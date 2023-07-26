Официальный представитель МИД КНР не стала уточнять причину снятия с поста главы ведомства

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать причины отставки Цинь Гана с должности руководителя китайского внешнеполитического ведомства.В ходе пресс-конференции на вопрос журналистов касательно снятия с должности Цинь Гана представитель китайского МИД ответила, что всю соответствующую информацию уже опубликовало государственное информагентство Синьхуа.Накануне на страницах Синьхуа было обнародовано официальное заявление правительства КНР о соответствующем решении, принятом парламентом страны в ходе очередной сессии, однако конкретные причины кадровых перестановок, предполагающих снятие с занимаемой должности Цинь Гана и назначение на пост главы МИД Ван И, не называются.Западные СМИ высказывают касательно снятия Цинь Гана различные предположения разной степени вероятности. В частности, утверждается, что Цинь Ган в течение прошедшего месяца ни разу не появлялся на публике, кроме того отсутствовали какие-либо официальные сообщения о его деятельности. Также были отменены поездки в Пекин главы британского МИД Джеймса Клеверли и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.Последними мероприятиями, в которых принимал участие Цинь Ган, и которые освещались пресс-службой МИД КНР, стали произошедшие 25 июня встречи с заместителем руководителя МИД РФ Александром Руденко и руководителем МИД Шри-Ланки.На основании вышеизложенного, британское издание The Guardian предполагает, что 57-летний Цинь Ган был снят с должности в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.