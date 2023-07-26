Первый штурм Восточной Пруссии Красной Армией: Гумбиннен-Гольдапская операция

О стратегической важности для советского командования занятия Восточной Пруссии, как и о взятии Кёнигсберга 9 апреля 1945 года, уже написано и сказано довольно много. Между тем вышеупомянутому успешному штурму предшествовала Гумбиннен-Гольдапская операция, не настолько известная широкой общественности.
Осенью 1944 года, после завершения операции «Багратион», советские войска вплотную приблизились к границам Третьего рейха – Восточной Пруссии. Последняя по праву считалась «оплотом германского милитаризма».
Исходя из того, что войска вермахта в ходе Белорусской наступательной операции понесли крупнейшее за всю свою историю потери – группа армий «Центр» была попросту уничтожена, у командования РККА сложилось мнение о неспособности немецких войск за короткий промежуток времени выстроить надежную оборону Восточной Пруссии. В связи с этим, командующему войсками 3-го Белорусского фронта генералу Ивану Даниловичу Черняховскому было поручено разработать наступательную операцию и взять Кёнигсберг.
Гумбиннен-Гольдапская операция началась 16 октября с мощнейшей артподготовки и авиаударов. По некоторым данным, первую линию обороны вермахта на границе Восточной Пруссии обрабатывали 80 бомбардировщиков Пе-2 и 500 штурмовиков Ил-2. Между тем, несмотря на слаженную работу артиллерии, авиации и механизированных частей, прорвать оборону противника в этот день не удалось.
Только к 18 октября войска 11-й гвардейской армии вышли к границе Восточной Пруссии. К 20 октября частям РККА удалось продвинуться на 30 км вглубь территории противника. В тот же день в бой был введён 2-й гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного — 210 танков Т-34-85 и 42 САУ.
22 октября свои резервы в виде 5-й танковую дивизии, моторизованной дивизии «Герман Геринг» и гренадерской бригады «Фюрер» начали подтягивать немцы. По данным советских офицеров, противник бросил в бой до 180 танков.
В результате контрудара вермахта, во 2-м гвардейском танковом корпусе генерала Бурдейного из 210 танков осталось около 100. Занятый ранее город Гольдап советским войскам пришлось оставить.
С 30 октября 3-й Белорусский фронт полностью прекратил наступление, перейдя в глухую оборону. Гумбиннен-Гольдапская операция обошлась РККА потерями в 79 527 человек, из которых 16 819 человек – убитыми. Вермахт, согласно советским данным, только убитыми потерял более 40 тыс человек.
Одной из причин провала вышеупомянутой операции историки называют огромную вовлеченность в противостояние жителей Восточной Пруссии. Из местных были сформированы и хорошо вооружены народно-гренадерские дивизии, общая численность которых достигала 12,5 тысяч человек. Кроме того, в подкрепление гренадерам были отправлены 103-я танковая бригада (33 «Пантеры») и 505–й танковый батальон (40 «Королевских Тигров»).