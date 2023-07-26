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Официальный представитель МИД КНР не стала уточнять причину снятия с поста главы ведомства

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Официальный представитель МИД КНР не стала уточнять причину снятия с поста главы ведомства

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать причины отставки Цинь Гана с должности руководителя китайского внешнеполитического ведомства.


В ходе пресс-конференции на вопрос журналистов касательно снятия с должности Цинь Гана представитель китайского МИД ответила, что всю соответствующую информацию уже опубликовало государственное информагентство Синьхуа.

Накануне на страницах Синьхуа было обнародовано официальное заявление правительства КНР о соответствующем решении, принятом парламентом страны в ходе очередной сессии, однако конкретные причины кадровых перестановок, предполагающих снятие с занимаемой должности Цинь Гана и назначение на пост главы МИД Ван И, не называются.

Западные СМИ высказывают касательно снятия Цинь Гана различные предположения разной степени вероятности. В частности, утверждается, что Цинь Ган в течение прошедшего месяца ни разу не появлялся на публике, кроме того отсутствовали какие-либо официальные сообщения о его деятельности. Также были отменены поездки в Пекин главы британского МИД Джеймса Клеверли и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Последними мероприятиями, в которых принимал участие Цинь Ган, и которые освещались пресс-службой МИД КНР, стали произошедшие 25 июня встречи с заместителем руководителя МИД РФ Александром Руденко и руководителем МИД Шри-Ланки.

На основании вышеизложенного, британское издание The Guardian предполагает, что 57-летний Цинь Ган был снят с должности в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Max12Max
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:39
    +1
    Вопрос,до какой степени ухудшилось здоровье Цинь Гана?У запада как будто других проблем нет ,чтобы обсуждать смену глав МИДа и ещё ЦБ КНР.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:48
      0
      Пожалуй для нас сейчас более интересным является вопрос цели поездки Шойгу в КНДР, а не перестановка в МИДе КНР.
      А у "цивилизованного" запада как всегда на первом месте посеять сомнения и раздор в непокорных ему странах.

      Кому что интересно и более важно тот тем и занимается. yes
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    +3
    Западная пресса лучше бы заинтересовалась не кадровыми изменениями в МИД КНР, а почему до сих пор коррупционер и человек с ярко выраженной деменцией занимает пост президента Сша. Китай уж как-нибудь сам разберется в своей кадровой политике.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: rotmistr60
      человек с ярко выраженной деменцией занимает пост президента Сша.

      да ладно.. за ниточки подергают... диктофончик влЮчат или включАт.... деллов-то... wassat