). Последний раз экс-министр иностранных дел Китая был замечен на публике 25 июня во время встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко в Пекине.